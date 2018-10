Krzysztof Kieślowski: Metafizička perspektiva

Čak iako su neke preuranjene ocjene - kao poljedica notiranja da je metafizički domen evropske kinematografije bio prilično zapušten - svrstavale Krzysztofa Kiešlowskog u red transcendentalnih režisera poput Dreyera, Bressona i Rossellinija, čak iako je jasno da su one pretjerane, taj trag bi se morao slijediti. Navlastito zato što je Kiešlowski, s jedne strane, imao kao autor snagu zbilja impresivnog raspona u tretiranju metafizičkih pitanja što su stojala u tradiciji evropskog egzistencijalizma i, s druge, zato što se unutar tih varijacija mogao primjetiti konstantni i uobličeni poetički interes.

Krucijalna tačka, gravitacioni centar autorovog univerzuma (to jest, sredina između poljskog i evropskog perioda) jeste Dekalog (1988), deset jednočasovnih filmova koji su Biblijske zapovijesti pretvorili u dramatične inscenacije o savremenom trenutku u kojem su etički postulati prije anksiozni ostatak nego svjesni nalozi kojima se čovjek rukovodi. Mada su pojedine epizode išle od sjajnih (1, 4 i 7) do prosječnih ili loših (8 i 9), Dekalog je ipak prevashodno funkcionisao na kumulativnom efektu, na širini Kiešlowskijevog zahvata, na pronicljivosti opservacije svijeta i ljudi, na nadodavanju detalja koji indikuju da je režiserova percepcija rezultat svjetonazorske postavke.

Zato Dekalog i nije samo puki zbir epizoda, njegova semantička punoća nije dobijena jednostavnim sabiranjem pojedinačnih značenja, njegova kategorička imperativnost ponavljanjem Biblijskih naredbi, mozaička kompaktnost prostim katalogizovanjem: u međusobnom ukrštanju motiva, u intertekstualnoj razmjeni moralnih i filozofskih uvida, intenzivira se epistemološki domet Kiešlowskijevog poduhvata. Tako je Dekalog bio povlašteni, prolongirani moment kontemplacije koji je trebao posebno da naglasi režiserov transcendentalni fokus: serijal je funkcionisao kao garant konzistentnosti režiserovog opusa, uporište koje iznova poboljšava tekstualno preplitanje, semantička akumulacija koja u oba pravca može da poveže čak i različite putanje.

Autorova metafizička perspektiva je suštinski bila otvorena sa Przypadek (Čista slučajnost, 1981): odluke su arbitrarne, slučajnost određuje životne putanje. La Double vie de Véronique(Dvostruki život Véronique, 1991), međutim, nadogradnju pronalazi u mogućnosti da između, bukvalno i metaforički, razdvojenih života ipak postoji komunikacija: trostruka ontička opcija iz Przypadek ovdje se mijenja u ličnosnu relaciju ‘dvojnika’.

“Tri boje: Bijelo”, 1993.

U Trois couleurs: Rouge (Tri boje: Crveno, 1994), pak, kontingentni haos se ultimativno zamjenjuje determinacijom/anticipacijom u kojoj elementi ipak dolaze na svoje mjesto, pa makar i uz pomoć dislokacije i supstituisanja. Ovdje su različita interesovanja u režiserovom opusu našla svoj konačni i definitivni izraz, svoju traženu sintezu: Rouge nije samo hronološki Kiešlowskijev posljednji film, on je njegov promišljeni epilog. U Rouge, drugim riječima, režiser je uspio da pronađe modus objedinjavanja, artikulisanja onih metafizičkih komponenti koje su uzdrmavale njegov univerzum i koje su čak, u Bez košca (Bez kraja, 1984), sugerisale da je suicid jedino moguće (srećno) rješenje.

Ako je Bez košca predstavljao ćorsokak, onda je Dekalog - novom inskripcijom moralnih zakona u filmsko tkivo - inteligentnije utabao put rekonceptualizacije, put koji vrhuni - bez obzira na prenadraženi pokušaj ‘transcendentalne’ rekuperacije u Trois couleurs: Blue (Tri boje: Plavo, 1993) i vulgarizaciju vlastitog traumatičkog čvora u Trois couleurs: Blanc(Tri boje: Bijelo, 1993) - u Rouge, tačnije u načinu na koji film sa lakoćom uvezuje ranije autorove tendencije u simboličku teksturu koja reprodukuje, reflektuje i razrješava podignute tenzije, bilo autorske, bilo svjetonazorske prirode.

