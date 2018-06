Kroz lavirinte prijemnog ispita

Baš je sparina. Vazduh trepti kao da nebo gori./ Da. Sprema se oluja.

Hajrudin Krvavac, Valter brani Sarajevo (scenario: Đorđe Lebović)

“Prema prethodno najavljenom pozivu”, stoji u vijesti objavljenoj 24. maja na Internet stranici Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, “prodekanica za nastavu doc. dr Svetlana Perović, doc. dr Veljko Radulović i rukovodilac st. službe Radmila Gudelj, održali su 25. maja 2018. konsultacije za oko 50 maturanata zainteresovanih za upis na Arhitektonski fakultet u studijskoj 2018/19. godini”.

Vijest je naslovljena “Održane konsultacije za maturante” - i objavljena je, dakle, dan ranije nego što su održane konsultacije - ako su uopšte održane - a valjda jesu - hajde da vjerujemo da jesu - hajde da zanemarimo i to što nam nije data informacija gdje su konsultacije održane i u koje vrijeme.

Neko će reći da ova greška - greškica - nije vrijedna pomena - ali ipak osjećam obavezu da gospodi sa AF ukažem na nju - ne bi li uložili dodatne napore da preduprijede propuste ove vrste u budućnosti - jer sitne greške, u pravilu, ukazuju na krupne greške.

Zamislite, recimo, da su 26. maja, u pretprošlu subotu, svi CG mediji objavili da je DPS odnio ubjedljivu pobjedu na lokalnim izborima u Podgorici koji su održani 27. maja - narednog dana. Naravno da smo 26. maja znali da će izbori biti održani sjutradan - i naravno da smo znali da će DPS odnijeti ubjedljivu pobjedu - ali i pored svega, moramo se truditi da barem očuvamo privid normalnosti, odnosno regularnosti.

Elem, “prethodno najavljeni poziv” koji se pominje u vijesti od 24. maja, vjerovatno se odnosi na poziv iz vijesti koja se pojavila na Internet stranici AF 15. maja - pod naslovom “Donijet Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija”. U toj vijesti stoji, između ostaloga, “da će konsultacije za prijemni ispit biti održane dana 25. maja 2018. godine, sa početkom u 12 časova, na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, ul. Džordža Vašingtona bb”.

Dakle, 25. maja - a ne 24. maja, molim vas - na Arhitektonskom fakultetu, u 12 časova.

Interesantno je, takođe, da uz vijest od 15. maja nije priložen Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija Univerziteta Crne Gore - koji se pominje u naslovu - ali jeste priložen uz vijest od 24. maja. Što me raduje, svakako, bez obzira što u tom Pravilniku nema informacija koje bi se konkretno odnosile na tzv. Provjeru znanja za upis na AF - ako izuzmemo informacije opšteg tipa: da se Provjera znanja sastoji od dva testa - Testa provjere opštih znanja iz različitih oblasti kulture relevantnih za studije arhitekture, ma što to značilo - i Testa provjere razumijevanja prostornih odnosa i prostorne logike, ma što to značilo - te da se testovi polažu i ocjenjuju pojedinačno, da je konačna ocjena na ispitu srednja vrijednost ocjena oba testa i da je negativna ocjena, ma što to značilo, eliminatorna iz kvalifikacionog postupka za upis. I to je sve. Maturantima je ostavljeno da nagađaju koje su to oblasti kulture relevantne za studije arhitekture a koje nisu - ako mene pitate sve su relevantne - i što je to prostorna logika.

U vijesti od 24. maja - i to moram pomenuti - stoji da “kandidati” - misli se, valjda, na maturante - koji “nijesu bili u mogućnost da prisustvuju konsultacijama, iste mogu dobiti u bilo kom trenutku od službi Arhitektonskog fakulteta”.

Ovo “u bilo kom trenutku” je divna gesta, koja zaslužuje pohvalu. Pogotovo ako znamo da je angažman gospođe Perović na AF u međuvremenu poprimio skoro pa epsko-mitske dimenzije. Gospođa Perović je, vjerovali ili ne, angažovana na 9 predmeta na AF - i na još jednom predmetu na Metalurško-tehnološkom fakultetu. A tu je i njen, svake hvale vrijedan naučni angažman, tako da me činjenica da gospođa Perović uspijeva, pored svega, da nađe vremena i za susrete sa maturantima/kandidatima koji su zainteresovani za upis na AF - jednostavno ostavlja bez daha.

