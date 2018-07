Legendarni džez trubač u Baru

Publika 31. Barskog ljetopisa imala je čast i zadovoljstvo da u subotu veče u Starom gradu uživa u koncertu istinske muzičke legende jugoslovenskih prostora, čovjeka čije je ime ušlo u sve svjetske enciklopedije džeza još prije 40 godina. Za mnoge autoritete najznačajniji džez trubač na prostoru Evrope, Duško Gojković je u svom prvom nastupu na barskom festivalu doživio ovacije za briljantne interpretacije mahom autorskih kompozicija, ali i džez standarda.

U pratnji sjajnog Belgrade Summit Octet-a, čiji su članovi ujedno i solisti matičnog slavnog RTS Big benda, Gojković je više od sat i po vremena listao svoj bogati muzički katalog.

Pored ostalog, svojim djelima je odao homage čuvenim džezerima sa kojima je nastupao - “One for Klook“ je napisana za Kenija Klarka,“najboljeg bubnjara sa kojim sam svirao”, a “Ballad for Miles” za velikog Majlsa Dejvisa “sa kojim sam bio prijatelj i svirao u Njujorku”. Na repertoaru su bile mahom kompozicije sa latinoameričkim ritmovima, kao čuvena autorska “Samba Tzigane”, ali i klasici poput francuskog “Jesenjeg lišća“ koje “svi džezisti vole da sviraju”. Čovjek koji je nakon završetka beogradske Muzičke akademije 1953. svirao sa takvim velikanima kao što su Dejvis, Dizi Gilespi, Geri Maligen, Soni Rolins, Djuk Džordan, Slajd Hempton, osim sviračkog umiječa, znao je i da se našali na sopstveni račun.

“Sjajni su ovi mladi momci sa kojima sviram večeras, a uvijek su svi sa kojima nastupam mlađi od mene, stariji sam od svih njih zajedno. Kad su me jednom pitali koliko imam godina, rekao sam da sam rođen ’31. i to 1831.”, rekao je proslavljeni kompozitor, aranžer i bend lider koji i u svojoj 87. godini plijeni svježinom i energijom na sceni.

S obzirom da Gojković na dan koncerta ne daje izjave, novinarima se nakon dva bisa obratio vodeći trubač okteta i muzički urednik RTS Big benda Dragoslav Fredi Stanisavljevićkoji je istakao da Duško i dan danas komponuje i piše, “i to ručno!”

“Duško Gojković je prava legenda džez muzike-solista, kompozitor, aranžer koji nije toliko često na našim prostorima, pa je i nama zadovoljstvo da muziciramo sa njim; i to već 20 godina. Svi smo muzički uzrastali maštajući o radu sa nekim velikim kao što je on, da nam je na početku karijera rekao da ćemo svirati sa Duškom, rekli bismo da je to samo bajka”, ukazao je Milosavljević.

U oktetu su još bili i džez trubač i solista Marko Đorđević,trombonista Nemanja Zlatarev, saksofonisti Aleksandar Jaćimović i Ljubiša Paunić, pijanista Ivan Aleksijević, kontrabasista Milan Pavković i bubnjar Petar Radmilović, odreda veoma aktivni džezeri koji predvode i svoje sastave. R.P.



