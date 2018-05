Miki Solus na MORŽ-u

Na hercegnovskog festivala MORŽ druge večeri festivala nastupiće Miki Solus, zagrebački kantautor poznat po neobičnim, uvrnutim stihovima, ali virtuoznom sviranju klavira.

Miki će koncert održati 2. juna, na platou Stepeništa 28. oktobar, ispred kafea Prostorija.

"Šansonjer, džezer i reper, 3u1, Miki iza sebe ima tri studijska albuma "Muzika sumnjive kvalitete", "Muzika za djecu i penzionere" i "Muzika o nogometu, jazzu i palačinkama." "Hipster", "Pun kufer", "Mrtav je Johnny", "Zlatan Ibrahimović" neki su od hitova mladog Zagrepčanina. Mikijevi koncerti uvijek su na rubu performansa, pristup muzici mu je nonšalantan, a u tekstovima svojih pjesama voli da dekonstruiše pop scenu s postjugoslovenskog prostora", saopštili sui z MORŽ-a.

Prve večeri MORŽ-a koncert će održati Dukat Stray, kantautor i lider benda Stray Dogg.

Uvod u festival predstavljaće i izložba dvadesetak zanimljivih postjugoslovenskih vizuelnih umjetnika.

U filmskom programu organizovanim u saradnji sa Crnogorskom kinotekom, gledaoci će moći da vide ostvarenja sedme umjetnosti koja za temu ili scenografiju imaju more - "Life aquatic" Vesa Andersona; "Dvorišta" Hercegnovljanina Ivana Marinovića; "Sedmi kontintent" jedinog jugoslovenskog i crnogorskog Oskarovca Dušana Vukotića; "To catch the thief" Alfreda Hičkoka, kao i kultni dokumentarac o surfu "Endless summer" Brusa Brauna.

Organizatori festivala MORŽ, koji se održava od 1. do 3. juna, su Herceg Novi Cool (NVO Alternaut) i kafe Prostorija uz partnerstvo sa Crnogorskom kinotekom.

