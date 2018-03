Zoran Kesić: Milo je dugo pauzirao, mora da je krizirao

Bez obzira na to da li su upućeni u politička dešavanja u Srbiji i regionu ili, čak, ovu emisiju vide kao izvor informacija u toj sferi, ljubiteljima satire “24 minuta sa Zoranom Kesićem” je vjerovatno na listi omiljenih TV sadržaja.

Voditelj i koautor šoua koji se svake nedjelje prikazuje na televiziji O2, za dodatak Play nagovijestio je šta možemo očekivati ove sedmice, a osvrnuo se i na politička dešavanja u Crnoj Gori.

“Sve mogu da otkrijem, jedino nemam šta, pošto je danas ponedjeljak, a mi emisiju pišemo srijedom i četvrtkom”, u svom stilu je odgovorio Zoran Kesić, a zatim pročitao skice koje je sa ekipom objedinjenom pod nazivom Njuzovci, napravio do tog momenta.

“Otkazana rukometna utakmica, (Aleksandar) Vučić i (Ana) Brnabić u rekonstrukciji, bivša prva dama Srbije Dragica Nikolić primljena u Udruženje likovnih umjetnika kao počasni član... To sam zasada zapisao, a biće još ovih dana”, kazao je voditelj i novinar, a zatim otkrio i ko je u najužem izboru za gosta – analitičara.

“Možda ćemo zvati Cvijetina Milivojevića (novinar N1 televizije), a možda ćemo zvati i Mihajla Tešića sa portala Tarzanija, još nismo odlučili”, ispričao je on i pristao da otkrije, iako je stalnim gledaocima to više-manje jasno, ko mu je omiljeni analitičar.

“Moj omiljeni analitičar je Dragoljub Draža Petrović, drug i glavni urednik novine ‘Danas’. Mnogo ga volim, on je i privatno sladak i smiješan i smiješno priča. Do sada je deset ili 11 puta bio u emisiji i biće još. Dok bude postojala emisija, on će biti naš glavni analitičar”, obećava voditelj.

Od početka prikazivanja u februaru, nakon pauze koju je Kesić nazvao “zimski raspust”, stalni segment na kraju emisije je muzički, pa je publika do sada imala priliku da uživo čuje “Artan lili”, “Ničim izazvan” i druge popularne alternativne izvođače.

“Znate koji će bend da bude? Smiješno ime – ‘Multietnička atrakcija’. Uveli smo običaj da na kraju svake emisije nastupi bend uživo i baš nam se sviđa ta mogućnost da dajemo priliku dobrim grupama da se pojave na malim ekranima, jer nemaju previše prostora, nažalost, na televizijama u Srbiji”, ističe Kesić.

Na pitanje da li su političke teme sve mračnije, pa je potrebno na kraju i razveseliti publiku dobrom muzikom, novinar odgovara:

“Politika je standardno mračna u ovim našim državama. Sve se zasniva na laži, političari nas konstantno obmanjuju, glume, melodramatišu, spinuju, a mi prepoznajemo to i smijemo se tome, ali taj smijeh nije optimističan, već gorak – od muke se smiješ kada ti je puna ona stvar svega. Tako da situacija jeste mračna, što pogoduje nama satiričarima”.

A jedna od tema koja je obrađena u nedavnoj epizodi, a koja je aktuelna u svim zemljama regiona, jeste sve manja stopa nataliteta. Međutim, u Srbiji se u brojčano stanje porodice umiješala vlast, ali i vojska, a Kesić smatra da bi se to moglo primijeniti i u Crnoj Gori – jer kako ironično kaže, ta praksa već daje efekte.

“Nema druge. Vidite kako je kod nas to riješeno, dakle finansiraćemo majke da što više rađaju i motivisaćemo ih uporednom analizom – koliko se rađa Albanaca, a koliko Srba. Evo, moja supruga i ja, kad smo čuli predsjednika Vučića, odah smo rekli: ‘Ma pravimo i treće’. Tako da i u Crnoj Gori treba ponuditi majkama pare, jer majke su materijalisti, da se ne lažemo, sve rade za pare”, objašnjava on.

Naravno, Kesiću nije promakla ni informacija da se Milo Đukanović ponovo kandidovao za predsjednika Crne Gore.

“Dugo je, zaista, pauzirao. Nema smisla. Toliko plodnog i talenta i dara za politiku, jedan višedecenijski vladar Crne Gore. Kad pogledate koliko je vladao, ta pauza djeluje nevjerovatno. Čovjek koji vlada normalno, četiri godine ili dva mandata, za njega pauza od godinu nije puno, ali za onoga koji je toliko vladao – pa on mora da je krizirao”, tvrdi Kesić i dodaje da i Srbija ima svog Mila.

