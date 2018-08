Najl Rodžers: Nova muzika benda Chic zvuči poput mog života trenutno

Slavni gitarista i još slavniji producent, koji stoji iza velikog broja svjetskih muzičkih zvijezda za koje je pisao, i još uvijek piše hitove, Najl Rodžers, sa svojim kultnim sastavom Chic otvoriće peto izdanje Sea Dance festivala koji će se na plaži Buljarice održati od 30. avgusta do 1. septembra.

U susret svom prvom nastupu u Crnoj Gori, Rodžers je za „Vijesti „ pričao o saradnji sa najvećim muzičarima, predstojećim albumima sastava Chic, a otkrio je i tajnu stvaranja svog prepoznatljivog zvuka.

Na početku razgovora, čuveni producent, odgovorio je na pitanje koliko se, prije dolaska u neku zemlju raspituje kod kolega o njihovom iskustvu i šta je čuo o Sea Dance festivalu.

„Uopšte se ne raspitujem. Ja jednostavno dođem i upoznam ljude. Volim da se družim i pričam sa ljudima. Nema potrebe da mi iko išta govori. Uvijek saznam sam iz svog iskustva i to je mnogo bolje“, tvrdi Rodžers.

Iako je sa predstojećeg albuma „It’s About Time“, koji će biti objavljen u septembru, pušten samo singl „Till the World Falls“, muzičar će na plaži Buljarice izvesti još nekoliko novih numera, pa je nagovijestio i šta publika u Crnoj Gori može da očekuje.

„Ono što ćete čuti je naša uobičajna set lista, na njoj imam sve, od početka Chic sastava pa sve do muzike koju sada stvaram. Uvijek znamo sa čime ćemo početi i sa čime ćemo završiti koncert“, tvrdi on.

„Završavamo sa pjesmom ‘Good Times’, a počinjemo sa ‘Everybody Dance’, a sredina se konstantno mijenja. Tako se nekad može čuti Madona, nekada Daft Punk, nove pjesme Chica, Lejdi Gaga, bilo šta... Mi radimo ono što radimo“, ističe Rodžers.

Slavni producent u Crnu Goru dolazi upravo pred samo objavljivanje novog albuma, a već je najavio da će „It’s About Time’ imati i drugi dio, koji stiže par mjeseci kasnije.

Na pitanje da li su dva albuma u tako kratkom roku rezultat naleta inspiracije ili prikupljanje materijala u prethodne dvije decenije, s obzirom na to da je Chic sastav posljednji album izdao prije 25 godina, Rodžers odgovara: „Pomalo od oboje“.

„Imao sam neki materijal koji sam pisao veoma davno, ali uglavnom ono što je na prvom albumu (jer imamo dva albuma, drugi će izaći par mjeseci kasnije) je gotovo sve nova muzika koju sam nedavno napisao, osim jedne koju sam napravio za Dajanu Ros, a koja ju je izvela sa Eltonom Džonom i Žanel Mone, sve ostalo je potpuno nova i svježa muzika“, pojasnio je muzičar.

„Drugi album je, sa druge strane, sačinjen od pjesama koje sam pisao veoma davno i čini se kao da je to kraj jedne velike priče, što je za mene veoma lijepo“, smatra Rodžers, koji je otkrio i koliko je radeći na ta dva albuma zadržao karakterističan zvuk Chic sastava, a koliko se priklonio novim, modernim muzičkim stilovima.

„I jedno i drugo. Zato što, iako nismo objavili album benda Chic 20 i više godina, ja snimam albume cijeli svoj život. Nikada nisam prestao to da radim. Tako sam imao pjesme sa grupom Disclosure, radio sam sa Semom Smitom, Lejdi Gagom... Iza sebe imam toliko saradnji da ne mogu svih da se sjetim“, uz smijeh konstatuje vlasnik velikog broja hitova među kojima je i „We are Family“.

„Jednostavno, snimam albume cijelo vrijeme, zato bi bilo nemoguće da kažem da, dok sam radio sa Avićijem, njegova muzika i stil nisu uticali na mene. Svi sa kojima sam sarađivao su uticali na moj rad“, nastavlja on.

„Tako da nova muzika benda Chic zvuči poput mog života trenutno. To znači da će zvučati veoma moderno nekim oldschool fanovima Chic benda, ali snimili smo najmanje dvije pjesme na novom albumu koje su potpuno i čisto oldschool Chic stil“, otkriva on.

„To je veoma zabavno, osjećaj je kao kada ti se brat vraća kući“, konstatuje Rodžers.

Kao autor brojnih numera i za kolege, među kojima su Madona, Dejvid Bouvi, Erik Klepton, Robert Plant, Džordž Majkl, Dejvid Geta, Farel Vilijams, Kajli Minog, Pitbull i mnogi drugi, postigao je ono što mnogi muzičari priželjkuju – prepoznatljivost, jer bez obzira na to ko izvodi numeru, fanovi Chica sigurno će prepoznati da je autor upravo Rodžers.

Slavni producent pristao je da otkrije tajnu tog uspjeha.

„Gitara. To je moja tajna, kada čujete zvuk moje gitare. Svi mi kažu da, čim počnem da sviram gitaru čuju zvuk benda Chic. To je ono što mi kažu. Ja samo stvaram muziku i sviram, ne dajem se previše u analiziranje. Muzika je zabava za mene, pa vam ne mogu tačno reći šta je tajna... „, ispričao je on.

„Ono što mogu da kažem je da se, kada se popnemo na binu, zabavljamo, i nadamo se da se ljudi u publici takođe zabavljaju. Ne znamo ništa drugo osim da radimo ono u čemu smo dobri“, zaključuje muzičar koji je ušao u Rock and Roll, Grammy i Dance kuću slavnih, a presjedava i Kućom slavnih muzičkih autora.

Sa Eltonom Džonom snimio pjesmu za sat i po

S obzirom na to da je imao priliku da sarađuje sa gotovo svim najpopularnijim muzičkim zvijezdama modernog doba, Najl Rodžers je odgovorio i na pitanje ko je bio najteži za saradnju, a sa kim je rad tekao glatko.

“Svi su bili laki za saradnju. Kreg Dejvid je snimio pjesmu iz prvog pokušaja, Elton Džon za sat i po, Lejdi Gagi uopšte nije bilo potrebno vrijeme...“, tvrdi on.

„Svi su se veoma dobro zabavljali. Bilo je veoma jednostavno snimiti te pjesme i albume. Najteža stvar je bila odrediti koje pjesme će se snimiti, jer sam ih napisao zaista mnogo“, ispričao je on, a zatim otkrio da je muzičar sa kojim nije do sada radio, a koga bi volio da vidi na dugoj listi saradnika, Rijana.

