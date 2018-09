Muzički genocid je kada svirate i pjevate nešto što ne volite

Crnogorski muzičar Marko Vlahović nedavno se vratio sa truneje po Hrvatskoj i Srbiji koju je imao sa svoja dva benda - MaraQYa i James Brown Tribute, pa se u Crnu Goru vratio pun lijepih utisaka.

“Jako lijepa mini-turneja koja je trebalo da bude duža, ali zbog mojih problema i malera sa dokumentima, nažalost nismo svirali na sjajnom blues/gospel festivalu koji se održava u mjestu Garana u Rumuniji. Nakon 3000 pređenih kilometara i pet koncerata od kojih su neki bili sa mojim autorskim bendom MaraQYa, a neki sa James Brown Tribute, mogu reći da leđa pomalo bole od kombija, ali sam presrećan jer su nastupi bili fenomenalni”, ispričao je Vijestima Vlahović dodajući da mu je nastup u Poreču sa James Brown Tribute bio jedan od najboljih u životu.

“Nekoliko hiljada ljudi koji su tokom nastupa plesali i pjevali sa nama, organizatori su bili sjajni, a naše druženje tokom puta još uvijek prepričavam”, prisjetio se on.

Posljednjih godina je sve veća ekspanzija tribute bendova, pa se muzičari prije odlučuju da obrađuju tuđe pjesme, nego li da rade autorsku muziku.

“Trend obrađivanja tuđe muzike je došao sa ratovima i krizama devedesetih, kada su mediji počeli da se zatvaraju prema svakoj vrsti muzike koja nije podrazumijevala polugole pjevaljke, kraljeve splavova i skandal-majstore. Jedini izbor je bio da prodate dušu đavolu i sami zasvirate i zapjevate nešto slično, ili da svirate obrade već poznatih pjesama da biste preživjeli i održali pjevačku i sviračku formu, jer nastupi su ono što usavršava muzičarske vještine”, smatra Vlahović.

“Ima i muzičara koji nikad nisu htjeli da sviraju obrade, već se bave drugim stvarima u životu. To jako poštujem i skidam kapu ko može, ali za mene to nikad nije bila opcija, jednostavno ne mogu bez nastupa i osjećaja žive svirke, a uvijek sam se trudio da izvodim samo one pjesme koje baš volim, jer sam na taj način pošten prema publici i sebi”, iskren je Vlahović.

Prema njegovim riječima i nakon skoro 30 godina kasnije, situacija u muzici je slična.

Čak ni najpoznatiji izvođači kvalitetnije muzike nisu dovoljno ili uopšte prisutni u medijima, emisija u kojima su imali priliku da predstave nove pjesme je sve manje, situacija se popravlja isključivo zahvaljujući društvenim mrežama i YouTubeu, ali čak ni tu nije lako naći novu muziku, bukvalno morate da ‘’kopate’’ po gomili svega i svačega, a malo ko ima vremena i volje za to kad dođe kući nakon osam sati posla i tri sata u prevozu”, kaže on.

Vlahović smatra da se od autorstva najčešće odustaje ili se ono stavlja po strani zbog loše podrške medija.

“Često se dešava da snimite pjesme, spotove i albume koji upravo zbog situacije koju sam opisao nikad ne stignu do publike”, dodaje on.

“Muzika se naravno stvara da bi iskazali svoja osjećanja i spoznaje o životu, bez razmišljanja da li će vam se nešto od toga ikada vratiti, ali to što nemate pozive za nastupe muzičare nakon nekog vremena umori i obeshrabri, dođe i do nervoze, preispitivanja. Upadnete u stanje koje je vrlo slično neuzvraćenoj ljubavi, još ako morate da radite stotinu drugih stvari da biste preživjeli, lako se sklizne sa autorskog kolosijeka”, objašnjava on i tvrdi da od autorskog rada neće odustati.

“Autorstvo je ono zbog čega sam počeo da se bavim muzikom i nema ljepšeg osjećaja od onog kad se ljudi povežu sa nečim što ste rekli kroz zvukove i stihove”, kaže muzičar.

Kritičari tvrde da tribute bendovi ubijaju autorsku muziku, a na pitanje da li je to zaista tako, Vlahović odgovara:

“Muzički genocid, kako ga je Gregori Porter nazvao u jednoj od pjesama, za mene postoji samo onda kada svirate i pjevate nešto što ne volite i ne dajete sve od sebe na bini. Ne mogu da pričam u ime drugih tribute bendova, ali znam da je James Brown Tribute nastao iz čiste ljubavi ka muzici kralja fanka, jer smo sastavljeni od muzičara koji stvaraju ili su stvarali kvalitetnu autorsku muziku u bendovima i izvođačima poput Vasila Hadžimanova, Ramba Amadeusa, MaraQYe, Marčela, Dece loših muzičara i mnogih drugih, a to što smo traženi i publika dolazi u velikom broju na naše nastupe je samo dokaz sjajne energije i duha James Brownove muzike i vremena u kom je živio, a koje prenosimo koliko znamo i umijemo.

Mislim da naš bend ima barem tridesetak snimljenih albuma sa pomenutim izvođačima, tako da nas teško bilo ko može optužiti za ubistvo autorstva”, kroz smijeh poručuje Vlahović.

“Vrlo često se dešava da odbijemo ili otkažemo nastup jer nekoliko članova ima obaveze sa svojim matičnim autorskim bendom i naravno niko nikome ne zamjera jer se zna šta je prioritet”, objašnjava on.

Popularnost benda James Brown Tribute ipak ih ne dovodi prečesto u Crnu Goru, a o tome hoće li skoro svirati i kod nas, Marko kaže:

“S obzirom na to da smo svirali u Podgorici prije dva i po mjeseca u okviru Made in New York jazz festivala, a članovi James Brown Tributea su, kao što sam rekao, prilično zauzeti svojim autorskim bendovima, sumnjam da će biti našeg nastupa u Crnoj Gori prije jeseni. Trudimo se i da ne prezasitimo publiku, naši nastupi su jedna velika žurka, šest drugara koji se sjajno zabavljaju zajedno sa ljudima koji ih slušaju i plešu, tako da taj ‘specijalitet kuće’ ne treba služiti prečesto kako ne bi postao obična konzerva paštete”, zaključuje Vlahović.

Nema konkurencije, publika je ta koja bira

James Brown tribute band u kojem pjeva Vlahović nije jedini koji izvodi samo muziku kralja soula. Na pitanje kako izlaze na kraj sa konkurencijom?, Vlahović odgovara:

“Naravno da ima cover bendova koji sviraju poneki Braunov hit, ali se niko na ovim prostorima ne bavi isključivo njegovom muzikom kao što to mi radimo. Za mene u muzici ne postoji čak ni riječ ‘konkurencija’, svako ko se iskreno i posvećeno bavi sviranjem, pjevanjem, stvaranjem i dobar je u tome, zaslužuje svoje mjesto pod suncem. Publika je tu da odluči šta želi”, smatra Vlahović.

