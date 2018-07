Le Fleur za "Vijesti": Berlin me svakog dana inspiriše

Švedska DJ-ka i producentkinja La Fleur nastupiće sjutra veče na plaži Trsteno u Budvi, na žurci radija Krš.

Osim nje kao predstavnici domaće scene nastupiće GileRZ i Cule iz kolektiva Beat at Joe’s. Početak žurke zakazan je za 22 sata, ulaz će do ponoći koštati 10, a nakon toga 13 eura, dok će VIP karte moći da se pazare za 20 eura.

Sana Egdal, koja se krije iza imena La Fleur, živi i radi u Berlinu gdje je resident u jednom od tamošnjih najznačajnijih andergraund klubova “Watergate”. Vlasnica P3 Guld (švedski pandan Gremijima) nagrade za najboljeg elektronskog izvođača 2014, poznata je po svojoj kombinaciji tehno i haus žanrova, tražen je remikser, a pored mnogih poznatih imena hvalile su je i sarađivale sa njom legend detroitske tehno škole poput Karla Krega i Kenija Larkina.

Nesuđena farmaceutkinja prvi put je pričala sa “Vijestima” uoči predstojećeg gostovanja na crnogorskom primorju, gdje dolazi nakon nastupa na Ibici, u Denveru, San Francisku....

Kakva su očekivanja i šta bi trebalo da publika očekuje?

Uzbuđena sam zbog tog nastupa iz više razloga. Lokacija na kojoj će se odigrati žurka – plaža Trsteno izgleda nevjerovatno, a takođe sam srećna što sam gost radija Krš, ti ljudi rade sjajan posao predstavljajući novu muziku svojim slušaocima. Jedva čekam da odradim set koji će se uklopiti u okruženje i raspoloženje te večeri.

Poznata si po dugačkim setovima, da li će tako biti i sada? Da li više voliš da nastupaš u klubovima ili na “open air” događajima poput ovog?

Moj nastup u Crnoj Gori trajaće tri sata i to je sasvim dovoljno vremena da pokažem ljudima o čemu se tu radi, a opet ću imati priliku da odsviram šaren set. Volim da nastupam i u klubovima i na otvorenom, ali sad kad je ljetnja sezona u punom naletu, naravno da mi je sviranje pod otvorenim nebom jedna od omiljenih opcija.

Radiš i živiš u Berlinu, šta misliš da čini taj grad Mekom elektronske muzike i kako si se ti zaljubila u njega?

Berlin je unikatan po tome što u taj grad dolaze ljudi sa svih strana svijeta koji imaju zajedničku viziju i želju da ostave trag u elektronskoj muzici. To je od Berlina napravilo specijalno mjesto, poseban vajb. Prvi put sam ovdje došla 2007. tražeći inspiraciju za moju produkciju i tu inspiraciju i dalje dobijam od Berlina gotovo svakog dana.

Imaš i svoju etiketu Power Plant Records, kako i na osnovu čega tražiš izvođače koje ćeš objavljivati?

Power Plant Records je porodična stvar. Prije svega moram da osjetim da je muzika posebna i da se uklapa u priču lejbla, ali mi je jednako bitno da su umjetnici koje potpisujem takođe ljudi u koje vjerujem i sa kojima osjećam određenu vrstu povezanosti.

Imaš čak i svoju modnu liniju, što nije toliko često kod DJ-ki. Kako je došlo do toga?

Htjela sam da poput mnogih muzičara imam svoj merčendajz, da ljudi mogu da kupe dukseve, majice, torbe... Ali taj projekat je toliko narastao da je na kraju obuhvatio kolekciju “Power Plant Elements”, što je bila linija koja se sastojala od osam djelova koje sam kreirala u saradnji sa dizajnerkom Stejsi Devo.

Kakvi su ti planovi za ostatak godine?

Dosta ću se fokusirati na Power Plant, pa ću na toj etiketi do kraja godine objaviti svoj novi EP, kao i muziku novih izvođača. Takođe pripremam remiks za Demijana Lazarusa koji će nakon ljeta izaći za Crosstown Rebels. Imam još jednu saradnju zbog koje sam vrlo uzbuđena, ali ću kasnije otkriti o kome se radi. To izlazi u oktobru. Osim toga, imaću neke ubzudljive nastupe kao što sun a Ibici BBC Radio 1 Weekender i Drumcode festival u Amsterdamu, radiću svoju prvu turneju po Indiji, a onda me do kraja godine čekaju gostovanja po Južnoj Americi i SAD.

Farmaciju napustila zbog muzike

Svojevremeno su pauzirala sa “ozbiljnim” poslom koji si imala, kako bi se okušala u muzici. Kakav je bio osjećaj kad si donijela tu odluku, da li si vjerovala da ćeš završiti tu gdje si danas?

Došla sam do tačke gdje sam morala da biram između moje karijere farmaceuta i muzike i u tom trenutku bio je to za mene očigledan, ali svakako zastrašujuć izbor. Nisam se usuđivala da vjerujem da ću biti tu gdje sam sad, ali sam vrlo srećna što se to desilo.

