Maraja Keri izjavila da boluje od bipolarnog poremećaja

Američka pop pjevačica Maraja Keri izjavila je da boluje od bipolarnog poremećaja i da je počela liječenje.



"Do skora sam živjela u poricanju i izolaciji, i stalnom strahu da će neko otkriti" to stanje, rekla je pjevačica u izjavi za časopis Pipl.



Maraja Keri je rekla da je otkrila da su nesanica i razdražljivost bili prvi simptomi bipolarnog poremećaja poznatog i kao manično-depresivna psihoza i da je počela liječenje.



Manično-depresivni sindrom ili bipolarni poremećaj, koji u SAD pogađa oko 2,8 odsto stanovništva, jeste poremećaj raspoloženja, od naizmjeničnih epizoda potpune euforije do depresije.



Maraja Keri, čiji glas ima pet oktava i koja je bila na vrhuncu karijere 1990-ih godina s hitovima "Hero", "Emotions" i "One Sweet Day", rekla je da boluje od blažeg oblika tog poremećaja.

