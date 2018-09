Nije horor film: Paukova mreža od 300 metara u Grčkoj

U gradu Aitoliku na zapadu Grčke uočen je nevjerovatan fenomen - gotovo 300 metara dugačka paukova mreža, koja je nastala usljed velike vlažnosti tokom ovog ljeta.

Kako prenosi BBC, žbunje i trava potpuno su prekriveni gustom paukovom mrežom.

Stručnjaci kažu da je to sezonski fenomen i da ga je "stvorila" posebna vrsta paukova - tetragnati, koja je poznata po tome da grade dugačka gnijezga za parenje.

Oni navode da i veća najezda komaraca može da utiče na to da se poveća populacija paukova, prenosi Tanjug.

A giant 300m-long spiderweb has appeared in Greece. The phenomenon is caused by Tetragnatha spiders, which can build large nests for mating. 🕸🕷😳 https://t.co/lkUJu7Lasi pic.twitter.com/JbhxRdANIC

Profesorka molekularne biologije i genetike na Univerzitetu Demokrit u Trakiji Marija Čacaki, međutim, kaže da tetragnati nisu opasni za ljude i da ne mogu da naruše floru u tom području.

Greek spiders spin giant web over shore in preparation for summer feast - National Post: National Post Greek spiders spin giant web over shore in preparation for summer feast National Post ATHENS, Greece — It's not quite the World Wide Web — but the… https://t.co/cKbzwlJeG5 pic.twitter.com/GyMNiuPdsj