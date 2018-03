Migos - najveće rep zvijezde današnjice

Ako pažljivo poslušate najveće hitove Migosa nećete imati izbora bez da postanete dobro upućeni u njihove jedinstveni žargon. Trio iz Atlante - Quavo, Takeoff i Offset - pozicionirali su se kao trendseteri u hip hopu, konstantno izmišljajući unikatne fraze koje dodaju svom vokabularu. Još od njihovog prvog mikstejpa "Jugg Season" iz 2011, kada su repovali o dilovanju na uglu i kuvanju kreka, njihov ulični sleng bio je dovoljno elastičan da ga prihvati omladina. Pjesme kao što su "Bando", "Versace", "Hannah Montana", "Chinatown", "Pipe It Up", "Look at My Dab", "Dat Way" i "Bad and Boujee" izvršile su jak uticaj na pop kulturu i uopšte engleski jezik donoseći njihove korjene iz Atlante u mejnstrim.

Hit singl "Bad and Boujee" našao se na vrhu "Billboardove" Hot 100 liste, a prošlogodišnji album koji je najavio "Culture" dostigao je platinasti status, takođe osvojio top liste i donio Migosima Gremi nominaciju za najbolji album 2017. Reperi iz Atlante dominaciju su nastavili hitovima kao što su "MotorSport" sa koleginicama Cardi B i Niki Minaž i "Stir Fry" sa Farelom Vilijamsom, koji su donijeli ovogodišnji "Culture II".

Upravo u okviru promotivne turneje za taj album Migos dolaze na ovogodišnji Exit festival, što je vijest koja je oduševila ljubitelje repa i generalno one koji prate dešavanja na američkoj mejnstrim sceni gdje su reperi iz Atlante uletjeli klizećim startom. Na Petrovaradinskoj tvrđavi proteklih godina jesu nastupale neke od najvećih rep zvijezda, ali će ovo biti prvi put da gostuju reperi na vrhuncu slave i uticaja, jer Migos jesu trenutno najveća imena žanra.

Ovakav meteorski uspon malo ko je očekivao na početku. Tada često kritikovana kao "one hit wonder", grupa je prošla kroz mnogo toga u pet godina, od saradnji sa Kanje Vestom i Drejkom preko potpisivanja ugovora sa 300 Entertainment do predvođenja "Dub dance" fenomena. Njihova muzika uvijek je donosila nešto novo, a opet poznato - brzo repovanje, igranje sa "flowom" preko eksperimentalnih ritmova nabijenih basom, stvarajući magiju u saradnji sa nekim od trenutno najbitnijih producenata kao što su Zaytoven, Metro Boomin, Murda Beatz i drugi.

Iz spota "Stir Fry" Foto: YouTube

"Culture", njihovo drugo zvanično studijsko izdanje, ključni je dio Migos opusa, a došao je u pravom trenutku. Teško je sada zamisliti da bi ovaj trio, krcat hitovima u svom katalogu, bilo ko odbio u večernjim emisijama, ali upravo je takav slučaj bio sve dok ih Donald Glover nije ubacio u svoju hit TV seriju "Atlanta" i pozdravio ih javno tokom govora na preuzimanju Zlatnog globusa. Ubrzo nakon toga svi oni koji su prije smišljali razloge kako to da izbjegnu, sada su htjeli Migose u svojoj emisiji, a nedjelju dana nakon dodjele Zlatnih globusa rep trio je izveo "Bad and Boujee" u gostima kod Džimija Kimela pokazujući širokom auditorijumu zašto ih je Glover nazvao Bitlsima ove generacije.

U poređenju sa njihovim prethodnim izdanjem "Yung Rich Nation" iz 2015, "Culture" je koncizniji i koherentniji, "Migos flow" je uticajniji i pravo pogonsko gorivo za njihov hedonistički izraz koji je vratio zabavu u centar rep tematike.

"Culture II" sa druge strane donio je početkom godine čak 24 pjesme sa gostima kao što su Drejk, 2 Chainz, Post Malone... "Stir Fry" samo je posljednji u nizu hitova od njihovog proboja sa singlom "Versace" 2013. Njihov let ka zvijezdama nije poremetilo ni to što se Offset našao iza rešetaka 2014. zbog posjedovanja oružja i narkotika. Migosi su u tom periodu radili kao duo i obavještavali ga o svemu.

"O svemu sam bio obaviješten u startu. Znao sam da se dešava ludnica i jedva sam čekao da izađem kako bih mogao da nastavim sa poslom i vratim moj stil u grupu", izjavio je Offset, koji je proveo osam mjeseci u zatvoru, za XXL.

Sa ponovnim okupljanjem grupe uslijedio je niz mikstejpova, po jedan na svakih par mjeseci, započeli su saradnju sa izdavačkom kućom 300 Entertainment, a dobar vjetar u leđa dobili su kada je na Internetu započeta kampanja da su Migosi bolji od Bitlsa. Veselo trolovanje koje je zarazilo mrežu učinilo ih je subjektima viralne kampanje koja im je još više pojačala relevantnost i uticaj.

Usponi i padovi, hapšenja zbog droge i oružja...

Dvije godine uoči albuma "Culture" bile su pune uspona i padova za grupu iz Atlante. Quavo i Offset su 2015. uhapšeni zbog posjedovanja oružja i marihuane i dok je prvi pušten ubrzo nakon hapšenja, drugi je ostao iza rešetaka skoro do kraja godine. U isto vrijeme njihov album "Yung Rich Nation", koji je imao problema sa naslovom i čiji je izlazak pomjeran više puta, nije prošao prema očekivanjima, prodavši samo 15 hiljada kopija tokom prve sedmice.

Pozitivna strana priče je da su Migos u ovom periodu praktično živjeli u studiju. Pogodili su zlatnu žilu sa "Look at My Dub", koja je pokrenula dab ludilo u kojem je učestvovala čak i Hilari Klinton.

Do trenutka kada je "Culture" najavljen reperi iz Atlante već su bili na korak od statusa superzvijezda. Sa hit singlovima kao što su "Cocoon", gostovanjima na pjesmama Kanje Vesta i Trevisa Skota, bili su sveprisutni na rep sceni, a njihovi uticaji osjećali su se i u pjesmama u kojim ih nije bilo, hitovima kolega kao što su Future i nezaobilazni Drejk.

Danas Migosi konačno dobijaju priznanje koje zaslužuju, unapređuju svoj "Migo Lingo" vokabular novim frazama koje će sigurno ostati u svijesti publike još dugo, oni sada trče počasni krug nakon godina rada koje su uložili u svom putu od dna ka vrhu, kako to često opisuju u pjesmama. "Culture II" najavio je međutim da se neće odmarati na lovorikama, već da imaju i dalje što da kažu, da eksperimentišu sa zvukovima, a sa njihovom radnom etikom materijala sigurno neće faliti.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)