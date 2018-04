Naučite kako da kuvate na Master Class-u

Hotel CentreVille u Podgorici najavljuje zabavan april. Pored žurki, svirki, DJ nastupa i originalnih ponuda, hotel ovog mjeseca organizuje jedinstven događaj – Master Class. Riječ je o času kuvanja koji će voditi njihov šef kuhinje Stefan Đukanović. Ovaj mladi kuvar je iskustvo sticao širom svijeta, pripremajući hranu za Naomi Kembl, Djevida Getu, Žan Renoa i druge poznate ličnosti.

Master class održava se u petak 13. aprila od 16h u restoranu The Dining Room, na prvom spratu hotela. Polaznici će imati priliku da uče da kuvaju od vrhunskog majstora, a potom i zajedno uživaju u hrani. Na meniju je mlada prasetina souvide kuvana, kojoj će biti uklonjena sva masnoća, nakon čega će se grilovati. Biće poslužena uz kombinaciju pirea od slatkog krompira I korjenastog povrća sa glazurom demiglas sosa.

"Master Class će ponuditi edukaciju i zabavu. Sve prisutne ću uputiti u najaktuelnije načne spremanja pomenutog jela, a ovo će biti i prilika da se zabave na drugačiji način od onoga što su navikli,“ objašnjava Stefan Đukanović, šef kuhinje hotela CentreVille.

Proljećna žurka 11. aprila – nastupa DJ Sophie

Za one kojima treba predah od kuvanja, CentreVille je pripremio bogat kalendar zabavnih događaja. U čast proljeća u The Living Room lounge&dining baru 11. aprila biće organizovana proljećna TLR in Bloom žurka.

"Vrijeme je da svi zajedno procvjetamo,“ uz osmjeh govori PR i marketing menadžer hotela Milo Radonjić.

"TLR in Bloom je tradicionalna žurka u dnevnoj sobi, kojom slavimo proljeće. Ono je možda ove godine malo zakasnilo, ali to nije razlog da ga ne dočekamo na pravi način. Naše kolege za šankom prirpemaće voćne koktele, za koje će važiti promotivne cijene. Za proljećne melodije biće zadužen DJ Sophie. Kao i uvijek kada organizujemo tematske žurke, gosti mogu očekivati originalnu dekoraciju u dnevnoj sobi.“

U aprilski kalendar upisane su i Dusk Till Dawn vikend žurke. Svakog petka nastupa DJ Boro, a subotom DJ Sam, koji za ambijent dnevne sobe biraju ritmične melodije popularnih funky i dance hitova. Bend Acoustic Dreams, koji čine Katarina Cvijović. Milan Vujovć i Lazar Nenezić, sviraju svakog četvrtka od 21h tokom žurke pod nazivom Acoustic Thursdays.

„Četvrtkom se u The Living Room-u uvijek traži mjesto više, jer kombinacija našeg ambijenta i melodija koje bira Acoustic Dreams bend garantuje dobar provod. Bez obzira na to da li želite da se ispričate sa prijateljima uz čašu vina ili zaplešete ispijajući ukusne Signature koktela, The Living Room četvrkom je mjesto za vas,“ ističe Radonjić.

Petkom aperitiv poslije posla

Za kraj radne sedmice, The Living Room ima specijalnu ponudu, popularno nazvanu Friday Aperitivo. „Svakog petka od 16:30 uživajte u raznovrsnoj ponudi sitnih zalogaja, uz pivo ili proseko, po specijalnoj cijeni. Iako petak svi najviše volimo, dnevna soba nije zanemarila ostale dane u sedmici. Svakog dana, od 08:00h do 10:00h, dnevna soba je vaša stanica za savršeni doručak. Do10:00h izaberite doručak iz našeg menija i od nas dobijate kafu po izboru“, navodi Dragan Grnović, f&b menadžer u hotelu CentreVille.

