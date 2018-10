Manastir/samostan kao literarna tema

Teško je u eksjugoslovenskoj, kao uostalom i crnogorskoj novijoj prozi, pronaći autore koji su junake i radnju svojih djela smjestili u kontekst kakvog stvarnog manastira/samostana. Ovo sve uprkos činjenici da aktuelna stvarnost, običan ljudski govor, te politički diskurs, i pogotovo turistička ponuda, prosto vrve od referenci koje upućuju na religiju i manastirski život kao njegov sastavni dio. Pomalo je čak i čudno da nije napisano djelo formata Stendalovog kultnog romana Crveno i crno, ili pak neko djelo inspirisano uvijek aktuelnim Umbertom Ekom (U ime ruže), ili pak samo Andrićevim franjevcima kojih je pun, ako ne i prepun, njegov pripovjedački opus.

Ali ako se uzme u obzir činjenica da su potreba za osamom i plodnom stvaralačkom tišinom dvije kategorije koje su imanentne svakom ljudskom biću, nisu, dakle, rezervisane isključivo za one koji su izabrali manastir za svoje trajno mjesto boravljenja i monaštvo kao formu svog života, tim prije je lakše naći uporište u teoriji, i naravno u literaturi koja je manje-više slijedi.

Polazeći od ovih premisa i držeći u fokusu interesovanja literarnu produkciju na našem jeziku/jezicima, potražili smo najprije esejiste i teoretičare koji su upravo na našem jeziku prvo dijagnosticirali, a zatim se i uhvatili u koštac sa obradom teme osame i tišine. Zorica Tomić je sa svojom studijom Knjiga o ćutanju (Čigoja, 2016) jedno takvo teoretsko uporište, kao uostalom i Branko Maširević sa zbirkom eseja Novi monasi (Centar za geopoetiku, 1994) koja je već samim naslovom na tragu teme o kojoj ovaj književni ogled ima namjeru da govori.

Foto: limundo.com

Pored svega rečenog, naglašavamo da ćemo u fokus interesovanja staviti i različito sagledavanje problema ‘manastira’ u proznim djelima dvoje eminentnih crnogogorskih pisaca: Ognjena Spahića i Slavice Perović. Dakle, predmet interesovanja će biti: manastir i osama opservirani iz ugla muškog i ženskog pisma. Romani Hansenova djeca i Life liftposlužiće kao ogledna osnova u elaboraciji ove teme.

Čitav svijet kao manastir/samostan

Ovdje, pod ovim podnaslovom, čini se zgodnim podvući kako i na koji način se neki od naših mlađih pisaca nose sa različitim vrstama surogata za manastir, kad već odbijaju da se bave samim manastirom i životom u njemu, a istovremeno su svjesni čovjekove antropološke potrebe za osamom i pogotovo potrebe za stvaralačkom okrenutošću sebi. Tako npr. pisci poput Filipa Grbića (Ruminacije o predstojećoj katastrofi, Plato, 2017) i Vladimira Vujovića (Silencio, Matica srpska 2017) problematiziraju tišinu u kontekstu individualne sudbine svojih junaka.

Grbić Foto: Pinterest

Grbićevom junaku, koji je još malo pa kamijevski, dakle, neizlječivo sam, skoro da i nema pomoći u osjećanju tog bremena, dok Vujović svog Bobija Fišera - fiktivnog, ali zasnovanog na liku koga poznajemo iz svijeta vrhunskog šaha - okružuje samoćom, samoizabranom ili nametnutom okolnostima, svejedno.

Hrvatski pisac Ivica Ivanišević odlučio se za potpuno drugačiji pristup. Junake svog nagrađenog romana Knjiga žalbe (VBZ, 2016) smjestio je u jednu rezidenciju za pisce, topos koji je u u naše vrijeme smišljen upravo kao nadomjestak za manastire. Kao i u srednjevjekovnim manastirima i u ovim savremenim surogatima nešto se stalno piše i stvara, pa tako svaki od junaka Ivaniševićeve priče na kraju boravka odlazi sa po jednim završenim djelom: Finkinja Aimee Kuusisto sa novim romanom strave i užasa, Čehinja Zdena Zahradnikova sa velikom poemom, Rus Vasilij Pankratov sa novim romanom, istina, o već dobro sažvakanoj socijalističkoj eri, a Hrvat Petar Grah ništa manje nego sa jednim odličnim romanom-kaubojcem.