U tom smislu, Kiešlowskijeva procedura, takođe, vuče za sobom i metatekstualne implikacije: onaj ko se usredsređuje na ljudski usud mora propitati i sam kinematografski aparat, ispitati mjesto na koje pogled pada.

Sa Amator (Amater, 1979) Kiešlowski je napravio ključni iskorak iz socijalne u autopoetičku sferu koji će, u manjoj ili većoj mjeri, određivati cijeli njegov kasniji opus. Ono što režiser naglašava jeste disproporcija, nelagodnost ili opasnost što se pojavljuje sa pomenutom promjenom pravca: ukazuje se nesvodljiva razdaljina između dužnosti (prema društvu, bilo da je ono oličeno u vlastima sa čijom cenzurom se autor ne smije previše igrati ili u najbližoj zajednici koju treba ‘realno’ reprezentovati) i ljubavi (prema kinematografiji, koja često ima ‘ekscesnu’ ili sebičnu erosnu dinamiku).

Plakat za "Dekalog"

Želeći da na traci zabilježi svoju tek rođenu kćerku, Filip (Jerzy Stuhr) kupuje 8-milimetarsku kameru i za tili čas biva involviran u svijet (dokumentarnog) filma, sa svim pripadajućim implikacijama (od porodičnih do najdirektnije političkih). Kino-amater je zbilja amator, onaj koji voli, onaj koji mora da slijedi vlastitu fascinaciju, čak i onda kada ona počinje da ga dovodi u sukob sa njegovom bližom i daljom okolinom, kada ga u očima drugih kompromituje.

Rješenje do koga Kiešlowski stiže, kompromisna solucija, isključivi način da se različiti nivoi nekako objedine, nalazi se u činu koji u sebi nužno sadrži traumatičnu prijetnju: na kraju filma, u aktu koji je istovremeno i izraz očaja i nepokolebljive odlučnosti, Filip okreće put sebe svoju kameru da bi ispričao vlastitu priču. Pokušaj ‘realističkog’ oslikavanja iz Blizna (Ožiljak, 1976) transformisao se sa Amator - u logičnoj zakonomjernosti - u ispovijed.

“Tri boje: Crveno”, 1994.

U završetku Amator film se - retroaktivno - profiliše kao neka vrsta samo-ogledanja, dok Krótki film o miłošci (Kratki film o ljubavi, 1988) artikuliše dva načina - u istom ljubavnom registru - na koji djeluje voajerizam: muški i ženski. Voajerizam je vizuelizacija/realizacije želje u fantazmatskom prostoru koji je organizovan kao temeljni kadar: želja je uvijek projekcija (zbog čega je i sedma umjetnost inherentno perverzna).

Iz Tomekove (Olaf Lubaszenko) muške vizure, Magda (Grazyna Szapołowska) je posmatrana kao objekt eda bi bila ‘idealizovana’: problem nastaje kada subjekt hoće da se materijalno upiše u tu fantaziju. Što se događa, pak, kada žena pređe ’rampu’? Kraj Krótki film o miłošci - za razliku od njegove skraćene verzije, Dekalog 6, gdje se insistira na ‘realističkom’ (a time i desublimirajućem) razriješenju - konačno pruža priliku junakinji da bude na mjestu odakle (ju) je muškarac želio. Magda kroz teleskop vidi - sebe, u imaginarnoj rekonstrukciji jedne scene u kojoj se pojavljuje i Tomek.

Plakat za "Tri boje: Plavo" (1993)

Radi se o lakoći njenog učitavanja u scenu, o potpunoj koincidenciji dva stanja - gledati i biti-gledan. Dok muški voajerizam - i kad ima najbolje namjere - ostaje principijelno sadistički, ženski preuzima narcističku intonaciju. Pitanje ljubavi je ultimativno pitanje odgovarajuće vizure, to jest same forme (a ne sadržaja): Kiešlowskijevo ostvarenje jeste o ljubavi u smislu da je film uvijek enunciran iz pozicije onog koji voli, u prvoj polovini to je Tomek, u drugoj, pak, nakon junakovog anksioznog susreta sa realnošću ženskog tijela, to je Magda.

