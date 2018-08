Nemam 20 godina i prokleto sam kul

Na fotografiji gdje stoji sa izbačenim kukom, obučena u Margelia tuniku moderno iskrzane farmerke, Lin Slejter ima stav.

Profesorka Škole društvenih usluga Forham univerziteta u Njujorku, sa hiper šik tezgom kao manekenka i bloger, ona je jedan od Instagram idola.

Ima 64 godine, što je doba kada neke njene vršnjakinje misle da je vrijeme da “zatvore radnju”. Ali Slejterova kaže da se to njoj neće dogoditi.

„Hvalim se time“, kaže „Ja nemam 20. Ja ne želim da imam 20 godina i ja sam prokleto kul“.

Foto: Post-gazette.com

Njen grubi glas je jedan u nizu savremenica i žena u 70-im i 80-im koje slično misle, koje se smjelo nose sa starenjem i imaju stil na kome bi im majke pozavidjele.

Udate ili same, zaposlene ili ne, često bake, one svoje prisusvo objavljuju na Instagramu, svjesno mijenjajući ideje kako „starost“ treba da izgleda i da se osjeća.

„Ove žene su ambasadori godina“, kaže Ari Set Koen, tvorac popularnog bloga Advanced Style, autor dvije knjige i dokumentarca o, kako je rekao, „modi i mudrosti starijih“. Njegove teme odražavaju i doprinose postepenoj promjeni u percepciji starenja.

„Naše kolektivno hvatanje toga kako pozni život izgleda je žalosno zastajrelo“, napisala je Meri Steford, evropska direktorka JWT Innovation grupe u uvodu za studiju J. Voltera Tomsona iz 2018. Engleskinja starih između 55 i 72 godine.

Dženi Ki, 71-godišnja australijska umetnica i dizajner trikotaže kaže: „Mi nećemo da budemo bakice koje sjede u staračkom domu sa kosom ispranom na plavo. Ili, ako ćemo i da budemo u staračkom domu, bićemo tamo sa našom marihuanom, zdravom hranom i sjajnim osećajem za stil“.

Foto: Pinterest

Dori Džejkobson, 83-godišnja bivša Plejbojeva zečica, prošle godine je izazvala veliko interesovanje javnosti kada je na svom instagram nalogu Senior Style Bible počela da reklamira crno čipkano rublje. „Nosite šta vam se sviđa“, rekla je. „U skladu sa godinama nema nikakve veze sa time“.

Dizajneri i reklamne kompanije su počeli da guraju koncept inkluzije proširen ne samo na rase i etničko porijeklo već i na godine.

Maja Mask, 70, je model Concept Koera i pojavila se u Harpers Bazaru; Jasmin Le Bon u svojim 50-im reklamira “Armani”, a sa 65 Izabela Roselini je ponovo lice “Lankoma”, kozmetičkog brenda koji su je otpustio prije 20 godina.

Ki se udružila sa markom Romance Was Born koju vodi tim dizajnera u 30-im. „Jasam im guru i mentor“, kaže.

A na svom nalogu Silver Is the New Blone, Džen Korel, 60-godišnji konsultant tehnološke prodaje, privlači čitav asortiman brendova uključujući J. Jill i Soma Intimates, liniju donjeg veša. „Marketinške agencije znaju da žene mojih godina imaju novca za trošenje“, kaže.

Foto: nytimes.com

Sara Džejn Adams, 63, se okrenula Instagramu kako bi pokazala nakit koji pravi. „Bila sam pankerka, a prije toga sam bila hipik. Sada sam uklopila dvije kulture. Ja sam dio generacije Žermejn Grir. Ali u svijetu društvenih medija ja sam dio grupe starije od 60“.

Privatnost je takođe važno pitanje. „Muškarci se stalno javjalju“, kaže Korel koja je u braku 43 godine i ima četvoro unučadi.

„Ponekad me to uplaši. Stalno brišem njihove postove“.

Ipak, ishod je više pozitivan. Postovanje na Instagramu osnažuje osiećaj solidarnosti koji im je možda nedostajao u životu.

Na Instagramu, mnogi pratioci Slejterove imaju između 25 i 35 godina. „Mladi ljudi nisu toliko pristrasni kao stariji“, kaže.

Foto: nytimes.com

Ki pripisuje entuzijazam mladih žena momentu voliela-bih-da-sam-bila-tamo. Među njenim pratiocima je njena 13-godišnja unuka, veliki ljubitelj roka šezdesetih, naročito Bitlsa.

„Živieli smo u izvanrednim vremenima“, kaže Ki o periodu svog odrastanja.

„Zavide nam“, dodala je ona.

The New York Times

