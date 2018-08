Mediteran i autorski film bili fokus Montenegro Film Festivala

Veliki broj kvalitetnih i nagrađivanih filmova koji su prikazani na završenom Filmskom festival Herceg Novi-Montenegro film festival, publika je ocijenila visokim ocjenama, a gosti su hvalili prostore u kojima su prikazivani filmovi, kao i opuštenu atmosferu, ocijenila je programska direktorica smotre Jelena Mišeljić.

Ističe da su prikazana su dva crnogorska filma, koji su svoje premijere već imali na prestižnim evropskim festivalima. “A Balkan Noir” je švedsko-crnogorska koprodukcija, film reditelja Dražena Kuljanina, koji je prvi put prikazan u međunarodnom takmičarskom programu festivala u Varšavi.

“Lijenština” je osvježenje na crnogorskoj filmskoj sceni. Debitantsko ostvarenje Alekse Stefana Radunovića, premijerno prikazano u Motovunu, a upravo nagrađenom specijalnim priznanjem žirija na FFHN.

“Ove godine fokusirali smo se na Mediteran, a Crna Gora je mjesto preplitanja različitih kultura, različitih uticaja i dio mediteranske kulture na što smo, selekcijom i propratnim programima, pokušali da skrenemo pažnju”, objasnila je Mišeljić.

“Valjalo bi da posmatramo sebe kroz prizmu tih mediteranskih zemalja u kulturološkom smislu, da budemo doslijedni programu i promišljanju filma kao umjetnosti i da njegujemo autorski izraz. Festival je i nastao kao festival režije i treba njegovati to autorstvo”, ustvrdila je Mišeljić.

Navodi i da su željeli da pokažu koliko je crnogorska, ali i jugoslovenska baština zapostavljena i koliko su neke stvari koje se posmatraju kao marginalne, bitne za kulturni identitet ovog podneblja.

U tom kontekstu Mišeljić je izdvojila program „Omaž 1968-oj: jugoslovenski eksperimentalni film“. Zahvaljujući saradnji sa Akademskim filmskim centrom Beograd, Kino klubom Zagreb i Kino klubom Split, brojna publika imala je priliku da pogleda šest filmova iz tog perioda:

„Fluorescencija“ Ante Verzorija, „Žemsko“ Dunje Ivanišević, „Scusa signorina“ Mihovila Pansinija, „Varijacije“ Tatjane Ivančić, „Tabula rasa“ Nikole Đurića i „Kupite knjigu pesama“ Mirka Avramovića.

Takođe, festival je pratila i Mini Pitch - mala industrijska sekcija Festivala organizovana u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore i Zagreb Film Festivalom – Industrija Mladost.

“Ovo je značajna sekcija jer predstavlja platformu za okupljanje profesionalaca. Na njima se predstavljeni projekti u razvoju, čemu su prethodile radionice. Studenti filma i dramskih umjetnosti iz Crne Gore bili su u prilici da saznaju kako da, budućim finansijerima, koproducentima, predstave njihovu priču, kako da unaprijede tehniku prezentacije projekata, što je neophodno za mlade ljude da bi kasnije, kada krenu u profesionalne vode, znali da ispričaju priču koju žele da pretvore u film, pojasnila je Mišeljić.

Restaurirana kopija „Ljepote poroka”: I danas savremen

Na 32. FFHN MFF, prikazana je i digitalno restaurirana kopija jednog od bisera jugoslovenske kinematografske baštine - „Ljepota poroka“ (1986) izuzetnog Živka Nikolića u kome su ostvarili nezaboravne uloge Mira Furlan, Milutin Mima Karadžić, Petar Božović, Mira Banjac…

"Ljepota poroka" potvrđuje Nikolića kao velikana jugoslovenskog filma

“Svaki put kad gledam ‘Ljepotu poroka’ kao da gledam drugi film. Uvijek nešto drugo, neki od nivoa koje taj višeslojni film posjeduje izađe u prvi plan. Mislim da je vrijednost u tome što je riječ o filmu koji možete gledati i sto puta a da opet imate drugačiji osjećaj”, ocijenio je Živkov sin Petar Nikolić.

Janko Ljumović, profesor na FDU na Cetinju, ustvrdio je da restaurisana verzija ‘Ljepote poroka’ „potvrđuje Živka kao velikana jugoslovenskog filma, jer i danas djeluje i savremeno i životno.“

“Njegova poetika, njegov Eros i Tanatos sve ono što kao autor nudi u ovom filmu pokazuje koliko je svevremen, i kako savršeno komunicira i u našem vremenu. Priča je o slobodi ljubavi i mjestima gdje je ona moguća, a transfer emocija, iskustava i znanja je vječita tema za bilo koji prostor, bilo koja iskustva. Danas je on još važniji u kontekstu jačanja desnice jer na totalitaran način afirmišu vrijednost porodice koji može da dovede do ovakvih trauma, a to možemo čitati u svim desnim politikama na Balkanu, u Mađarskoj, Poljskoj, pa čak i Švedskoj danas”, rekao je Ljumović.

Rediteljka Marija Perović kaže da je ovaj film gledala kao dijete, i tada i danas on je za nju bio ljubavni, film koji veliča odnose između ljudi.

“Gledajući te filmove shvatamo da su imali osnovnu nit i ideju koja nije bila pomodna na način na koji se danas filmovi pomodno bave idejom. Bila je autentična i proizilazila iz biti ovog mentaliteta i naroda tražeći najljepše u njemu, a boreći se protiv onoga što je ružno. Živko Nikolić je jedan od autora koji se treba upoznavati na novi način. Skloni smo da zaboravimo činjenicu u kojoj su svi njegovi filmovi pored ljepote imali i nešto plemenito. Moramo animirati da ono što je zajednička kulturna baština postane i naša tako što ćemo o njoj brinuti, rekla je Marija Perović.

