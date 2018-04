„Mjesec poštovanja džeza“ u Tivtu

I ove godne u nautičko-turističkom kompleksu Porto Montenegro u Tivtu biće održana sada već tradicionalna manifestacija „Mjesec poštovanja džeza“ u Crnoj Gori (Jazz Appreciation Month in Montenegro) JAM 2018, u organizaciji NVO Jazz Art iz Podgorice.

Moto manifestacije je „Žene džeza“ (Women in Jazz), te će april u nautičkom naselju biti u duhu igre, modernog sentimenta, senzualnosti i snage, ali tradicije i modernosti džeza. Na bini Zbirke pomorskog nasljeđa nastupiće jazz pjevačica Nataša Mirković, sa repertoarom njenog projekta „En El Amor“ - balade, svadbene pjesme i romanse koje pričaju o ljubavi, prolaznosti i čežnji. Koncert je zakazan za srijedu u 20 sati.

Nataša Mirković pažljivo oslobađa pjesme svakog patosa, svodi na suštinu i predstavlja narodne pjesme sa čudesnom poezijom i jednostavnošću, u džez aranžmanu. Ovaj repertoar izvodi u pratnji američkog perkusioniste i bubnjara Džeroda Kagvina i francuskog džez muzičara i soliste na preteči tube – serpent Mišela Godara.

Za završni dio manifestacije, biće upriličen veliki džez koncert Jasne Jovićević u muzičkoj pratnji sekteta Flow Vertical. Koncert je zakazan za 18. april, u 20 sati na potpuno novoj lokaciji - u Marina parku u Porto Montenegru.

Kroz muziku ona istražuje zvučne vibracije, njihov uticaj na tijelo, energiju i kreativnost. Album Flow Vertical objaviće uskoro izdavačka kuća FMR Records iz Engleske.

Ciklus projekcija „Džez na filmu“ je poseban segment ove manifestacije. Dugometražni dokumentarci o džez velikanima, stvaralaštvu i životnim sudbinama, osvjetljavaju ne samo njihove živote, već cijelu jednu epohu i muzički pravac.

Projekcija filma film Nina (2016) zakazana je za sjutra, film Lady Sings the Blues (1972) biće emitovan 10. aprila, utorak 17. april je rezervisan za The Girls in the Band (2011), a film Mary Lou Williams: The Lady Who Swings the Band (2015) za 24. april. Ovaj segment programa realizuje se u saradnji sa “Američkim uglom” iz Podgorice.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)