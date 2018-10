Moja majka je moj heroj

Podgoričanin Bane Jugović jedna je od najbitnijih ličnosti aktuelne metal scene u Crnoj Gori, ali i generalno alternativne scene. Iza sebe ima nekoliko albuma kao basista sa grupama kao što su “Zaimus” i “KK Street Bangers”, a možda je još značajnija njegova uloga producenta kod kojeg je snimljena većina crnogorskih alternativnih izdanja u posljednjih par godina.

Što si kao klinac želio da budeš kad porasteš?

Kao klinac sam maštao da budem Roki iz domaće serije “Srećni ljudi”.

Životni moto ili omiljena poslovica?

Kada ti se desi neka loša stvar u životu, uradi nešto dobro i korisno za sebe, što inače ne bi uradio da se ta loša stvar nije desila.

Što je za tebe uspjeh?

Kada kroz rad i trud uspijem da postignem željeni cilj i da istinski uživam u tim rezultatima.

Foto: Privatna arhiva

Što bi poručio svojim potomcima?

Da uvijek budu svoji, da vjeruju u sebe, da nađu barem jednu stvar u životu koja će ih ispunjavati, kroz koju će moći da napreduju kako profesionalno, tako i privatno. Da se ne upoređuju sa drugima, nego da se trude da budu bolja verzija samog sebe.

Da li si ranoranilac ili noćna ptica?

Najviše mi odgovara da liježem oko dva sata iza ponoći i buđenje oko 10 časova.

Da moraš da se takmičiš u nekom sportu, u kom bi bio najbolji?

Kao klinac sam trenirao fudbal, ali sam poslije prešao na košarku i bio jedini đak sedmog razreda iz svoje generacije koji je igrao za reprezentaciju škole. Pa eto neka bude košarka, iako sam sad miljama daleko od tog sporta. Mada je ostao šut i lagana ruka.

Koji glumac bi igrao tebe u filmu o tvom životu?

Film ima kraj, a ja se osjećam kao da sam na nekom početku, tako da bi glumac morao da sačeka da lik prvo bude kompletiran.

Jedan od najaktivnijih producenata u zemlji: U studiju "Rebellion" Foto: Privatna arhiva

Ko je tvoj heroj?

Definitivno moja majka. Koja me sama podigla i stvorila nam sve sa svojih deset prstiju. Borac, radnik, filantrop i rijetko pozitivna osoba puna topline.

Prošla je mnoge nedaće u životu, kao ljekar pomogla mnogim ljudima van svog radnog vremena, kako riječima i mudrošću, tako i ljekarskom praksom. Dijelila je mnoge tuge sa drugima, ne pominjući svoje. Ljekar koji se istinski drži Hipokratove zakletve, a njena ljudska zakletva može da služi drugima kao primjer.

Koji su tvoji poroci?

Cigarete, ali nisam neki pušač. Balansiram između blagih slim cigareta i električne cigarete.

Koje si iluzije izgubio tokom života?

Da ću se do kraja života igrati lego kockicama i plastičnim vojnicima.

Po čemu bi volio da te ljudi pamte?

Volio bih da me pamte kao iskrenog čovjeka koji stoji iza svojih riječi, i da se moj rad i trud prepoznaje kroz muziku u koju sam bio uključen, bilo kao producent ili muzičar.

Koga bi poveo na pusto ostrvo, a koga u kafanu?

Svoju djevojku na ostrvo, a mog dobrog prijatelja Nebojšu Ćulafića u kafanu.

Šta najčešće sebi obećavaš, a nikako da ispuniš?

Da ću početi da liježem ranije. Često slažem i rijetko se naspavam, ali radim na tome.

Omiljeni predmet u školi?

Engleski jezik i fizičko vaspitanje.

Sa bendom KK Street Bangers Foto: Privatna arhiva

Sa kojim crtanim likom se najviše poistovjećuješ?

Pinokio! Da sam živio u Diznijevom svijetu kao tinejdžer, sigurno bih dobio magareće uši i rep, ali uspio sam da ne postanem magarac.

TV služi za atmosferu u kući

Gledaš li TV i kakve emisije ili serije pratiš?

TV mi uglavnom služi da mi drži atmosferu u kući, nikada ne sjedim ili ležim ispred televizora. Obično upalim neke crtaće da bude veselo, ili neki dokumentarni program koji periodično pratim preko dana, bez mnogo zadržavanja ispred ekrana.

Film koji bi preporučio?

Nisam više neki ljubitelj horora, ali ipak preporučujem španski “REC”. Do sredine filma gledalac može lako da se zavara da se radi o običnom zombi-virus hororu, ali pozadina priče je mnogo komplikovanija. Pri kraju filma slijede neke od najjezivijih scena ovog žanra i vrhunski se prenose u drugom dijelu.

Koja je posljednja knjiga koja ti se svidjela?

“Book of Cain”, napisao je tim ljudi iz Blizzard Entertainment. Ovo je ilustrovana knjiga, koja detaljno opisuje radnju, istoriju i kosmologiju univerzuma u legendarnoj video igrici “Diablo”.

Što slušaš od muzike ovih dana?

S obzirom da se bavim audio produkcijom, često slušam metal bendove koji su u tom pogledu postigli vrhunske rezultate. Sa trenutne liste izdvajam albume “The Haunted - Strength in Numbers” i “Necrophobic - Mark of the Necrogram”.

Koje sajtove pratiš na Internetu?

Uglavnom sajtove, YouTube kanale i Facebook stranice koji se bave audio produkcijom i video igricama, Unstoppable Recording Machine, Metal Archives, Wikipedia...

Kakve sadržaje bi preporučio ljudima da izbjegnu?

Pa generalno bilo koje sadržaje koji se prate samo zato što se na TV-u ne daje ništa zanimljivije. Bolje je da sami odaberu neki dobar film, seriju, dokumetarac ili bilo šta što žele da gledaju, a ne da se robotski vežu za ponudu na ekranima.