Foto: vulkan.rs

Ovaj sjajni galimatijas, koji je Ivanišević u podnaslovu podveo pod, samo njemu poznatu formu eroteske, pisan je u originalnoj formi, insistirajući da svaki od aktera vidi događaje iz svog ugla, sve u pokušaju da se izbjegne monotonost pravolinijskog pripovjedačkog manira, kao i da se jedna prilično ozbiljna situacija za svakog pisca koji se našao u jednoj ovakvoj, ambijentalno serioznoj situaciji (rezidencija za pisce!) učini punom odličnog humora i dogodovšina kojih se sjećamo iz vremena zlatne ere češkog filma, npr.

Ognjen Spahić - uzlet u sferu patetične usamljenosti

Nešto sasvim drugo predstavlja slučaj Ognjena Spahića i njegovih junaka iz romana Hansenova djeca (Nova knjiga 2014), koji su isto tako izolovani od svijeta kao i Ivaniševićevi junaci, još gle čuda, locirani u rumunjskoj nigdini kao i ovi prvi, samo vremenski smješteni u period prije prijema Rumunije u članstvo EZ-e, tačnije, u vrijeme pada diktature Nikolaja Čaušeskua. Smještena u bizaran ambijent jednog leprozorija, pretežno muška i internacionalno definisana bratija koja u mnogo čemu podsjeća na kakvo stvarno crkveno bratstvo, radnja ovog romana čitaoca skoro do kraja ostavlja u dilemi u pogledu smisla, ili pak trivijalnog pitanja šta je pisac htio reći ovim romanom.

Tako bi možda i bilo da nije maestralnog kraja, katarzičnog izlaska glavnog junaka iz tog klaustrofobičnog i mračnog svijeta leprozorija smještenog na kraju svijeta, nalaženja konačnog utočišta na obali mora gdje će se „do kraja života buditi uz šum Jadranskog mora, uz daleke sirene brodova koje pozdravljaju njega, revnosnog svjetioničara“, (H. D. St. 141). Iako se na prvi pogled radi samo o ambijentalnoj promjeni, glavni junak ipak izlazi obogaćen za mnoga iskustva koja unosi u novu fazu života (prijateljstvo sa Duncanom, npr). Tu smo, čini nam se, i na tragu metatekstualne poruke romana koja se svodi na opis sazrijevanja i konačnog formiranja identiteta glavnog junaka, čovjeka koji sa mirom i ljudskim dignitetom može da podnese i najveće životne gubitke (smrt bliskih mu ljudi) nakon što se očeličio boravkom u osami.

Ovaj motiv odlaska u osamu, pod različitim životnim okolnostima, obrađivan je i ranije u svjetskoj literaturi. Sjetimo se npr. poznatog Thomas Mannovog romana Čarobni brijeg i njegovog junaka Hansa Castorpa, pomalo zbunjenog i neodlučnog mladog čovjeka, koji kad za to dođe trenutak vrlo odlučno napušta lječilište plućnih bolesti, smješteno visoko u švajcarskim Alpama, napušta tu čarobnu izolaciju i odlazi pravo u rat. Spahićev junak, istina, nije ni izdaleka tako ciljan i jasan kao Mannov, ali je i njemu izolacija pomogla da sazrije, ili ako ništa,da sa malo više životne vedrine dočeka kraj koji se samo nagovještava.