“Imamo ovdje čovjeka koji slijedi tekovine Mila Đukanovića, i po visni, a bojim se i po dužini vladanja. Znate, imate kokain, heroin, različitih vrsta zavisnosti, ali čini mi se da najveću zavisnost izaziva vlast”, smatra novinar.

Ipak, Kesić ne misli da je vladajuća partija Srbije SNS, kopirala Crnu Goru, kada je na dan lokalnih izbora u Beogradu, zabilježen veliki broj nepravilnosti, među kojima i vođenje paralelnih partijskih evidencija o glasačima koji su ispunili svoju dužnost.

“Ne vjerujem da je to prepisivanje, već manir ponašanja u ovim našim krajevima. Moj prijatelj iz Makedonije često kaže da su sve što se dešava u Srbiji, oni već preživjeli, ali i mi smo. Vidjeli smo prošle godine paljenje skupštine, imali smo i mi, lično sam bio tamo. Sve su to ponavljanja, laži, gluposti i demagogije sa jednim jedinim ciljem – zadržati fotelju, jer su navučeni”, tvrdi on.

Sa druge strane, Kesić nije čuo da postoji mogućnost da i Crna Gora dobije predsjednicu, ali mu se dopada ideja “crnogorske Kolinde”.

“To bi bilo divno. Ne znam Draginju Vuksanović, nisam imao priliku da se upoznamo, ali što da ne. Ja sam uvijek za žene, čak i moja majka je žena i supruga mi je isto žena, pa sam skroz za to. Evo mi imamo ženu na mjestu premijera i vjerujte, nismo je ni osjetili, nema razlike”, objašnjava on.

Srpski voditelj bio je raspoložen da otkrije i kako je došlo do njegove novinarske karijere, odnosno kada se zainteresovao za tu oblast.

“To je bilo davno. Imao sam 18 godina i tek sam završio srednju školu – gimnaziju. I majka me je prijavila na audiciju za mlade novinare, saradnike televizije Studio B, kod legendarnog Đoke Vještice.

Desilo se da sam na prijemnom za DIF propao, a na audiciji za televiziju prošao i sticaj okolnosti je odlučio da se još tada zaljubim u televiziju i cijeli proces te vrste novinarstva od snimanja anketa, reportaža, montiranja i na kraju snimanja svojom kamerom i ta ljubav traje više od 20 godina”, odgovara Kesić.

Upitan kada je bio najbliže odustajanju, novinar i voditelj kaže da se to dogodilo prije rađanja emisije “24 minuta”.

“Kada sam završio Fajront republiku, 2011. godine i tada nisam radio na televiziji, bio sam utučen i deprimiran, jer kad vidiš da Kurta i Murta rade neke idiotske emisije, a ti, svjestan da si kvalitetniji, da imaš mnogo više da kažeš, ne. Tada dolazi osjećaj da je društvo bezveze, da ne prepoznaje kvalitet, tako padaš u očajanje i depresiju”, prisjetio se on.

Kako kaže iz tog perioda je izašao uz pomoć prijatelja Saše Staničanina i njuzovaca.

“Sa njima sam pokrenuo ‘24 minuta’ i to je sad već istorija koja traje”, zaključio je on.

Političari sami šalju snimke

Kesić je nedavno gostujući na N1 televiziji otkrio da mu političari često i sami šalju materijale o sebi, a za one koji su bili skeptični kada je u pitanju istinitosti, potvrdio je da se nije šalio.

“Ma da, ali to su budalaštine, materijali na nivou njihovih skečeva i igrokaza, stvari koje kruže Fejsbukom, tako da sam to počeo da ignorišem i da ih blokiram, jer ne tražim to. Ono što nam odgovara mi sami uzmemo”, ispričao je on.

“To samo govori o njihovoj želji – makar nas i zezaj, samo da smo u emisiji. Tako da i to govori u prilog mojoj tezi da su oni navučeni na vlast”, dodaje on.

Ismijemo se i namučimo dok pišemo scenarija

Iako emisija nosi naziv “24 minuta sa Zoranom Kesićem”, iza kulisa na njoj radi puno više ljudi, uz voditelja, tu je i ekipa sajta njuz.net.

“Zajedno pišemo svaku emisiju. Sjutra idem u našu redakciju, gdje sjedi nas šestoro i pišemo. Svaka rečenica je doprinos nekog iz našeg tima. Kada gledamo emisiju više ne znamo da li je neka fora moja, Markova (Dražić), Viktorova (Marković), Nenadova (Milosavljević) ili nekog drugog. To je mješavina naših talenata i inspiracija u datom trenutku – timski rad. Emisija cijela nastane i proživi se prije nego što i uđe u studio, jer smo se mi tokom prethodna tri dana ismijali u redakciji i namučili pišući scenario zajedno”, ispričao je on.

