Najviši ljudi na svijetu prošetali Parizom

Desetak najviših muškaraca na svijetu, među kojima je jedan visok dva metra i 46 santimetra a drugi nosi cipele broj 68, okupilo se u Parizu za vikend međusobnih razmjena ali i razgovora s prolaznicima koji se odjednom osjećaju jako mali.

Oni su se sinoć prošetali Šanzelizeom i nisu prošli neprimijećeno, tapšali su djecu po glavi i snimali selfije s radoznalcima.

Jedan francuski turista se nasmijao i rekao da on koji je visok 158 centimetara nije mogao nikad da zamisli tako nešto.

Srpski košarkaš Dalibor Micić visok 224 santimetra, najviši čovjek u Srbiji, rekao je da je simpatično biti među drugim visokim ljudima.

"Cio svoj život vi ste najviši u gradu i ovdje na kraju se susretnete s ljudima višim od vas, to je nevjerovatno", rekao je smijući se.

S ogromnim sandalama na nogma Venecuelanac Heison Orlando Rodriges, visok 232 santimetra, drži rekord za najduža stopala.

"Trenutno on nosi broj ciplela 68, odnosno američki broj 28. I nastavlja da raste. To je nevjerovatno, to je strašno", rekao je njemački koordinator Georg Vesels.

Francus Brahim Takiula, visok 246 santimetara i drugi najviši čovjek na svijetu rekao je da je drugačiji osećaj kada se sretne ovako sa drugim najvišim na svijetu.

"Gledamo se horizontalno, a obično mi gledamo vertikalno druge manje od nas. Ali kad smo zajedno osjećamo se uvijek kao da smo braća, imamo snage", rekao je Francuz.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)