Za gospođom Perović ne zaostaje mnogo ni kolega Radulović - sa svojih sedam predmeta - zato i njemu svaka čast.

I da zaključimo - strahovite su žrtve koje polažu gospođa Perović i kolega Radulović na oltar crnogorske arhitekturice.

Dakle, dragi maturanti/kandidati - vi koji se, iz ko zna kojih razloga, niste pojavili na pomenutim konsultacijama 25. maja na AF - a stalo vam je do pozitivne konačne ocjene na tzv. Provjeri znanja za upis na AF - pozvani ste da u bilo kom trenutku (dana i noći) slobodno ušetate u to nešto što nije zgrada AF - nego je tek djelimično realizovana zgrada AF, odnosno ćošak od davno projektovane zgrade AF - i budite sigurni da će vas službe AF srdačno dočekati - spremne da odgovore na sva vaša pitanja i potpitanja. Možda vas na pragu vaše buduće kuće dočeka i sam časni domaćin...

Kad već pomenuh zgradu AF, moram dodati da je Aleksandar Keković autor originalnog projekta zdrade - koji, kako rekoh, nije realizovan u potpunosti - niti će, kako sada stvari stoje, biti realizovan. To mora da se zna, molim vas, može se desiti da to bude jedno od pitanja na tzv. Testu provjere opštih znanja iz različitih oblasti kulture relevantnih za studije arhitekture.

I ne zaboravite da se raspitate da li i dalje funkcioniše ona čuvena školica za pripremu maturanata/kandidata za polaganje prijemnog ispita na AF - pa ako se ispostavi da funkcioniše - pitajte za cijenu časa. Nije zgorega posjedovati i tu informaciju, zlu ne trebalo.

Za razliku od ekipe sa AF PG - koja njeguje tzv. personalni pristup - poziva maturante/kandidate na konsultacije - i drži vrata otvorena - u bilo kom trenutku - ekipa sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Begradu njeguje tzv. apersonalni pristup, u svemu se oslanjajući na svoju Internet stranicu.

Pa kaže:

“Sve potrebne informacije vezane za prijemni ispit se nalaze u INFORMATORU 2018, koji sadrži uslove, način i postupak upisa u prvu godinu Osnovnih i Integrisanih akademskih studijskih programa na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu za školsku 2018/2019. godinu.”

Informator je PDF dokument, ima 15 stana, vrlo je informativan i može se preuzeti sa Internet stranice AF BG. A uz informator je data - za svaki slučaj - i e-mail adresa na koju zainteresovani mogu postavljati pitanja.

Lako je, znam, sa Starog Aerodroma otpješačiti do Kruševca - do djelimično realizovanog objekta AF - i ljubaznim službama AF postavljati pitanja - ali maturantima/kandidatima iz BG, koji žive na Petlovom brdu, na primjer, trebaće barem sat vremena do zgrade Tehničkog fakulteta na Bulevaru kralja Aleksandra - ako ne i sat i po - tako da je sasvim razumljivo što AF BG insistira na Informatoru i e-mail komunikaciji.

Ne znam koliko je vesela družina sa AF PG daleko od Informatora - vjerujem da su čuli za Informator - prednosti Informatora očigledne i nesagledive - ali družina ipak preferira tzv. rekla-kazala pristup - iz razloga koje nije teško naslutiti, svakako - zanemarujući činjenicu da su pisani dokumenti jedno, a usmeno predanje je nešto sasvim drugo.

Da ne pominjem dokument naslovljen “Pravilnik o upisu studenata na studijske programe Osnovnih akademskih i Integrisanih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu”.

Pitam se postoji li Pravilnik za upis na AF PG, ili se pak insistira na tzv. korisnim nejasnoćama...

Pitaću tetka kad ga vidim. Tetak će znat. Tetak je do u tančine upućen u te stvari...

