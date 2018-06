Najbolji filmovi prve polovine 2018.

Na polovini smo godine i mada nas u do njenog kraja očekuje još dosta uzbudljivih naslova, mnogi renomirani američki i britanski mediji počeli su da sastavljaju svoje liste najboljih filmova 2018. do sada. Donosimo izbor onih koji su se najčešće pojavljivali na njihovim listama.

Tu su od neizostavnih superherojskih blokbastera preko laganih komedija do indi hitova i psiho horora.

Avengers: Infinity War

Rusoovi su pokazali da su dorasli zadatku i Marvelove fanove ostavili u ekstazi sa grandioznom posljednjom epizodom “Avengersa”. Treći dio serijala okupio je široku lepezu poznatih strip likova uključujući i Doktor Strejndža, Ajron Mena i Blek Pantera i gledaoce provoza širom univerzuma uoči epske borbe “Osvetnika” sa moćnim Tanosom. Borbe za spas pomenutog univerzuma, razumije se.

Reditelj: Entoni i Džo Ruso. Igraju: Robert Dauni Džunior, Kris Hemsfort, Mark Rafalo, Kris Evans, Skarlet Johanson...

Black Panther

Filmovi o superherojima u Holivudu trenutno zaista niču kao pečurke poslije kiše. Kako i neće kad svojom standardnom kombinacijom akcije i komedije i brendiranih heroja iz stripova privlače široku publiku i samim tim donose i veliki novac studijima.“Black Panther” je ipak izazvao neku drugačiju vrstu oduševljenja. Adaptacija Marvelovog stripa koju potpisuje reditelj Rajan Kugler koristi ovu fantastičnu akcionu avanturu da se pozabavi pitanjima rasne diskriminacije i društvene moći. Zbog ovoga je oduševio kritičare, a ostale je kupio već karakterističnom marvelovskom vizuelnom pirotehnikom uz mrvu atmosfere bondovskog špijunskog trilera.

Reditelj: Rajan Kugler. Igraju: Čedvik Bosman, Majkl B. Džordan, Lupita Njongo, Danaj Gurira...

Hereditary

Toni Kolet odigrala je ulogu života u ovom zastrašujućem ostvarenju koje počinje kao porodična drama, da bi vremeno počele da se otkrivaju kletve, nasilne tragedije i mračni odnosi, dok priča upada i u okultne sfere. Osim što “Hereditary” donosi mračnu atmosferu koje se nećete osloboditi ni dugo nakon odjavne špice, film na simboličan način govori kako o gubitku kontrole, tako i o nepovjerenju među najbližima.

Reditelj: Ari Aster. Igraju: Toni Kolet, Mili Šapiro, Gabrijel Birn, Aleks Volf...

You Were Never Really Here

Vidjeli smo dosta filmova o plaćenim ubicama, ali ne ovakvih. Škotska rediteljka Lin Remzi, najpoznatija po “We Need to Talk About Kevin” uzela je premisu a la “John Wick” i prikazala je iz svog neobičnog ugla. Krimi priča adaptirana po knjizi “Bored to Death” Džonatana Ejmsa prati bivšeg vojnika Džoa koji mora da oslobodi kidnapovanu djevojčicu, a mračan ton filma i motiv nasilne osvete evociraju ostvarenja kao što su “Taxi Driver”, “Logan” i “Only God Forgives”. Tu je i unikatna muzika koju je za film radio Džoni Grinvud iz grupe Radiohead, dok Hoakin Finiks nosi ovaj naslov, mada njegov lik ne govori puno.

Režija: Lin Remzi. Igraju: Hoakin Finiks, Ekaterina Samsonov, Aleks Manet, Džon Doman...

Paddington 2

Pol Kingov nastavak hita “Paddington” iz 2015. čista je radost za najmlađe. U nastavku koji je baziran na pričama Majkla Bonda, Padington (Ben Višou) završava u zatvoru nakon što mu je namještena krađa knjige za koju je zapravo kriv propali lokalni glumac, kojem je život udahnuo perfektni Hju Grant. Hibrid žive akcije i CGI estetike, maštovitost autora i kvalitetna ekipa glumaca kupili su publiku i kritiku, te ih natjerali da se zapitaju zašto iz Holivuda češće ne dobijamo ovako tople, ljudske priče.

Režija: Pol King. Igraju: Bin Višo, Hju Grant, Hju Bonvil, Imelda Staunton...

