Marko Louis za "Vijesti": Crnogorsku publiku sam prihvatio kao prijatelje

Nakon dva singla objavljena proteklih mjeseci, srpski muzičar Marko Louis, obradovao je fanove i kompletnim albumom „Euridika“, koji je dostupan u svim formatima, pa i za slušanje na Youtubeu.

Sudeći po dijeljenju numera na društvenim mrežama, najviše pažnje privukla je pjesma „Sanjao sam“ koju je snimio u saradnji sa bosanskohercegovačkim muzičarem, Božom Vrećom, a o njihovoj trećoj saradnji, kao i o samom albumu, Louis je pričao za „Vijesti“.

„Različiti su ukusi ljudi, ali i po pregledima, da, najviše pažnje privukla je ‘Sanjao sam’, ali i ‘Svemir’. A opet, svako ima neki svoj favorit“, smatra muzičar, koji kaže da je „Sanjao sam“ bio logični korak nakon saradnje sa Božom Vrećom na pjesmama „Pašana“ i „Pandora“.

„‘Sanjao sam’ je neki totalno novi korak, a koja opet spaja njegov i moj temperament, ali i našu različitost“, pojašnjava on.

U svijetu muzičara vrlo se rijetko dešava da nakon jednog dueta, pjevači u tako kratkom periodu objave još jednu zajedničku pjesmu, a Božo Vrećo i Marko Louis, imaju ih čak tri, a izgleda da neće ostati na tome.

„Još kad smo ‘Pašanu’ radili, razmišljali smo da snimimo zajednički album, ali eto, to sad ide pjesma po pjesma, pa možda na kraju izdamo i Best of naših zajedničkih numera. Dobro funkcionišemo i kao prijatelji, saradnici, na bini i u studiju, i nekako se ne opterećujemo time da li treba da prođe određeni period da bismo objavili zajedničku pjesmu, već šta nas inspiriše to zabilježimo na traci“, tvrdi on.

U sklopu promocije, njihovih zajedničkih nastupa neće biti, a Marko Louis obećava da će na red za koncerte doći i Crna Gora.

„U suštini, često nastupam sa Božom, kada izvodimo naše zajedničke, ali i njegove pjesme. Ali to je kada ja nemam nastupe i kada sam slobodan. Uglavnom se to dešava spontano, kao što je bilo i prošli put u Podgorici u KIC-u ‘Budo Tomović’. To je uvijek neočekivano i neplanirano“, ispričao je muzičar.

„Sada kreće promocija mog albuma u cijelom regionu. Počinje u Novom Sadu, pa 23. novembra u Sarajevu, 29. u Zagreb, 30. u Ljubljani i u Beogradu 30. decembra. Od početka naredne godine planiram da obiđem i Crnu Goru“, najavljuje on.

„Publiku iz Crne Gore nekako prihvatam kao jednu od mojih primarnih, zato što su koncerti koje sam imao, bilo na festivalu ili samostalno, bili za pamćenje. Znam da je u Crnoj Gori publika veoma zahtjevna, ali vidim da kada nekoga prihvate onda ga ne puštaju, pa sam i ja njih prihvatio kao moje prijatelje“, tvrdi Marko Louis.

U prošlom razgovoru za „Vijesti“ srpski muzičar je istakao da bi, da je u mogućnosti, ekranizovao svaku numeru sa albuma „Euridika“, a mišljenje nije promijenio, pa će sigurno biti još spotova, nakon naslovne numere i „Kad je noć“.

„Do kraja godine planiram da snimi jedan spot, a sljedeće još jedan, a da li će biti još to ću spontano odlučiti“, otkrio je on.

U međuvremenu, njegov album je kako kaže, dostupan svim generacijama, jer je ispoštovao i stare i nove oblike objavljivanja.

„Album ‘Euridika’ je dostupan i na Youtubeu, na Deezeru i svim tim muzičkim servisima, izdao sam sa Lampshade Media i CD, koji je već dostupan u Srbiji, a brzo će biti i u regionu. Od početka sljedeće godine očekuje nas izadnje na LP ploči, što je za mene posebna stvar“, pohvalio se Marko Louis.