Iako nas Spahić ostavlja sa nekim osjećanjem nedovršenosti kad je u pitanju sudbina njegovog glavnog junaka, pogotovo u trenucima kad napušta svijet leprozorija, fantastična jezičko-poetska platforma koja nosi i drži čitavu romanesknu konstrukciju visoko u sferi uzvišenih osjećanja, toliko se dojima čitaoca da još dugo nakon pročitanih posljednjih redova osjeća potrebu da ostane u svijetu osame koja, iako nije produktivna kao ona manastirska u kojoj su se rađali palimpsesti i srednjevjekovni romani, ipak daje jedno autentično svjedočenje o izolovanosti i osami kao načinu upoznavanja istinskih ljudshih vrijednosti i poniranja u sebe, ako ćemo da do kraja budemo precizni u opisu doživljenog.

Žensko pismo u potrazi za supstitutom manastira: Life Lift Slavice Perović

Žensko pismo ima mnogo skromniji romaneskni opus koji bi mogao poslužiti kao osnova u elaboraciji ove teme. Ne treba ponavljati da se radi o savremenoj proznoj produkciji koja je u fokusu našeg interesovanja.

Crnogorska prozna produkcija podarila nam je, srećom, roman Life Lift (Nova knjiga, 2012), koji je moguće sagledavati iz više uglova, a jedan od njih je i potreba za osamom kad je u pitanju savremena žena. Dakle, susrećemo se sa situacijom da je autor romana jedna žena, kao što je i glavna junakinja jedna žena.

Ono što nas zanima jeste kako i zašto život Perovićkine glavne junakinje Agneze Ene, inače udate žene i novinarke zaposlene u Montenegro Timesu, možemo podvesti pod gore navedenu temu. Kako u njoj možemo vidjeti urbanu opaticu par excellance, a manastir shvatiti ne kao topos nego kao paradigmu savremenog života. To što se radi o udatoj ženi i uz to majci dvoje djece ne treba da zbuni i skrene pronicljivog čitaoca, ili prije će biti čitateljku, da njenu, Agneza Eninu poziciju ne vidi iz ovog ugla posmatranja. Poželjno je, čak štaviše, da zbog rodne ravnopravnosti o kojoj se toliko priča, bude upoređena sa junacima suprotnog pola, primjerice Spahićevim gore spomenutim glavnim junakom. Ovo prije svega zbog toga što pravo na osamu treba shvatiti kao privilegiju. Privilegiju za koju će se Agneza Ena itekako boriti, dok Spahićev junak, ne treba zaboraviti, u osami ostaje maltene do mile volje i samo mijenja forme samovanja.

Iako rafinirana i visoko intelektualna, obdarena na više polja, Agneza Ena gotovo smjerno obavlja ulogu supruge i majke, još malo pa do samog kraja romana. Požrtvovano se bori za očuvanje braka koji je u svojim temeljima uzdrman. Kao prevarena žena, uprkos deliktorijumu koji je pun nepobitnih dokaza o muževoj prevari, ona čak pokušava da iznađe častan izlaz za sve aktere trougla, ili četverougla u njenom slučaju. Trenutak saznanja da je očuvati brak u kom nema ljubavi ravno izdaji same sebe, ona je prelomna tačka kad mora donijeti odluku.

Nepristajanje na praznu himeru bez supstance (čitaj ljubavi) tjera je upravo na donošenje važne odluke, a potom i na akciju. Akciju koja se sastoji u prihvatanju da postane upravo neka vrsta city opatice čiji je manastir, ne institucija manastira koji podrazumijevamo kad upotrijebimo ovaj pojam, nego sam svijet u kome živi. To što ona taj svijet označava kao svijet slobode samo je potvrda intelektualne superiornosti, usput rečeno, superiornosti koja ju je vrlo vjerovatno i koštala porodične sreće i bračne kataklizme.

Slavica Perović Foto: Savo Prelević

Ovo konačno osvajanje slobode, koje ima i svoj fizički prepoznatljiv čin u vidu kupovine i stavljanja na prst velikog bvlgarijevog prstena na ruku kao znak jasne linije razgraničenja i uvođenja u novu fazu života, Slavica Perović opisuje ekstatično i patetično, aludirajući direktno na čin zaređivanja ili zamonašenja: “Tu je. Bvlgari, masivni prsten koji zaprema dobar dio članka prsta. Njen simbol zlatne slobode. Dva zlata, bijelo i žuto, kao vatra i led. Dvije boje, kao radost i tuga. Velik kao zavjet koji je tu u prodavnici tiho izgovorila obavezom kao da je u crkvi izrečena... i tu u prodavnici, u sebi rekla na onom istom stranom jeziku: With this ring I thee wed. Ovim te prstenom vjenčavam. Za Šekspirovu sjen, i ono malo slovo usred reda i bjelinu manastira u stijeni.“ (Life Lift, 332/333 st.)