Blockers

Na polju komedije za sada se ove godine nije dešavalo ništa revolucionarno, ali je scenaristkinja “Pitch Perfecta” Kej Kenon razgalila publiku u bioskopima sa svojim rediteljskim debijem, tinejdžerskom komedijom o seksu koju karakteriše improvizatorski duh. Protagonisti filma su ujedno i antagonisti - tri roditelja našli su se u histeričnoj odiseji kako bi spriječili svoje kćerke srednjoškolke u namjeri da izgube nevinost na maturskoj večeri. U svoj toj pometnji oni se često ponašaju manje zrelo od svoje djece.

Režija: Kej Kenon. Igraju: Lezli Man, Džon Sena, Ajk Barinholc, Katrin Njuton...

The Endless

Indi reditelji Džastin Benson i Aron Morhed su u svoja prva dva filma – “Resolution” iz 2012 i “Spring” iz 2014. predstavili svoju kombinaciju drame i natprirodnih opasnosti, koja je još uočljivija u njihovom trećem ostvarenju. “The Endless” prikazuje odiseju dva brata koji se ponovo vraćaju u kalifornijsku NLO seks sektu koju su prvobitno napustili.

Film koji se odvija u istom univerzumu kao i debi ova dva reditelja počinje jednostavno, ali brzo ponire u ludilo i stvara neprijatnu i zastrašujuću atmosferu dok postupno zalazi u nadrealizam. Fokus filma ipak je na odnosu između braće, istražujući konformizam, buntovništvo i što nas to tjera da ostanemo tamo gdje jesmo.

Režija: Džastin Benson, Aron Morhed. Igraju: Kili Hernandez, Emili Montagju, Džastin Benson...

A Quiet Place

Malo toga je Džona Krasinskog, koji nam je najpoznatiji kao Džim iz hit serije “The Office”, kao dobrog žanrovskog reditelja. Nakon indi filmova “Brief Interviews With Hideous Men” i “The Hollars”, uslijedio je horor pod producentskom palicom Majkla Beja, a razloga za skepsu izgleda nije bilo, jer su “A Quiet Place” kritičari okarakterisali kao vrhunsku spilbergovsku vožnju. Priča koju mnogi interpretiraju kao komentar na histeriju Trampove ere, smještena je u budućnost kada su našu planetu preuzela čudovišta koja mrze zvuk i prati porodicu koja pokušava da preživi u ovom svijetu tišine i opreznih šapata

Režija: Džon Krasinski. Igraju: Emili Blant, Džon Krasinski, Milisent Simonds, Noa Džup...

Let the Sunshine In

Mada je francuska rediteljka Kler Deni napravila karijeru na eroticizovanim dramama, nikada nije toliko duboko ušla u rom-kom vode kao sa svojim posljednjim ostvarenjem. U isto vrijeme lagan i melanholičan, film “Let the Sunshine In” govori o Izabel, razvedenoj sredovječnoj umjetnici čiji je ljubavni život obilježen trenucima prosvjetljenja za kojima nezaustavljivo slijede razočarenja i razbijanja iluzija. Bilo da je u pitanju njena afera sa nadobudnim bankarom ili oženjenim glumcem, Izabel stalno privlače muškarci koji nisu prigodni za ozbiljnu vezu. Žulijet Binoš je zasjala u glavnoj ulozi koja kao da je stvorena za nju

Režija: Kler Deni. Igraju: Žulijet Binoš, Ksavijer Bovoa, Filip Katrin, Žozijan Balasko...

I, Tonya

Film snimljen u “mockumentary” stilu baziran je na stvarnim događajima u vezi sa ozloglašenim rivalstvom između dvije američke klizačice na ledu – Tonje Harding i Nensi Kerigan. Ispunjen intervjuima rađenim u današnjem dobu i objašnjenjima, u pitanju je istraživanje života obilježenog skandalom. Margo Robi je dobila samo hvale za naslovnu ulogu, fantastična je kao bijesna i prijeteća Tonja. Stvarni događaji su vjerno preneseni, a čak i da nisu tačni bili bi dovoljno dobri za prosječnu komediju. No “I, Tonya” čini ovdje i tabloidno ponašanje glavne protagonistkinje kao nešto sa čim začudo možemo saosjećati.

Režija: Kreg Gilespi. Igraju: Margo Robi, Sebastijan Sten, Alison Dženi, Džulijen Nikolson...

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)