Neki novi klinci zavladali Petrovaradinskom tvrđavom: Migos obilježio prvo veče Exita

Neki novi klinci i njihovi muzički idoli zavladali su Petrovaradinskom tvrđavom.

Trenutno najpopularnija rep grupa na svijetu Migos obilježila je prvo veče Exit festivala.

Nikada ranije, bar što se tiče hip hopa, u Novom Sadu nije gostovalo ime koje je toliko aktuelno, u punom sjaju u tom trenutku.

Vjernoj publici nije smetalo da čeka repere iz Atlante sat vremena, jer im je, kako je objašnjeno sa bine, kasnio avion.

Dok su čekali, DJ je zabavljao publiku puštajući aktuelne (t)rep hitove. Masa je već tu krenula da đuska i da pjeva, što je još jednom pokazalo zašto hip hop danas jedan od globalno najdominantnijih žanrova.

Migosi su izašli na binu bez Offseta, koji je nakon vijesti da se njegova supruga takođe reperka Cardi B porodila napustio turneju.

Quavo i Takeoff nisu dozvolili da se osjeti da im fali jedan član, i to onaj koji je u posljenjih godinu dana privlačio najviše pažnje medija i publike.

Već sa prvim taktovima pjesme "Deadz" zapalili su masu, a u narednih sat vremena prošetali su se kroz svoje najveće hitove, uglavnom sa svoja dva najuspješnija albuma "Culture" i "Culture 2". Nisu zaboravili ni da Offsetu posvete pjesmu "Ric Flair Drip".

Prethodno smo na glavnom stejdžu vidjeli nešto sasvim drugačije. Avangardnu i globalno popularnu švedsku elektro pop grupu The Knife vjerovatno nikada nećemo vidjeti na ovim prostorima uživo, budući da su prestali sa radom, ali je zato Novi Sad ugostio pjevačicu Karin Dreijer i njen projekat Fever Ray.

Njen prošlogodišnji album "Plunge" bavio se dosta rodnom politikom, pozicijom žene u društvu, uz dosta kvir momenata u spotovima koji su pratili pjesme.

Zato ne čudi da je nastup Fever Raya odisao jakom seksualnom energijom.

Karin je na bini pratila grupa žena, sve obučene u kostime, od kojih je najinteresantniji bio kostim mišićavog muškarca koji je nosila jedna od pjevačica.

One su se povremeno mazile na sceni i simulirale oralni seks, dok su se ređale pjesme "Keep The Streets Empty For Me", "When I Grow Up", "Mustn't Hurry".

Prije nastupa Fever Raya nebo iznad Petrovaradina osvijetlio je, po riječima organizatora, do sada najveći vatromet na Exitu, koji je trajao više od 10 minuta.

Ceremonija otvaranja Exita protekla je u nastupu svjetski poznatog baletana Sergeja Polunjina koji je zajedno sa gudačkim sastavom Almazian Simphony izveo performans na temu lične slobode, koja je i moto ovogodišnjeg festivala.

Famozna Dance Arena, druga po veličini bina Exita, u četvrtak veče bila je ostvarenje vlažnih snova svakog ljubitelja tehno muzike. Tamo su publiku zabavljali kako DJ-evi novije generacije, poput Ameli Lens koja je lani nastupala i na Sea Dance festivalu, preko underground zvijezde Bena Kloka, do legendi ovog žanra Adama Bejera koji je nastupio sa suprugom Idom Engberg i Ričija Hotina koji je i zatvorio program prve večeri na Dance Areni i iscijedio i posljednje atome snage i kapi znoja kod najupornijih rejvera.

Za one koji su više ljubitelji alternativnog, bendovskog zvuka najprimamljiviji je bio Fusion stejdž gdje su nastupili regionalni izvođači Bitipatibi, Detour, Ritam nereda, Marko Louis...

Zvijezda prve večeri na ovoj bini bila je sve popularnija holandska umjetnica iranskog porijekla Sevdaliza. Pjevačica koju upoređuju sa Bjork i FKA Twigs predstavila je unikatan audio-vizuelni doživljaj i odlično se nadovezala na koncert Fever Raya budući da se bave sličnom tematikom vezanom za rodnu politiku.

Bivša košarkašica plijenila je scenom i osim pjesama sa hvaljenog albuma "ISON", predstavila i aktuelno izdanje – EP "The Calling".

Na Explosive stejdžu, posvećenom tvrđem gitarskom zvuku, najveće zvijezde bili su Dog Eat Dog, dok je preko puta svoju premijeru imala bina “Cockta Beats & Bass” na kojoj su se predstavile nadolazeće rep snage iz Srbije i okoline, kao što su Kene Beri i Hazze.

Na Urban Bug stejdžu predstavili su se uglavnom domaći DJ-evi, dok je preko puta na No Sleep bini program organizovao kultni britanski klub "Fabric" koji je ugostio svjetska imena kao što su Midland, Rodhad i Danijel Ejveri.

Prvo veče festivala po saopštenju organizatora ispratilo je 44 hiljade ljudi.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)