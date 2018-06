Mjuzikl "The Band's Visit" dominirao na dodjeli nagrada Toni

Mjuzikl "The Band's Visit" i komad "Harry Potter and the Cursed Child" dominirali su na dodjeli američkih pozorišnih nagrada Toni.

Ostvarenje neobično za Brodvej, mjuzikl skromnije produkcije "The Band's Visit " osvojio je sinoć nagrade u deset kategorija, uključujući i nagradu za najbolji mjuzikl i najbolju režiju, piše N1.

Komad o Hariju Poteru očekivano je dobio šest nagrada, uključujući nagrade za najbolju predstavu i nagradu za režiju.

Glenda Džekson je nagrađena u kategoriji glavne ženske uloge u "Edward Albee's Three Tall Women", dok je Endru Garfild nagrađen za najbolju glavnu mušku ulogu u komadu "Angels in America".

U kategoriji najbolja muška uloga u mjuziklu pripala je Toniju Šalubu (The Band's Visit), a ženska Katrinu Lenk za ulogu u istom mjuziklu.

Muzičaru Brusu Springstinu, koji je nastupio je na dodjeli pozorišnih nagrada, uručeno je priznanje za njegov šou "Springstin na Brodveju".

Na ceremoniji su nastupili i glumci Robert de Niro, Keri Vašington, Džim Parsons, Kler Dejns, Tina Fej, Bili Džoel i drugi.

Tročasovni program u Radio siti mjuzik holu (Radio City Music Hall) u Njujorku vodili su Sara Barejlis i Džoš Groban.

