Nema predaha za akademsku umjetnicu: Nataša Drešić jedina iz Crne Gore na izložbi u Kini

Akademska umjetnica iz Bara Nataša Drešić ovog ljeta ne zna za predah.

Na upravo okončanoj velikoj međunarodnoj izložbi grafika u kineskom gradu Ningbo, bila je jedina predstavnica Crne Gore među ukupno 32 umjetnika iz 16 zemalja Evrope i Kine.

“Za učešće na ovoj izložbi “16+1 Belt And Road China & CEEC Print Exhibition” preporučila me je predstavnica Makedonije Slavica Janešileva - Bačvarska, profesor na Akademiji u Skoplju. U Baru sada spremam prvu Školu grafike u okviru pratećeg programa XXXI Barskog ljetopisa. Učešće je besplatno i mogu se prijaviti sve uzrasne grupe do 16. jula od kada. Škola traje do 29.jula. Završna izložba radova polaznika biće u crkvi Svete Venerande u Starom gradu”, kazala je Drešić “Vijestima”.

Rad Nataše Drešić na izložbi u Kini Foto: Svetlana Mandić

Već početkom avgusta, Drešić putuje u Novi Sad gdje će u Likovnom salonu Kulturnog centra biti otvorena njena samostalna izložba.

Osnovne i specijalističke studije Nataša je završila na grafičkom odsjeku cetinjskog FLU u klasi prof. mr Anke Burić 2016. Dobitnica je pored ostalih prznanja i stipendije CANU za podsticanje umjetničkog podmlatka Crne Gore za 2017. kada je postala član ULUCG. Trenutno radi kao likovni pedagog u OŠ „Stefan Mitrov Ljubiša“ u Budvi, a samostalno je izlagala u Baru, Podgorici i na Cetinju.

