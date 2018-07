Kumare volontiraju za opšte dobro: I mi bolesni kao što nam je bolesno društvo

Režiser Srđan Stanojević već prvim klipom u kojem objavljenim na Youtube kanalu kupio je crnogorsku publiku, a sada gotovo da nema osobe koja aktivno koristi Internet, a da na izraz „kumare“ ne pomisli upravo na njega, ali i na glumca Miodraga Miga Manerikakoji mu se pridružio u ovom svojevrsnom projektu.

Osim o inspiraciji za kratke video zapise, Stanojević, koji je autor i glavni akter “kratkih priča”, je za „Play“ takođe pričao o reakcijama publike i stečenoj popularnosti, te otkrio šta bi se moglo naći u narednim klipovima, ali i kako je nastao prvi, kojim je sve počelo.

„Prvi klip koji smo snimili su ‘Splačine’. Ideja je nastala dok sam vozio automobil na putu Podgorica - Budva. Uvijek solo putovanje koristim da razmišljam o stvarima koje bih želio da snimim. Ujutro sam probudio kumaru, koji je sanjiv pristao da snimimo njegov kadar i situaciju, iako je vjerovatno mislio da sa mnom nešto nije u redu, ali naše obostrano povjerenje je davno izgrađeno“, prisjeća se on, a zatim otkriva kako je odlučeno i da cijela priča ne ostane na tom jednom videu:

„Taj prvi klip je napravio ‘haos’, vidjelo ga je preko pola miliona ljudi za dva dana, i pravo da vam kažem, bili smo zadovoljni, ali na pamet nam nije padao nastavak snimanja klipova. Tada me je pozvao reditelj i prijatelj Draško Đurović, i rekao ‘Dido, ovo mora da se nastavi’. Moja reakcija je bila da mi ne pada na pamet nastavak, a on mi je rekao ključnu stvar ‘Ako ne nastaviš, ovaj klip će biti incident koji će brzo poći u zaborav’. Tada me je zamislio i vrlo brzo sam odlučio da nastavimo“.

Čini se da inspiraciju za kritikovanje crnogorskog mentaliteta nije teško pronaći, te da je možda teže odabrati u izobilju tema onu koja je najaktuelnija, ali režiser se ne slaže.

“Nije baš tako lako doći do ideje, a vidim da vaše mišljenje dijele ljudi koji nas vole, gledaju, pa u komentarima često napišu da ‘imamo materijala za snimanje koliko hoćemo’. Ima, ali ova video forma, koja u prosjeku traje jedan minut, uopšte nije laka za pričanje priče koja mora imati i temu i ideju, da bi svi čitaoci razumjeli, mora imati početak, vrhunac drame i zaključak. Sve naše teme su aktuelne i nažalost će biti aktuelne i u našoj budućnosti, tako da ne biramo koju da snimamo ove, a koju sljedeće nedjelje”, pojašnjava on.

Stanojević priznaje da, od kako kratke video zapise objavljuju na portalu “Vijesti” prolaznici “svakodnevno, svuda po Crnoj Gori” često prilaze Migi i njemu na ulici, pa otkriva i ko je popularniji od njih dvojice.

„Ljudi prave selfije sa nama, čak i djeca, reaguju na ulici, dobacuju iz automobila, čestitaju... ma nevjerovatno što nam se dešava, i imponuje naravno, jer smo rijetki koji nemaju podijeljenu publiku ni po kom osnovu, a svjedoci smo glupih podjela našeg društva u proteklom periodu. Miga je karakterističan lik, njega su nakon prvog klipa svi upamtili, a mene mnogo kasnije, možda nakon osmog”, priča uz smijeh.

“Inače, on je i prije ‘Kumara’ bio podgorički oriđinal u najpozitivnijem smislu, sad je već regionalni”, dodaje on i za kraj razgovora daje nagovještaj tema koje bi voljeli da obrade u narednom periodu.

“Sve. Na primjer osnovna kultura življenja. Evo da otkrijemo i sinopsis: Kritikujemo nekulturno društvo, a istovremeno bacamo ambalažu kroz prozor, čačkamo noseve, uši, pljujemo na ulici itd. Jer suština u našim klipovima je da smo i mi bolesni kao što nam je bolesno društvo. To je istovremeno duhovito, ali jedino tako možete prići ljudima i ukazati na anomalije koje moramo prevazići, ako mislimo dobro, prvo samima sebi, a onda i svim ostalima, a valjda je to ljepota života“, smatra on.

Foto: Privatna arhiva

Iako bi to mnogi voljeli, režiser otkriva da Miga i on, nisu razmiljali o tome da “Kumare” prerastu u neku kratku televizijsku seriju:

“O tome ne bi ni trebalo mi da razmišljamo, o tome u normalnim društvima razmišljaju producenti, ali vjerujte da smo zadovoljni što je tako, jer fakat od naših svakodnevnih obaveza koje se tiču egzistencije, mi ne bismo imali vremena za veće poduhvate”.

Dobijaju ponude za putovanja na koja neće ići

Stanojević kaže da pri snimanju prvih videa nije očekivao ovako dobru reakciju publike.

“Iskreno, nisam. Za kumaru ne znam, jer dok vam odgovaram na pitanja, Miga nažalost nije prisutan. Stižu nam pozivi za gratis ljetovanja iz Ulcinja, Budve i Zagreba, od ljudi koji su nas zavoljeli kroz naš rad, a koje ne poznajemo, i baš im hvala na tome, jer nam puno više znače pozivi, nego ljetovanje na koje nećemo poći. Znači, Kumare su se neočekivano otrgle kontroli, a mislili smo da ćemo ih moći kontrolisati. To je otprilike plastičan odgovor na vaše pitanje”, poručuje on.

Sve epizode inspirisane stvarnim događajima i ličnostima

Na pitanje koliko je epizoda “Kumara” inspirisano stvarnim događajima i ličnostima, Stanojević odgovara: “sve”.

“Samo što u dokumentarizmu uvijek postoji prostor za konstrukciju ako je u okvirima realnog. Naravno da u ‘Kumarama’ ima naše mašte i konstrukcije, ali je sve u interesu teme kojom se bavimo, i samo joj doprinosi, a ne smeta”, tvrdi on.

Režiser se slaže u čestoj konstataciji jednog dijela publike da se u klipovima mogu pronaći i ljudi iz regiona, ali ne i sa onima koji smatraju da se u videu opisuje samo crnogorski mentalitet.

„Ma kakvi, mnogo je šira priča, pa mi zasmeta kad na portalu ‘Vijesti’ u komentarima vidim polemiku jesmo li Podgoričani ili nismo Podgoričani. Ti ljudi očigledno ne kapiraju o čemu ‘Kumare’ pričaju, ali vidim da su u manjini. Stižu nam pohvale iz Beograda, Zagreba, Novog Sada, Sarajeva, Prištine i sasvim precizno opisuju ‘naše volontiranje za naše društvo’, što znači da su i oni u problemu i da naša priča nije lokalna”, smatra sagovornik “Playa”.

