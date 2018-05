Nikad jači spisak izvođača na City Groove-u: Simple Minds, Stereo MC's, Josipa Lisac...

Organizatori City Groove festivala otkrili su nikad jači spisak izvođača za ovogodišnje izdanje koje će se održati 1. i 3. juna u Podgorici, a koje predvode inostrane zvijezde kao što su Stereo MC's i The Cube Guys, kao i ranije najavljeni Simple Minds.

Prva noć biće besplatna za sve posjetioce i posvećena elektronskom zvuku, a nastupiće podgorički DJ i producent Mr Lekka, španski DJ Dario Nunješ i već pomenuti poznati italijanski haus duo The Cube Guys, koje je crnogorska publika već imala prilike da sluša na gostovanju u Budvi 2014. i 2016. Drugo veče otvoriće KIC pop hor, zatim će prvi put u Crnoj Gori svirati hrvatski rok bend Vatra, a nakon njih binu će preuzeti jedna od najvećih muzičkih zvijezda ikada sa prostora ex Yu – Josipa Lisac. Veče će zatvoriti poznati britanski elektro fank bend Stereo MC's, koji takođe premijerno nastupaju u glavnom gradu. Treća noć biće posvećena prije svega kultnoj škotskoj grupi Simple Minds, koja će prema najavama organizatora odsvirati dvočasovni koncert, dok će prije njih nastupiti najpopularniji alternativni rok sastav u Crnoj Gori Autogeni trening. Program će svake noći trajati od 21 sat do dva časa iza ponoći.

Ulaznice za drugo i treće veče pojedinačno koštaće deset eura, saopšteno je na konferenciji za medije održanoj u „Hard Rok kafeu“. Karte će od ove godine moći da se kupe i putem zvaničnog sajta festivala www.citygroove.me, kao i u „T centrima“ u Podgorici, Nikšiću i Budvi, „Hard Rok kafeu“ i putem Gigstix prodajne mreže.

„Prvi put ove godine zbog Simple Mindsa imamo zahtijev da imamo i fan pit, ti ljudi će imati malo drugačiji tretman i te karte koštaju 15e“, kazao je izvršni producent festivala Balša Vojičić.

„Imamo interesovanje fanova Simple Mindsa koji će sigurno doći iz inostranstva. Molim sve zainteresovane da ulaznice potraže na vrijeme. Napominjem da je validna samo ona koju dobijete sa fiskalnim blokom, nikakva druga prodaja ne dolazi u obzir, osim putem našeg sajta“, dodao je direktor „Comfortably Numb“ agencije koja stoji iza festivala, Dragan Bulajić.

Vojičić je istakao da će produkcija festivala biti na svjetskom nivou, budući da u goste dolaze globalno poznata imena, te da će festival biti organizovan u skladu sa „Go Green“ sistemom, odnosno da će svaki proces na ovoj manifestaciji koji bude mogao biti „zelen“. On je otkrio i da rajder lista najvećih zvijezda nije bila naročito zahtijevna i neobična, a da će Simple Minds doći kao ekipa od 20 ljudi, pola njih avionom, a pola tur busevima.

„Bilo je teško dovesti ih, mi smo prošle godine pregovarali sa njima, dva mjeseca prije su pregovori završili u ćorsokaku i nismo bili u mogućnosti da nastavimo dalje, međutim odjednom se nešto prelomilo i uspjeli smo da ih dovedemo“, otkrio je Bulajić i dodao da je pozitivno iskustvo prošlogodišnjeg hedlajnera – grupe Morcheeba dalo preporuku agencijama i donekle olakšalo pregovore sa stranim zvijezdama.

Bulajić je otkrio i da je prošle godine budžet festivala bio nešto iznad 350 hiljada eura, a da će ove ta cifra sigurno biti premašena za oko 100 hiljada.

Nela Savković Vukčević je ispred Glavnog grada izjavila da je City Groove čedo ove gradske uprave u kojoj su ponosni na uspiješnu saradnju sa agencijom „Comfortably Numb“, te da je ova manifestacija izraz kulturne politike lokalne uprave kojom se želi njegovati urbani muzički zvuk.

Nora Albijanić, predstavnik EPCG-a, istakla je da je kompanija koju predstavlja od početka uz City Groove, dok je Jelena Radonjić Đurković iz crnogorskog Telekoma kazala da oni tradicionalno podržavaju muzička i kulturna dešavanja.

„Za naše korisnike ćemo imati i određeni broj besplatnih karata, više o tome biće riječi na našim Facebook i Instagram stranicama narednih dana“, dodala je Radonjić, dok na konferenciji nije govorio, ali je bio prisutan predstavnik još jednog prijatelja festivala , „Karlsberga“.

„Pozivam sve zainteresovane da dođu, trudili smo se da napravimo dobar program, ovakva imena ne dolaze svaki dan ni u jednu zemlju, pa ni u Crnu Goru. Zato želim da svi budu naši gosti, da ne dozvole da budu 500 kilometara od takvog spektakla, jer se to neće brzo ponoviti“, zaključio je Bulajić na kraju.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)