Materijala ne fali: Ko bi mogao da režira film o Trampu?

Ideja o filmu o Donaldu Trampu je nepraktična jednako koliko i neizbježna. Bilo kakav pokušaj da se stisnu obrti, preokreti, skandali, farsa, nasilje i horor čak jednog mjeseca tokom prošle dvije godine njegovog predsjedništva, a kamoli njegov cio život, u razumnu dužinu trajanja, bio bi napor i oholost. A ipak nema budućnosti u kojoj nećemo biti bombardovani brojnim filmovima o životu i vremenu Donalda.

Nedavno je novinar Den Rater putem društvene mreže Twitter poručio da je Martin Skorseze idealan režiser za eventualni biografski film o Trampu. Prateći Ratera, britanski „Guardian“ je sastavio listu režisera koji bi najvjerovatnije prihvatili izazov, kao i onih manje vjerovatnih, ali koji su dorasli zadatku:

Martin Scorseze

Skorseze Foto: Shutterstock

Rater nije bio prva osoba koja je uporedila Trampovo predsjedavanjesa Skorsezeovim filmom: sam režiser je rekao da ga Tramp podsjeća na njegovog zlikovca iz „Gangs of New York“ Bila, dok su mnogi poredili nedavna dešavanja u vezi sa istragom Roberta Mulera sa haosom u „Goodfellas“. Mada je malo vjerovatno da bi Skorseze ikad napravio film eksplicitno o Trampu, to bi bio logičan nastavak njegovih najpoznatijih krimi filmova. Od prevaranata iz radničke klase u „Mean Street“ i razbojnika srednjeg nivoa iz „Goodfellasa“, do mafijaša milionera iz „Casina“ i korporativnih prevaranata iz „Wolf of Wall Street“, njegovi filmovi odavno prate rastući luk pohlepe i moći širom američkih ekonomskih podjela. Imalo bi smisla da se ovaj krug zatvori u okviru najviših ešalona moći.

Džej Rouč

Džej Rouč nije samo hipotetički u ovoj priči, on trenutno radi na adaptaciji tabloidne priče Majkla Vulfa „Fire and Fury“ za televiziju. Iako je najviše poznat po tome što je režirao dvije najveće hit komedije u posljednjih 20 godina – „Austin Powers: International Man of Mystery“ i „Meet the Parents“ – Rouč je jednako plodan kad je u pitanju pričanje političkih priča, kao što su HBO drame „Recount“, „Game Change“ i „All the Way“ Ako ovi naslovi zvuče poznato, vjerovatno znate šta da očekujete od Fire and Fury: savršeno podijeljene uloge i odlična produkcija u službi zabave.

Donald Tramp Foto: Reuters

Adam Mekej

Mekej je pratio sličnu put u karijeri kao Rouč, krećući se od komedija za široke narodne mase kakve su „Anchorman“ i „Step Brothers“ do otvoreno političkih priča, kao što je drama o recesiji iz 2015. „The Big Short“ i njegova predstojeća biografija Dika Čejnija – „Backseat“. Ne bi bilo iznenađujuće kad bi u nekom trenutku u budućnosti on skrenuo svoj pravac sa drugog predsjedništva Džordža Buša na Trampovu administraciju.

Aron Sorkin

Sorkin Foto: Shutterstock

To će se desiti u nekom trenutku. Bilo da je sudska drama kao što je „Social Network“ ili biografska kakva je „Steve Jobs“, znate da Sorkinov film dolazi. Film dolazi i vi ništa ne možete uraditi povodom toga. Očekujte dosta ogorčenja, tihih monologa o smrti civiliovanosti Americi i hodnike. Mnogo hodnika.

Oliver Stoun

Kao i Sorkinov primjer, film o Trampu Olivera Stouna izgledao bi vjerovatno kao zaključak do kojeg smo odavno došli. Bilo bi iznenađujuće kad nepopravljivi ikonoklast ne bi želio da pretvori svoju predsjedničku trilogiju – „JFK“, „Nixon“, „W“ – u kvartet uz pomoć Trampa, naročito kad uzmete u obzir sličnosti između njih dvoje: oboje njeguju strast prema teorijama zavjere, antipatiju prema „Dubokoj državi“ i prijatan odnos sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Uprkos njegovim javnim kritikama upućenim Trampu, Stounova biografska drama bila bi jedan od najsaosjećajnijih filmova napravljenih o predsjedniku.

Braća Koen

Braća Koen Foto: Shutterstock

Koliko god priča oko Trampa često liči na veliku tragediju, nerijetko izgleda i kao crna farsa. Očajni glupani, groteskni čudaci i ljigave budale koje ispunjavaju Trampov svijet bi se dobro uklopili u „Fargo“, „Burn After Reading“ ili „Hudsucker Proxy“. Niko bolje od Džoela i Itana Koena ne može pretvoriti ovaj tip hiperrealnog haosa u nešto smisleno, čak i ako su njihovi nitkovi ljupkiji ili makar manje bijedni od onih kakvi su Stiven Benon ili Entoni Skaramuči.

Džodi Hil

Filmovi i serije Džodija Hila (Observe and Report, Eastbound & Down, Vice Principals) su takođe komično vulgarni, ali za razliku od plitkoumnih zlikovaca koji naseljavaju univerzum Koenovih, Hilovi toksični antiheroji su uglavnom zastrašujuće sposobni. Hilov film o Trampu (u kojem bi glavnu ulogu sigurno igrao Deni Mekbrajd) bi vjerovatno jednako bio užasavajuć, koliko i smiješan.

Dejvid Linč

Linč Foto: Shutterstock

S obzirom na njegovu posvećenost apstraktnim temama i logici sna, Dejvid Linč je vjerovatno posljednja osoba koja bi cijeli film posvetila Trampu ili bilo kojoj drugoj političkoj figuru. Ali zahvaljujući izjavi koju je reditelj dao prije par mjeseci, koja je izvučena iz konteksta i prikazana kao da Linč podržava Trampa (zbog čega ga je američki predsjednik pohvalio tokom jednog govora) njih dvojica će u istoriji ostati zauvijek vezani.

Malo je vjerovatno da bi Linč eksplicitno prikazao Trampa u sljedećem filmu (ako ga ikad i snimi), ali to ne znači da taj film ne bi mogao da, na nekom nivou, govori o Trampu. Kao umjetnik Linč uvijek prati svoju emotivnu intuiciju, a sam je priznao da su negativne reakcije na njegovu pomenutu izjavu imale jak uticaj na njega.

Stormi Denijels

Stormi Denijels Foto: Reuters

Smijte se ako hoćete, ali pored njene karijere kao porno glumice Danijelsova, koja je navodno imala aferu sa Trampom kada je vodio „Šegrta“, je takođe režiser sa više od 80 naslova koje je potpisala. Ne bi bila prvi režiser koji je napravio prelaz sa pornografije na „legitimne“ filmove i ne postoji režiser na svijetu koji ima više intimnog znanja o Trampu nezaštićenom i bukvalno golom. Film, ako bi ga režirala Danijelsova, bi dao veći uvid u čovjekovu psihu od mnogih drugih filmova, osim možda onoga za koji se priča da je u rukama ruske vlade.

