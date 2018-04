Muzičko hodočašće: Dan prodavnica ploča u Londonu

Pitate li časnog i tvrdokornog zaljubljenika u gramofonsku iglu kada se slavi najradosniji ovozemaljski praznik, odgovor ćete dobiti kao iz topa – svake treće subote u aprilu. Sjedinjene introvertne snage spremne su da pokore ulice, probude se iz zimskog sna i izađu iz svojih zvučnicima naoružanih jazbina.

Danas je, naravno, Međunarodni dan prodavnica ploča (Record Store Day, RSD), događaj koji je postao utočište za muzičke fanatike i njihova maštanja o manifestaciji gdje ih niko neće osuđivati zbog kupovine najnovijih, nikad ranije objavljenih zvučnih zapisa Boba Dilana, povrh onih trideset osam koji već krase kućnu vitrinu.

Cilj praznika utemeljenog 2007. godine bio je očuvanje nezavisnih prodavnica ploča širom planete, kao kulturnog fenomena savremenog društva i RSD je od tada postao jedan od ključnih razloga povratka ovog formata na veliku svjetsku scenu. Deceniju kasnije, najčešći povod za posjetioce da budu dio događaja je veliki broj izdanja ograničenog tiraža pripremljenih samo za ovu priliku.

Za one dovoljno srećne da ovaj dan proslave u metropoli poput Londona, dva mjesta su nezaobilazna na muzičkom hodočašću – prodavnice Rough Trade East i Banquet Records.

Rough Trade prodavnica ploča otvorena je 1976. godine, a istoimena izdavačka kuća, pokrenuta dvije godine kasnije, iznjedrila je legendarne sastave poput The Smiths i The Libertines. Na današnjoj lokaciji u istočnom Londonu nalaze se od 2007. godine i prostranstvo od 460 kvadratnih metara, osim muzičkih izdanja u ponudi, krasi i bina koja je bila odskočna daska za mnoge umjetnike.

U razgovoru za portal Vijesti, generalni direktor prodavnice Rough Trade East, Sem Džons, kaže da je RSD tokom protekle decenije bio značajan za opstanak muzičkih radnji i imao velikog uticaja na rast prodaje gramofonskih ploča u svijetu.

“U pitanju je važan datum u kalendarima velikog broja mušterija i kvalitet izdanja koja se objavljuju ekskluzivno za RSD zaista utiče da se sve veći broj ljudi vraća kupovini albuma u fizičkom formatu”, kaže Džons.

Upravo iskustvo slušanja albuma u fizičkom formatu i interakcija sa istomišljenicima, smatra on, obogaćuju naš odnos prema muzici.

“Omoti albuma i sve što se može naći unutar korica su, po meni, oduvijek bili neraskidivi dio iskustva slušanja albuma, a ploče naročito stvaraju jedinstven odnos između slušaoca i izvođača. Vjerujem da svi formati treba da imaju svoje mjesto pod suncem, ali ploče su te koje pružaju istinsku šansu da podržite umjetnike, industriju i ujedno uživate u zvuku najvišeg kvaliteta”, ističe Džons.

Kako napominje, nezavisne prodavnice ploča predstavljaju puno više od običnih maloprodajnih objekata.

“Govorimo o središtima kulturnih zbivanja. Prodavnice i nastupi unutar njih su, između ostalog, prilika za umjetnike da steknu slavu koju zaslužuju. Možemo slobodno reći da su nezavisne prodavnice ploča crkve u muzičkom svijetu”, kaže Džons.

Ovogodišnji RSD će možda obilježiti po prvi put u cjelosti objavljena vinilna izdanja koncerata Džefa Baklija i Džonija Keša, “Live at Sin-e” i “Johnny Cash at Folsom Prison”, ali kada je u pitanju njegov spisak želja, Džons kaže jedno ime posebno izdvaja: “Moj favorit su Lovely Eggs i njihov ‘This is Eggland’ obojen kao pravo ‘jaje na oko’. Čisti psihodelični pank sa sjevera Engleske, jedan od najboljih albuma ove godine”.

Džon Toli je vlasnik Banquet Recordsa, najbolje britanske prodavnice ploča u 2017. prema časopisu “Music Week”. Toli, koji je radnju preuzeo 2005. godine, kaže da je RSD na Ostrvu u početku bio tek nešto više od simboličnog omaža prodavnicama poput njegove, ali da je danas događaj koji je daleko najvažniji datum u godišnjem poslovanju.

“Praznik se sa razlogom ne zove Dan ploča, već Dan prodavnica ploča - postoji kako bi pomogao radnjama koje mogu imati poteškoća tokom godine i zaista jeste od velike pomoći. Vrlo je moguće da ćemo u ovih devet dana do 29. aprila zaraditi više nego u novembru i decembru zajedno”, kaže Toli.

Ipak, ističe da je praznik mnogo više od finansijske injekcije.

“Zaintrigirani ljudi na RSD uđu u prodavnicu pored koje bi inače samo prošli, mediji širom zemlje pišu o našim malim, starim radnjama. Ljudi se okupe, razgovaraju, sprijatelje i ponovo zaljube u iskustvo kupovine albuma. To je stvaran život koji kreiraju ljudi, ne algoritmi i Kembridž Analitika”, ističe on.

U doba kada se muzika konzumira umjesto da slušaocima predstavlja jedinstveno iskustvo, kaže Toli, prodavnice ploča su “savršeni protivotrov”.

“Uvijek ću vjerovati u prodavnice ploča. U razgledanje albuma, otkrivanje nove muzike i u pomaganje ljudima koji se bave stvarima koje smatramo važnim. Ovaj dan postoji upravo zbog toga”, zaključuje on.

