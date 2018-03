Milena Lubarda ima najviše šansi, Marunović konkurent

Ko će osmisliti ovogodišnje, 32. izdanje festivala „Grad teatar“, od kojeg zavisi da li će se ova manifestacija kulture vratiti na staze stare slave, ili će se zagubiti među osrednjim lokalnim kulturnim događanjima, znaće se u utorak, kada bi Savjet trebalo da donesu odluku o imenovanju novog direktora ove budvanske ustanove kulture.

Mada su svi očekivali da će izborni ciklus proći monotono, da će upravljanje „Grad teatrom“ nastaviti dosadašnja vd direktorka Milena Lubarda, da ne bude tako, pobrinuo se crnogorski pozorišni i TV reditelj Danilo Marunović.

Sudeći po tome ko su kandidati, konkurs za direktora postaje zanimljiv, po onome što su njihove pojedinačne slike u javnosti, lične reference, profesionalna, a i vrlo vjerovatno i konceptualna opredjeljenja.

Međutim, spisak kandidata za mjesto direktora još nije konačan. Kako je „Vijestima“ potvrđeno, juče su pristigle još dvije kandidature, a imajući u vidu da je danas posljednji dan za to, očekuje se da će spisak potencijalnih kandidata biti još duži, s obzirom na činjenicu da svi čekaju posljednji dan da predaju biografije. Prema koalicionom sporazumu, mjesto direktora „Grada teatra“ predviđeno je za nekog iz redova Demokrata ili nekom ko im je blizak.

Milena Lubarda je cijelu deceniju bila na mjestu pomoćnika direktora, ujedno obavljajući funkciju selektora muzičkog festivala, koji su obilježila i brojna gostovanja velikih zvijezda ozbiljne, ali i alternativne muzičke scene. Imenovana početkom marta prošle godine za vd direktorku, usmjerila se, kako je u više navrata kazala, na saniranje teške finansijske situacije u kojoj je zatekla ovu ustanovu, zbog čega je i prošlogodišnji festivalski program bio skromniji, bez produkcija.

Sa druge strane, Marunović je poznat po hrabrim i angažovanim projektima, koji su mu obezbijedili međunarodni ugled. Njegove veze sa „Gradom teatrom“ sežu do studentskih dana, kroz prvi profesionalni angažman, kao asistenta režije, da bi ga pozorišna publika u Budvi najbolje upoznala prije dvije godine, kada je na jubilarnom, 30. festivalu, režirao predstavu „Crvena“ po tekstu Džona Logana, sa Branislavom Lečićem i Markom Grabežom u glavnim ulogama.

„Grad teatar je moguće spasti jedino iz stvaralačke strasti, beskompromisnom borbom za ideje umjetnosti, kreativnošću, talentom i energijom. ‘Grad teatar’ mora biti u sukobu sa budvanskim kičom, ne samo onim bukvalnim, već i moralnim. Festival mora opet osvojiti grad, to se neće desiti politikanstvom, birokratijom i kompromisima, već harizmom i ljepotom dobrih ideja i talentovanim umjetnicima. To je svima jasno, pitanje je postoji li želja u Budvi za tim, jer je Budva sve manje Budva, a Grad teatar sve samo ne teatar“, kazao je Marunović za „Vijesti“.

Nažalost, „Grad teatar“ zaista danas više figurira kao sve, samo ne kao uspješna umjetnička priča. Brojni skandali, milionski dugovi, afere, koje se nalaze pod lupom istražitelja, kontroverzni milionski ugovori, koje je ova javna ustanova zaključivala sa producentskim kućama, prosječne selekcije gostujućih programa, festivalske produkcije mnogo ispod očekivanih standarda iz zlatnog doba ovog festivala, samo je nešto na šta smo navikli iz godine u godinu. A šta se radilo u ovoj kulturnoj ustanovi za vrijeme minule, aktulna vlast je procesuirala Specijalnom tužilaštu, smatrajući da je svoje prste i u kulturi i te kako umiješala budvanska kriminalna grupa, te da su i tu napravljene milionske malverzacije. Nova uprava „Grada teatra“ tvrdi da je uspjela da vrati više od pola miliona eura duga (540.000), a javnost je bila svjedok oštrih međusobnih optužbi tokom burnih skupštinskih zasijedanja, koje su razmjenjivali članovi prethodnog i sadašnjeg menadžmenta ovog nekadašnjeg budvanskog kulturnog brenda.

Od novog direktora očekuje se mnogo, jer ovogodišnje festivalsko izdanje mnogi smatraju ključnim za opstanak „Grada teatra“. Onom ko sjedne u fotelju ključne figure festivala biće dat budžet od milion eura, koliko je Opština ove godine predvidjela za ustanovu kulture. Gotovo pola miliona biće opredijeljeno za festivalski program.

Odluku od izboru donosi Savjet na čelu sa profesorom dr Sinišom Jelušićem, ali ne u punom sastavu, jer ga je upravo na godišnjicu, napustio dosadašnji član, arhitekta Slobodan-Bobo Mitrović.

Na koji način će se nove političke elite u Budvi odnijeti u slučaju izbora direktora, da li će svojim uticajem opredijeliti Savjet da donese odluku, kako je to za vrijeme DPS vlasti bila ustaljena praksa, znaće se naredne sedmice.Ono što je sigurno, festival mora da bude spasen od novih skandala i daljeg urušavanja.

Značajan broj problema već riješen, u planu veliki projekti

„U proteklih godinu dana, koliko sam rukovodila Gradom teatrom, moj glavni fokus bio je na finansijskoj stabilizaciji ustanove i na očuvanju tradicije kvalitetnih programa i kontinuiteta festivala. Pod vrlo teškim poslovnim uslovima i velikim brojem konkretnih opstrukcija, uspjeli smo da stvorimo preduslove da festival 2018. godine možemo planirati onako kako treba, što podrazumjeva nove regionalne pozorišne produkcije, atraktivna gostovanja, naučni skup na aktuelnu temu, pronalaženje novih lokacija za igranje predstava, uključivanje mladih profesionalaca, saradnju sa značajnim festivalima i pozorištima i učešće u međunarodnim projektima. Upravo zbog činjenice da je konkurs za izbor direktora ‘Grada teatra’ do prekjuče bio raspisan, i da ovih dana pristižu prijave koje su poslate poštom, te da će Savjet ‘Grada teatra’ o ovom pitanju odlučivati iduće nedjelje, smatram neprofesionalnim i neetičnim svaki oblik vršenja pritiska na članove Savjeta u ovom periodu, naročito putem medija. Problemi ‘Grada teatra’ bili su brojni, i značajan broj njih je do danas riješen. Za naredno ljeto planirani su veliki projekti i na njihovoj realizaciji se uveliko radi u skladu sa usvojenim planom rada, što će, u to sam sigurna, konačno staviti tačku na priču o tzv. ‘posrnulom festivalu’ i potvrditi mjesto Grada teatra na festivalskoj mapi regiona koje je oduvijek imao“, navela je Lubarda u izjavi za „Vijesti“.

