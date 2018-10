Marija Žeželj objavila remikse

Nakon tri izuzetno uspješna singla srpska pop pjevačica Marija Žeželj objavila je novo izdanje “Remixes”. Kao što i samo ime kaže, na izdanju su se našli remiksi pomenutih singlova.

Marija Žeželj, koja je prethodno publici bila poznata kao jedna od najpopularnijih vlogerki u regionu, ušla je u muzičke vode prošle godine sa singlom “Dance Like Nobody’s Watchin” koji se može smatrati jednim od najboljih debija na srpskoj pop sceni posljednjih godina, nakon što je ova numera da sada sakupila preko 18 miliona pregleda na YouTube servisu.

Uslijedila je numera “Louder Than A Drum” koja je govorila o njenom sazrijevanju iz tinejdžerke u mladu ženu, a zatim i ljetnji hit “All The Girls”.

Na novom Marijinom izdanju mladi italijanski producenti Kido, Banter i Falling Apart remiksovali su upravo “All The Girls”, dok su bosanski producent Indigo i austrijski duo Popmache predstavili svoje vizije numera “Louder Than A Drum” i “Dance Like Nobody’s Watchin”.

Izdanje koje sadrži pet remiksa dostupno je putem servisa Deezer i Google Play.



