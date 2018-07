Marko Nastić: U Crnu Goru dolazim još dva puta ovog ljeta

Jedan od najpoznatijih srpskih DJ-eva Marko Nastić obilježio je ove godine dvije decenije karijere velikom beogradskom žurkom pod nazivom “Retrospektakl” koja je bila rasprodata, a na kojoj je muzičar ugostio 30 kolega i publiku poveo na istorijsko muzičko putovanje od 1997. do danas. Slavlje je između ostalog nastavio i na ovogodišnjem izdanju “Exita”, a crnogorska publika biće u prilici da ga čuje i na predstojećem “Sea Danceu”.

“Biti DJ 20 godina nije mala stvar, to je pola mog života. I više. Nekako je trebalo sve to obilježiti i uradio sam to na mnogo dobar način. Najdraže mi je što smo imali domaći lajnap i što smo prodali smo šest hiljada ulaznica, više karata nego pola tih velikih žurki sa stranim DJ-evima i astronomskim honorarima. To mi je najdraže. Tako se to radi”, ističe Nastić u razgovoru za “Vijesti”.

Beogradski DJ i producent rastao je zajedno sa “Exitom”, a njegovi jutarnji setovi kojima je zatvarao ovu manifestaciju postali su njen simbol. Posljednjih godina tradicija da Nastić zatvara “Exit” se promijenila, a on kaže da voli promjene, ali apeluje na organizatore da više prostora pruže domaćim izvođačima.

“Poslije jedan ujutro nemaš nijednog domaćeg DJ-a i mislim da je festival tu realno podbacio. Jer mi smo ovaj festival i mislim da ako želite dobre rezultate, da napredujemo, potrebno je stavljati nas u dobre termine i dati nam šansu. Jer džabe si super, ako nemaš priliku da to predstaviš. Ali opet sa jedne strane mogu da razumijem, jer hedlajneri traže svoje termine, oni diktiraju tempo. Ja imam dvije decenije karijere, vidio sam nešto, tako da nisam od onih koji će da pate za tim. Drago mi je da sam na “Exitu” i lijepo se osjećam, ali apelujem na organizatore da guraju mlade artiste, jer je taj festival izgrađen na ljudima odavde”, ocijenio je Nastić.

Nastić je naveo da će u narednom periodu biti dosta zauzet, što nastupima, što u studiju, te da odavno nije bio ovako aktivan preko ljeta.

“Već sam krajem maja bio potpuno rasprodat za cijelo ljeto. U Crnu Goru dolazim dva puta. Na Adu Bojanu početkom avgusta i na “Sea Dance” festival. Što se tiče moje etikete “Easy Tiger”, 21. jula izlazi novo izdanje. Radim, puno muzike radim non-stop, sve zavisi od toga koliko imam vremena. Posljednjih mjeseci sam bio zauzet jer sam spremao ovu žurku i zato sam bio manje u studiju. Možete očekivati više izdanja od mene do kraja godine”, najavio je beogradski DJ.

Nastić postaje redovan i na “Sea Danceu”, ovog ljeta očekuje ga treći nastup na toj manifestaciji, prvi na novoj lokaciji, u Buljarici.

“Još nisam upoznat sa detaljima. Ali baš mi je drago, volim da sviram u Crnoj Gori, imam puno prijatelja i super su provedem. Baš sam prije par sedmica nastupao na Adi Bojani i super je bilo, iznad očekivanja, jer nisam mislio da će toliko ljudi da bude i tako dobra atmosfera”, istakao je DJ.

Ko želi da studira, neka studira

U posljednje vrijeme cijeli region bruji o novom studijskom programu za DJ-eve koji je uveden na beogradskom Megatrend fakultetu. Nastić kaže da nije bio pretjerano oduševljen idejom kada je čuo za to.

“Ko želi da studira neka studira. Ima tu dosta različitih stvari, dok ne pogledam program na fakultetu ne mogu da pričam. Malo zvuči smiješno, ali sve to ide sa popularizacijom elektronske muzike, DJ-ing je u žiži interesovanja ljudi, to neko hoće da naplati i zaradi pare. Lagao bih kad bih rekao da mi ne imponuje što će možda DJ-ing da se izučava na fakultetima, ali mislim da je još rano i volio bih da se neki kvalitetan fakultet bavi tim”, priča muzičar.



Svi bi sad da se bave DJ-ingom

Nastić smatra da je posao DJ-a postao previše popularan, te da elektronska scena pati od hiperprodukcije

“Lijep je to posao i svi bi da imaju veze sa tim, može dobro da se zaradi i sad se postavlja pitanje koliko su ti ljudi zapravo kvalitetni. Postoji neka vrsta hiperprodukcije. Mislim da je sad bitno samo da imaš pare sa kojima možeš da se ispromovišeš. Bukvalno ako imaš para, sve prolazi. Teško je za velike vjernike i prave ljubitelje ove muzike. Mislim da oni mogu da prođu na nekim većim scenama, u većim zemljama, ali ovdje je dosta komplikovano. Ja živim od toga i mogu da pretpostavim koliko je teško nekome ko ne živi od toga, a želi to da radi. Realno ima puno DJ-eva i ne toliko posla za sve njih, što je posljedica te hiperprodukcije, hipersvega. Mladi samo rolaju instagrame, oni bi za tri mjeseca da budu ovo, brzo odustaju, mijenjaju mišljenje... Ovo što sam ja uradio za 20 godina nije tek tako došlo, moraš dosta da se posvetiš. Ali bitno je prije svega da ova muzika ide dalje, da postoje festivali i da rastu, da budu sve bolji iz godine u godinu i da mi dolazimo da se zabavljamo”, poručuje on.

