LP i David Geta na Exitu

David Geta i LP novi su izvođači na ovogodišnjem Exitu portvrdili su organizatori.

LP će u Novom Sadu nastupiti 12, a David Geta 15. jula.

"Nakon što su svjetski mediji EXIT nedavno proglasili "većim nego ikad", ove godine kao možda nijedne prije, sa glavne bine festivala čuće se najveći broj najaktuelnijih hitova današnjice! Pored toga što su pojedini strani mediji ovogodišnji program već proglasili "silovitim", istina je da će konačna lista glavnih zvijezda biti duplo duža! Prve zvijezde u novom talasu već su tu, pa će tako glavnu binu u četvrtak 12. jula pokrenuti nezaustavljiva američka rok kantautorka LP, koja je osvojila svjetsku muzičku scenu singlom „Lost On You“, jednom od najupečatljivijih ljubavnih pjesama tekuće decenije, kao i kroz saradnju sa Rihannom, Christinom Aguilerom i mnogim drugim zvijezdama. A veliko muzičko finale i spektakl zatvaranja glavne bine u nedjelju 15. jula biće pod dirigentskom palicom najvećeg svjetskog hitmejkera i francuskog plesnog Golijata - Davida Guette! Najuspješniji muzički producent 21. vijeka i jedini DJ koji je prodao vrtoglavih 50 miliona albuma i singlova, ostavši pritom sa obije noge čvrsto na zemlji, vraća se na jedan od svojih omiljenih festivala čiju pozivnicu je imao i prije 12 godina kad je krčio put do današnjeg statusa muzičke ikone! O njegovoj liderskoj poziciji u muzičkoj industriji govore i podaci da Guetta iza sebe ima preko devet (9!) milijardi YouTube pregleda i preko 100 miliona fanova na društvenim mrežama", saopštili su organizatori.

"Najveći hitmejker današnjice, Guetta iza sebe ima brojne nagrade uz dva Gremija i producirane singlove sa najvećim muzičkim imenima kao što su David Bowie, Rihanna, Snoop Dogg, Sia, Nicky Minaj, Emeli Sande, Akon, Avicii i brojni drugi, a nedavno je objavio i drugu zajedničku numeru sa svojim mladim pandanom Martinom Garrixom. Pjesmu "Like I Do", punokrvni hit u najavi, Garrix je izveo i na zatvaranju ovogodišnjih Zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu! Trenutno je nemoguće izbjeći na radiju još jedan njihov hit "So Far Away", a u stopu ih prate i jednako svježi i zarazni singlovi “Mad Love”, koji je Guetta snimio sa zvijezdom prošlogodišnjeg Sea Dance festivala Seanom Paulom, kao i jedan od najvećih hitova prošle godine "2U" sa Justinom Bieberom. Da ovom poznatom Francuzu očigledno nije komplikovano da stvara hit za hitom, govori i činjenica da je uz pjesmu “Complicated” na kojoj sarađuje sa hedlajnerima ovogodišnjeg Sea Star festivala i duom Dimitri Vegas & Like Mike nedavno uzeo, i to po jedanaesti put, prvo mjesto Bilbordove Dance liste", saopšteno je.

"Laura Pergoliozzi, rokerku sa buntovničkim pedigreom rok kritičari porede sa Džonijem Kešom i Stivi Niks, a njene kovrdže i odijela neodoljivo podsjećaju na mladog Boba Dilana. Ova mlada Njujorčanka sa adresom u Los Anđelesu već je ostavila trag kao jedinstvena umjetnica, vrsna autorka i rok zvijezda u najboljem smislu te riječi. Koristeći ukulele uz isparan glas pun najfinijih emocija, LP je već sebe izgradila kao prepoznatljivu zvijezdu. Dok se njena samostalna karijera "kuvala", talenat je koristila da piše hitove za Rihannu, Cher, Backstreet Boys i brojne druge, a odmah po objavljivanju „Forever for Now“ albuma postala je miljenica kritičara. Nedugo nakon toga izbacuje EP „Death Valley“ koje ju je katapultiralo u svjetsku stratosferu, zahvaljujući glavnom singlu „Lost on You“ koji broji preko 260 miliona YouTube pregleda, kao i preko 75 miliona Spotify streamova! Čak je i numera „Muddy Waters“ našla mjesto u četvrtoj sezoni popularne serije „Orange is the New Black“! Nizanje ovih uspjeha prirodno je doveo do objavljivanja novog studijskog albuma „Lost on You“, sa kojim je krenula na veliku američku turneju poslije koje stiže i na otvaranje ovogodišnjeg Exita gdje će sirova energija borbene Njujorčanke da pokrene ovogodišnji moto festivala: EXIT Freedom", saopštili su organizatori.

EXIT festival biće održan od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavu u Novom Sadu i predstaviće neke od najtraženijih svjetskih zvijezda kao što su Migos, David Guetta, Ziggy Marley, Fever Ray, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Jax Jones, Ofenbach, Mahmut Orhan, Carl Craig, Tale of Us, Sevdaliza, Burak Yeter, Madball, Brujeria, Ofenbach, Slapshot, Dog Eat Dog, Slaves, Idles, Asphyx, Bombers i mnoge druge. Ulaznice po promotivnoj cijeni sa 60% popusta od finalne, za 58 EUR prodaju se putem mreže Gigstix Montenegro na 54 prodajna objekta "Tobacco S Press" u 23 grada Crne Gore, a na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i opcije za smještaj i prevoz do EXIT festivala.

