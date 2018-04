Luvr: Pozajmljivanje Mona Lize bi koštalo do 35 miliona eura

Pozajmljivanje čuvene Mona Lize Leonarda da Vinčija nekom muzeju tokom tri mjeseca koštalo bi između 30 i 35 miliona eura, saopštio je pariski muzej Luvr, prenose danas francuski mediji.



"Premještanje slike u drugi muzej na izložbu što podrazumijeva obezbjeđenje, skidanje i premještanje zaštitnog stakla, troškove specijalnog prevoza, ambalažu i novčani gubitak za Luvr u periodu kad slika nije u tom muzeju, koštalo bi između 30 i 35 miliona eura", navela je uprava muzeja a prenosi list Parizjen.



List je naveo da bi oprema za premještanje remek djela koštala izuzetno skupo, navodeći kao primjer troškove od tri miliona eura samo za ambalažu i dva miliona eura za specijalni prevoz.



Parizjen je dodao da bi Luvr imao gubitak od oko 13 miliona eura bez čuvene slike na izložbi.



Stručnjaci su ranije ocijenili da bi premještanje slike, kako je to predložila francuska ministarka kulture Fransoaz Nisen, suviše opasno za to remek djelo slikarstva staro 400 godina jer je previše krhko i osjetljivo.



Ministarka kulture je početkom marta rekla da "ozbiljno razmatra" mogućnost da ikona Luvra naslikana početkom 16. vijeka bude pozajmljena drugim institucijama za izložbe navodeći da se zalaže protiv "kulturne segregacije".



Mona Liza ili Đokonda od 2005. godine predstavljena je u Luvru iza debelog neprobojnog stakla kao zaštita od bliceva fotoaparata. Prostorija u kojoj se nalazi slika ima kontrolisanu temperaturu i vlažnost.



Uprava pariskog muzeja je u nekoliko navrata navela da bi eventualno premještanje Mona Lize moglo nepovratno da ošteti to djelo, izrađeno uljanom tehnikom na ploči od drveta topola. Vremenom se ploča iskrivila i ima pukotinu koja skoro stiže do lica Đokonde.



Luvr je ranije naveo da je Đokonda jedna od slika koja više ne može da bude premještena čak ni unutar muzeja. Slika neće čak moći da bude izložena, odnosno premještena u drugu prostoriju za veliku retrospektivu koju će muzej da organizuje 2019. za obilježavanje 500 godina od smrti renesansnog majstora Da Vinčija (1452-1519).

