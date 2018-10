Na programu djela za harmoniku i klavir

Koncert za klavir i harmoniku biće održan u srijedu 17. oktobra u pljevaljskom Domu kulture sa početkom u 20 časova. Publika će tom prilikom čuti duo „Neste“ koji čine Nemanja Potparić - harmonika i Stevan Savić - klavir. Organizator koncerta je Rotary klub Pljevlja uz podršku Opštine Pljevlja. Ovaj događaj neće imati klasične ulaznice koje će se kupovati na biletarnici, već će ulaz biti makar jedna knjiga. Sve prikupljene knjige te večeri biće poklonjene Narodnoj biblioteci „Stevan Samarđžić“.

Nemanja i Stevan te večeri izvodiće, između ostalih, djela Astora Pjacole, Jevgenija Derbenka, Petra Čajkovskog i mnogih drugih.

“Naš koncertni repertoar se bazira na djelima koja su pisana za harmoniku i klavir, mada sviramo i djela koja smo sami prilagodili za naš duo i uvrstili ih u koncertni repertoar”, ispričao je u razgovoru za “Kroz grad” Nemanja Potparić.

To što će ulaznice za koncert biti makar jedna knjiga smatra lijepim i nesvakidašnjim projektom.

“Zaista nam je veliko zadovoljstvo što je naš duo ‘Naste’ dio ovog projekta i jedne ovako sjajno osmišljene i kreativne akcije. Zato ćemo se i Stevan i ja takođe pridružiti akciji i donirati knjige kako bismo ih što više prikupili za biblioteku ‘Stevan Samarđžić’”, obećao je Potparić.

Nemanja Potparić je rođen u Pljevljima, dok je Stevan Savić iz Gornjeg Milanovca, a sastavila ih je, kako kažu, ista posvećenost muzičkom obrazovanju, na drugačijim instrumentima.

Zajedno su se školovali u Srednjoj muzičkoj školi „Dr Vojislav Vučković” u Čačku, Nemanja u klasi prof. mr Miljana Bjeletića, a Stevan kod prof. Snežane Račić, pa su drugari iz generacije. To što i danas ne žive u istim gradovima ne smeta im da pripreme repertoar.

“Stevan i ja se dugo poznajemo još iz srednjoškolskih dana, i to je mislim presudno s obzirom na to da ne živimo u istim gradovima. Tačno znamo šta kome odgovora koji je to izbor kompozicija i kompozitora.

Probe imamo onoliko koliko nam vrijeme dozvoljava. U proteklom periodu imali smo dosta koncerata i dosta putovanja, pa smo probe održavali u hodu. Za period od godinu dana odsvirali smo preko dvadeset koncerata u zemlji i inostranstvu što je impozantan broj kada je klasična muzika u pitanju”, pohvalio se Potparić ističući da im odvojenost ne smeta da repertoar na svakom koncertu bude drugačiji.

“To što smo iz različitih gradova ne predstavlja nam veliki problem da spremamo novi repertoar. Prema obavezama se odnosimo krajnje profesionalno i stalno obogaćujemo naš koncertni repertoar sa novim djelima, i tako se trudimo da ljudima prezentujemo šta je sve moguće odsvirati kada se spoje harmonika i klavir”, objašnjava Potparić.

Pored koncertih obaveza, obojica rade kao profesori, a na pitanje jesu li uspješniji kao predavači ili kao izvođači, sagovornik “Vijesti” odgovara:

“Rad sa djecom je zanimljiv i odgovoran posao. Kroz rad u školi možemo reći da smo stekli jedan nivo iskustva da uspješno obavljamo koncertne i pedagoške obaveze. Radimo posao koji volimo” zaključuje Potparić.

