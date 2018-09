Luka Bošković: Sanjao sam, kao svi, devetku Intera

Njegova najveća strast je muzika, mada pored toga ima “regularan” posao. Reklo bi se i da mu je velika strast istorija, posebno ona vezana za Drugi svjetski rat. Luka Bošković je predvodnik podgoričkog metal sastava “Esid Radio”, koji je osnovan 2012, a sa kojim je objavio album prvijenac početkom ove godine za srpsku etiketu Metropolis.

Muzičar je za “Play” otkrio što je želio da bude prije nego što je otkrio muziku i sa kojim Pokemonom se najviše poistovjećuje.

Što si kao klinac želio da budeš kad porasteš?

Kao i svaki Podgoričanin koji je odrastao devedesetih - da budem devetka u Interu. Prije toga sam samo recitovao želje starijih da budem doktor, to je kratko trajalo. I onda sam konačno shvatio da je muzika ono čime želim da se bavim čitavog života, i evo me, guram uzbrdo. To i, naravno, da budem referent za rad i radne odnose u kadrovskoj službi, to definitivno.

Moto?

Danas je novi dan i nova šansa da sve zaje*es.

Što je za tebe uspjeh?

Kad se ne probudim opterećen.

Što bi poručio svojim potomcima?

To što postojite znači da smo se izvukli iz kredita i kredita. Takođe, san je veoma važan.

Da li si ranoranilac ili noćna ptica?

Trenutno sam u ranoranilačkoj fazi, koja će potrajati, nadam se.

Da moraš da se takmičiš u nekom sportu, u kom bi bio najbolji?

Vjerovatno fudbal jer sam dosta dobar golman. Još da su me pustili da treniram ko zna što bi se desilo.

Koji glumac bi igrao tebe u filmu o tvom životu?

Definitivno Adam Sendler.

Ko je tvoj heroj?

Svaki pojedinac koji ne poludi u današnjem svijetu, na koji god način da to postigne.

Koji su tvoji poroci?

Kao kod Hobita - doručak, ručak i večera. I svi obroci između njih.

Koje si iluzije izgubio tokom života?

Srećom su sve i dan danas tu.

Po čemu bi volio da te ljudi pamte?

Volio bih da poslužim ponekome da se uvjeri da se snovi stvarno ostvaruju ako predano radiš na njima. Za to je još uvijek rano, ali jednog dana...

Koga bi poveo na pusto ostrvo, a koga u kafanu?

Svoju ljepšu polovinu svakako, ostali neka ne zamjere.

Šta najčešće sebi obećavaš, a nikako da ispuniš?

Da ću konačno da smršam.

Objavili debi album ove godine: "Esid Radio" Foto: Privatna arhiva

Omiljeni predmet u školi?

Istorija. Bez konkurencije.

Sa kojim crtanim likom se najviše poistovjećuješ?

Patamon iz Digimona. On se kukavac mnogo namučio da postane Angemon i onda se opet vratio u jaje. Ali na kraju je vrijedilo.

“TV uključim samo zbog igrica”

Gledaš li TV i kakve emisije ili serije pratiš?

Sad je Internet toliko napredovao da više nema potrebe da gledam TV. Tako da pratim sve preko Youtubea i srodnih servisa. Ne postoji muzički dokumentarac koji nisam odgledao, kanal o Drugom svjetskom ratu na koji nisam pretplaćen, svi srceparajući nastupi pjevača i sličnih umjetnika po idolima, X faktorima i tome slično. Tako da TV uključim samo kad igram Playstation 4 sa bratom.

Film koji bi preporučio?

Uh, teško pitanje. Formanov “Amadeus” kao moj omiljeni film, a zatim i “Abre los ojos”, originalnu priču, a ne otkupljeni i iskopirani “Vanila sky”, kao i švedsku trilogiju “Muškarci koji mrze žene” ili kako je već prevedena kod nas, koju će Holivud takođe otkupiti i pokupiti nagradice.

Koja je posljednja knjiga koja ti se svidjela?

Trenutno sam usred “Košmara” Larsa Keplera za kog prvi put čujem, ali je odličan i definitivno ću ga dodatno istražiti. Prije toga autobiografija Nila Janga koju preporučujem svakom muzičaru koji pomisli da odustane na prvih deset prepreka.

Šta slušaš od muzike ovih dana?

U posljednje vrijeme sam uglavnom na nekim provjerenim vrijednostima, što ti valjda ostane nakon toliko preslušanih stvari, poput” Rage Against The Machine”, “Led Zeppelin”, AC/DC, ali se uvijek trudim da ne zaostajem za vremenom tako da se na plejeru nalaze i trenutna rok senzacija “Greta Van Fleet”, kao i domaći “Consecration”.

Koje sajtove pratiš na Internetu?

Rezultati.com i livescore prije svih. Naravno, uz neizostavne Youtube, Vimeo, IMDB i slične, tu su uvijek neki sajtovi koji iskoče sa strane, a koji se bave zdravom ishranom i teorijom zavjere.

Kakve bi medijske sadržaje preporučio ljudima da preskoče?

Ne bih im se miješao u ukus, narod je svuda napaćen svakodnevnim životom tako da razumijem i ove koji znaju sva tri dnevnika napamet i sa kim je spavala Luna, Lana ili kako se već zove.

