Mlada umjetnica Dušanka Belada režirala svoj novi spot

Mlada crnogorska umjetnica Dušanka Belada posljednje lijepe ljetnje dane iskoristila je za snimanje spota za numeru “Zamisli”, a da dočara ovu priču pomogle su joj i brojne kolege.

“Za numeru ‘Zamisli’ Ljubo Jovović je radio tekst koji afirmiše umjetnost i moć imaginacije, asocira na to da ako nešto zamislite možete to i da ostvarite, pa sam se trudila da kroz tu ideju predstavim i umjetnike iz raznih oblasti. Mislim da će upravo zbog toga ova priča biti interesantna gledaocima. Naime, u ulozi glumca pojavljuje se Zef Bato Dedivanović, muzičara tumači Božo Bulatović, slikara Tiho Vujović, dok je tekstopisac Jovović u ulozi pisca. U spotu se pojavljuje i moja mala sestričina, a ustvari htjeli smo da poručimo da bez obzira na to u kakvom se prostoru nalazimo, možemo ga uljepšati umjetnošću”, istakla je u razgovoru za “Vijesti” Belada.

Slikar Tiho Vujović se pojavljuje u spotu Foto: Privatna arhiva

Za rekvizite u spotu korišćeni su i eksponati Jovovićeve izložbe “Vikend u Titogradu”, no Belada se kroz priču videa nije držala jedne epohe.

“Svako od učesnika je glumio ono što jeste, a Ljubo je želio da se na snimanju pojavi u toj svojoj uniformi, pa je taj dio plod njegove mašte i kreativnosti više nego moja želja da se isključivo posvetim jednom istorijskom periodu. Cilj mi je bio da tokom snimanja istaknem sve ono što je gostima u spotu svojstveno i prikažem baš te neke njihove karakteristike po kojima su poznati”, ispričala je Belada, koja iako se pojavljuje u spotu, tokom snimanja većinu vremena je provela iza kamere, pa će biti potpisana i kao režiserka.

“Za fotografiju je bio zadužen moj dobar prijatelj Jugoslav Belada, koji iako se već duže vrijeme bavi fotografijom, prvi put je snimao spot. Međutim, kako sam znala da ću jednog trenutka morati da se pojavim i ispred kamere, odlučili smo da pažljivo pripremimo i isplaniramo svaki detalj, kako bi nam na samom snimanju bilo mnogo lakše. Doduše, ostavili smo i mjesta za improvizaciju jer sam se trudila da svakog od likova ‘citiram’ na njemu svojstven način. Zato smo kadrove gdje se ja pojavljujem ostavili za sam kraj snimanja, i oni su mi od cijelog posla najteže pali”, priznala je Belada i kazala da se, ipak, mnogo prirodnije osjeća iza nego ispred kamere.

“S obzirom na to da sam završila režiju, iza kamere mi je mjesto”, dodala je ona.

Numera “Zamisli” zamišljena je kao centralna pjesma njenog albuma.

Ljubo Jovović došao u uniformi Foto: Privatna arhiva

“Album će se zvati po njoj, zato spot nećemo puštati do objavljivanja samog prvenca. Inače sa ovom pjesmom sam konkurisala na Monteviziji, kao i sa još tri za koje sam imala demo, pa je bilo logično da upravo njih završim i uvrstim na album. Četvrta pjesma koja će se naći na albumu je na francuskom jeziku”, otkriva Belada dodajući da će sa još tri singla koja je već objavila ranije zaokružiti njen prvenac.

“Za jednu od tih numera koju će publika tek čuti Maja Perfiljeva je radila tekst, ja muziku, a u planu mi je da do objavljivanja albuma snimim spot i za nju”, kazala je Belada.

Izdavača još nije našla, iako se nada da će album biti objavljen do kraja novembra.

“Sve radim postepeno. Najbitnije mi je bilo da završim pjesme, a onda i da snimim spotove, jer sam se za to i školovala. Vidjeću na koji način ću prezentovati album kad bude gotov”, zaključila je Belada.

