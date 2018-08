Mistika žene je u očima

Likovni program XXXI Barskog ljetopisa okončan je izložbom slika akademske slikarke i grafičarke mr Milke Vujović, profesora Fakulteta primenjenih umetnosti (FPU) u Beogradu, koja je u postavci u Dvorcu kralja Nikole još narednih deset dana. Izložbu čini 19 radova urađenih u tehnici ulja na platnu i sa pozlatom nastalih u periodu 2015-2018. godine.

Umjetnica koja je svoje slike i grafike samostalno izlagala pored ostalih gradova u Budvi, Beogradu, Podgorici, Petrovcu, Tivtu, Herceg Novom, Kotoru, Tivtu, Novoj Gorici u Sloveniji, a u sklopu kolektivnih izložbi u Crnoj Gori, Srbiji, Rumuniji, Francuskoj, Maleziji, Poljskoj, Belgiji, Rusiji, Grčkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj, BiH i Italiji, i ovog puta je u svom fokusu imala ženu/žene nesvakidašnje ljepote i rafinmana.

Likovi na djelima uvijek su u kontaktu Foto: Radomir Petrić

U razgovoru za “Vijesti”, umjetnica je istakla da je žena odavno centralni model i protagonista na njenim slikama, “stari je i uobičajeni motiv moje umjetnosti, jer je meni žena izvor inspiracije i uopšte uživanja u radu”. Vujović dosljedno prati svoj prosede, slika figuraciju, a njene heroine i dalje imaju karakterističan pogled - oči su naslikane bez zjenica.

“Njih ne krijem ja, kriju ih one, možda zato što ne žele baš do kraja da se vidi šta to one osjećaju, žele da se da se više obrati pažnja na neki gest rukom, tijelom, poneki pokret glavom, možda čak i neki govor uvojaka… Mistika žene koju slikam skrivena je u tim očima. Meni je kao umjetniku zanimljivo da čujem različita tumačenja tih očiju, koje ja ostavljam bez zjenica. Te oči prosto govore svoju priču, ali nikom ništa ne namećem. Naprotiv, volim da tu svako pronađe sebe i tumači sliku na svoj način”, kaže Vujovićeva.

Vujović želi da njene slike tumače oni koji ih posmatraju, a ne ona Foto: Radomir Petrić

Djela izložena u Dvorcu karakteriše svjetlost kao slikarski element koji, priznaje, vuče porijeklo i iz djetinjstva provedenog u rodnoj Podgorici - “potičem iz ovih krajeva i zato sam uvijek željna sunca, a Bogami i života, i zato se uvijek trudim da to prezentiram na mojim platnima” - a takođe ima i iz čestih putovanja Mediteranom. Ovo geografsko i duhovno inspirativno vrelo daje doslovce dubinu većem dijelu izloženih slika, na kojima je slikarka svoje modele “potopila” ispod morske površine.

“To je vječita istraživačka nota, smještanje figure, moja najzahvalnija tematika kojom se bavim. To što sam ih spustila ispod, datira već nekih desetak godina otkako sam najozbijnije i sama sišla ispod, zaronila sa bocama. Jednostavno, tako nešto ostavlja pečat, međutim, kao većina osoba koja neke stvari duboko i dugo preživljava u sebi, koja prosto mora na neki način da ih u sebi preradi, tako i ja neka svoja sjećanja polako recikliram, vraćam ih unazad. Sve češće volim da provodim vrijeme pod vodom, taj ambijent i ta dimenzija su meni jako inspirativni”, dodaje umjetnica.

Žena je izvor inspiracije i uživanje pri stvaranju Foto: Radomir Petrić

Njeni likovi su samo na prvi pogled statični: uvijek ostvaruju kontakt, bio to poljubac, zagrljaj, preplitanje ruku ili tango. Vujović ih tako na sebi svojstven način, oslobađa od izolacije.

“Oni valjda ne vole da budu sami, i taj kontakt je to nešto, ta neka fizička veza, ali, ona veza koja mora svakako biti potpomognuta i nečim emotivnim i intelektualnim, možda i nečim kao što su otvorene oči”, napominje sagovornica “Vijesti”.

Milka Vujović je diplomirani slikar-grafičar, a na FPU je magistrirala na odsjeku za grafiku. Likovna kritika je svojevremeno zapisala da njen grafički jezik prenosi damar autorkinog unutrašnjeg bića, te da je na postulatima njegovanja čari i osobenosti grafičke discipline, kao i “građenju neobičnih prizora” izgradila svoj osobeni izraz, u kojem nema mjesta slučajnosti, ni improvizaciji, već je kompletan proces od ideje do egzekucije besprijekorno izveden, “a kolorističko bogatstvo predstave i način tretmana površine stvaraju utisak da je riječ o slici, a ne grafici”. Komentarišući koliko danas ima vremena za grafiku,Vujovićeva je podsjetila da je prije tri godine imala velike izložbe grafika u Budvi, te u Beogradu.

Voli da čuje tumačenja očiju svojih žena Foto: Radomir Petrić

“Velika izložba u Galeriji ULUS je za mene bila veoma iscrpljujuća, jer, raditi grafiku nije baš ono što običan svijet misli. To je izuzetno težak medijum koji definitivno traži obrazovanje i istraživanje, ono sve od čega nažalost umjetnici danas veoma lako odustaju. Stižem da se bavim grafikom, ali, to od mene zahtijeva određene etape — ako previše dugo slikam, poželim neki drugi medijum, to bude grafika, pa se onda nakon izvjesnog vremena vratim slici, i tako u nedogled. Inače, za rad imam 24 sata dnevno”, kazala je Vujović.

Foto: Radomir Petrić

Na pitanje koliko radi u ateljeu, s obzirom da je i predavač, odgovorila je da ima „24 časa dnevno“, a “Vijestima ” je kazala i da su ženski likovi koje slika, makar jedan dio, stvarne osobe. Da li se one prepoznaju na ovim djelima?

“Neke od njih da, ali, kada se prepoznaju u određenoj slici, to bude obavezno pogrešan lik, što će reći - ne”, zaključila je u šali razgovora za ”Vijesti” Milka Vujović.

O umjetnici

Mr Milka Vujović od 1998. radi kao docent na beogradskom FPU za predmet Grafičke tehnike, na odsjeku Primijenjeno slikarstvo, Konzervacija i restauracija i Primijenjeno vajarstvo. 2010. postaje vanredni profesor na FPU, a 2016. i redovni profesor. Član je ULUCG od 1991, takođe i član ULUS i ULUPUDS. Laureat je nagrada Posebna pohvala ULUPUDS (1990), Plaketa „Zlatno pero Beograda“ - I Međunarodno bijenale ilustracije (1990), Počasna diploma na II Međunarodnom Bijenalu grafike malog formata u Rumuniji (1999), Prva nagrada Beogradske „Mini-art scene“ (2005), Specijalna nagrada žirija na Internacionalnom trijenalu grafičke umjetnosti u Makedoniji (2015).

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)