Za kraj: manastir kao paradigma savremenosti. Opcije usamljenosti

Ovaj mini esej koji za tezu ima postavku da je svijet u kom živimo sa stanovišta pojedinca moguće shvatiti između ostalog i kao manastir, ili opisno rečeno, kao placentu u kojoj taj pojedinac odmara i sazrijeva, poduprijećemo za kraj citatom iz već pomenute Knjige o ćutanju, filozofkinje Zorice Tomić. U situaciji kad je “sve primetniji fenomen rastakanja svojevrsne ceremonije govorenja pred nadiranjem sveopšte klime brbljanja, kao da jedino još ćutanje zadržava izvestan stepen značenja ceremonijalnosti, ozbiljnosti i digniteta“, (st. 8), navodi Tomićeva, potvrđujući koliko savremenost vapi za distancom i kontemplativnim sagledavanjem svijeta u kom živimo. Stavljeno u kontekst literarnog diskursa, iz čije perspektive smo sagledavali ovu temu odlaska u osamu ili fiktivni, samo pojedincu prepoznatljivi okvir manastira, vidjeli smo da mogućnosti ima više i da je manastir tako višeznačno prepoznat postao paradigmom savremenosti.

Manastir u simboličkom smislu i sama produktivna tišina koja ide uz njega pokazuju se potrebnim da bi se konsolidovala usamljenost koja prati čovjeka današnjice porinutog u „bučni lavirint megapolisa“, kako to kaže kritičar Nebojša Burzanoviću prikazu Maširevićevih “Novih monaha“ (N.B. Zapisi iz Lavirinta, CDNK 2011, st.174), zbirke eseja koju smo spomenuli negdje na samom početku.

Prozni junaci koje smo uzeli u fokus prepoznali su ovaj zov osame i potrebe da ga definišu kao svoj intimni prostor. Većina je tom pozivu odgovorila snažno i pošla u njegov zagrljaj, istina, vođena različitim motivima i rodno uslovljena, ali sa jasnom sviješću da će tako, ako ne poboljšati, a ono bar održati svoju humanu supstancu.

Uzimajući u obzir rečeno, treba konstatovati i to da su perspektive usamljenosti koje proizlaze iz obrađenih djela različite. Tako se recimo pesimistička perspektiva usamljenosti pojedinca prisutna u Ruminacijama o predstojećoj katastrofi Filipa Grbića, ili oklopna tišina koja je okružila Bobija Fišera u romanu Silencio Vladimira Vujovića, prosto razmiče pred snagom humane opcije samoće koja kali identitet jednog mladog čovjeka i promišlja to isto kaljenje kroz relacije sa drugim ljudima o čemu Ognjen Spahić piše tako suvereno i poetski nadahnuto u Hansenovoj djeci. Kao opcija usamljenosti nudi se i jasno definisana osama koju bira rodno osviještena Agneza Ena, junakinja Slavice Perović.

Spahić Foto: Boris Pejović

Ovo je usamljenost koja je izjednačena sa oslobođenjem od svih stega, ali uz nastavak obavljanja svih funkcija jedne žene (majka i zaposlena žena, moguće i ljubavnica u budućnosti). Naravno, tu je i Ivaniševićeva opcija samoće, mogućnost da se po potrebi i zahtjevima stvaranja savremeni čovjek povremeno osami i porodi ono stvaralačko koje nosi u sebi. S tim što je društvo/država tu da obezbijedi okvire (rezidencija za pisce, npr) da bi taj čin bio uspješan, dakle, završio stvaranjem nekog umjetničkog djela.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)