Nevjerovatna, uzvišena svjetlost kamena

“Osnovu mozaika čini kamen, to je slikarska tehnika. Ono što je u slici najbitnije - to je boja, a u mozaiku tu boju postižemo kamenom jer on u prelomu daje nevjerovatnu, uzvišenu svjetlost i zato je ovdje kamen kao izražajno sredstvo”

70 pregleda 0 komentara

Foto: Radomir Petrić Autor: Radomir Petrić