Nikčević i Bulatović pod etiketom najvećeg izdavača klasične muzike

Najveća svjetska izdavačka kuća klasične muzike “Naxos Records” sredinom jula objaviće objaviće album autorske muzike crnogorskog gitar dua koji čine

Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Album pod nazivom “The Sea” biće objavljen 13. jula, a Srđan i Darko smatraju da je ovo jedan od najznačajnijih uspjeha u istoriji crnogorske umjetnosti i kulture, jer će se prvi put djela crnogorskih kompozitora naći u katalogu jednog tako značajnog svjetskog izdavača.

“Naša autorska muzika povezala nas je sa Naxos Recordsom. Sasvim slučajno su preko interneta čuli našu muziku. Kontaktirali su nas, iskazali svoju zainteresovanost za saradnju iz koje je nastalo izdanje ‘The Sea””, otkriva Bulatović kako je došlo do saradnje sa ovom svjetski poznatom izdavačkom kućom.

Njih dvojica smatraju da ova saradnja značajna, ne samo za njih, veći za crnogorsku muzičku scenu.

“Po prvi put muzika ‘porijeklom’ iz Crne Gore postaje dio kataloga svjetski značajnog izdavača. Ovim crnogorska muzička scena postaje dio svjetske muzičke scene”, ističe Nikčević, dok Bulatović napominje da je ovo prvi put da se autorske kompozicije iz Crne Gore izdaju za jednog važnog svjetskog izdavača.

“Album ‘The Sea’ fizički biće distribuiran i dostupan u cijelom svijetu. Svojim djelima ušli smo u prostor umjetničke muzike kao izvođači, ali mnogo bitnije od toga kao kompozitori. Ne znam da je do sada ijedan crnogorski kompozitor bilo koje vrste muzike izdao svoju autorsku muziku za jednog značajnog svjetskog izdavača kakav je Naxos Record”, ponosan je Bulatović.

Njih dvojica otkrivaju da iz pomenute izdavačke kuće nijesu imali posebne zahtjeve kad je muzika u pitanju, kao ni smjernice šta je ono što treba da se nađe na albumu.

“Nijesu se miješali u naš izbor, bili su zadovoljni onim što smo predložili. Jedino što su oni predložili je naziv albuma, ‘The Sea’. Imajući u vidu da je većina kompozicija vezana za more, bili smo saglasni da album tako nazovemo”, prisjeća se Nikčević.

Kada su u ušli u pregovore sa ovom izdavačkom kućom imali su oko 40 minuta potpuno nove muzike.

“U pitanju su kompozicije koje su bile tek napisane i snimljene za dvije gitare. Iz Naxosa nam je rečeno da njihova izdanja imaju oko 60 minuta muzike, te da bi oni izdali naš album neophodno je još dvadeset minuta. Sjeli smo u studio i snimili ostatak. Dopalo im se, pa su tražili još nekoliko kompozicija kao bonus track. Na kraju se minutaža albuma povećala na skoro 70 minuta muzike”, priča Bulatović.

“Predložili smo da se u album uključe i dvije kompozicije inspirisane crnogorskom tradicionalnom muzikom i oni su ih prihvatili”, dodaje Nikčević.

Naziv albuma “The Sea”, nije slučajan jer su i ovoga puta njih dvojica bili ispirisani Mediteranom i onim što, prema riječima Nikčevića “more predstavlja od nastanka civilizacije”.

“Ono povezuje kulture različitih naroda, kao što će i naša muzika povezivati našu kulturu sa svijetom”, siguran je Nikčević.

Bulatović ističe da je lijep osvrt i opis kompozicija dao je Grejem Vajd iz Naxos Recordsa.

“Kompozicije su pod uticajem raznih muzičkih stilova i pravaca. Kao gitaristi koji, prije svega, jako dobro poznaju svoj instrument, koristili smo sva svoja znanja kako bi djela zvučala prirodno na instrumentu. Time smo željeli da dok je publika sluša vratimo ih autentičnom zvuku i da čuju specifičnost samog instrumenta. Većina numera ima atmosferu muzike Mediterana, ali se u ostalim djelima svojim karakterističnim nepravilnim ritmovima osjeća uticaj Balkana, flamenka i slavenskih melodija”, precizan je Bulatović.

Ekskluzivci Naxos recordsa uglavnom snimaju u studijima ove izdavačke kuće no, Bulatović i Nikčević su sve kompozicije snimili u Crnoj Gori i tvrde da to nije uticalo na sam zvuk.

“Sve kompozicije koje će se naći na albumu ‘The Sea’ snimili u Studiju šest Radija Crne Gore. Snimanje i kompletnu muzičku produkciju za Naxos uradio je Darko Nikčević. Pored izvođenja i kompozicija zadovoljen je i standard snimanja zvuka koji Naxos traži. Ovim je kompletan muzički proizvod koji je napravljen u Crnoj Gori zadovoljio standarde globalnog svjetskog izdavača” kaže Bulatović, dok Nikčević dodaje da je posebno zadovoljstvo upravo činjenica što je album snimljen u Crnoj Gori.

“Bojim se da nigdje drugo ne bismo imali energiju i emocije da ga odsviramo na naš, ‘crnogorski’ način”, siguran je Nikčević.

Na albumu će se naći 23 kompozicije, od koji su dvije zajedno napisali, a Bulatović priznaje da je većina kompozicija inspirisana raznim muzičkim stilovima, posebno onima u kojima je gitara prepoznatljiva kao instrument.

“Nama je uvijek inspiracija tradicionalna muzika zemlje iz koje potičemo i u kojoj živimo i stvaramo. Na tome smo posebno insistirali i veoma smo time ponosni. Naravno, na albumu se nalaze dvije kompozicije koje su inspirisane tradicionalnom muzikom Crne Gore” kaže Bulatović, a isto potvrđuje i Nikčević:

“Uvijek u nama muziciraju melodije koje nose duh ovih prostora, to je slučaj i ovaj put”, ističe on.

Dvije kompozicije odsvirane sa orkestrom izdvojene su sa CD-a “The Best of Montenegro”, izdatog prije dvije godine.

“Imali smo odličnu saradnju sa orkestrom koji je vodio naš sjajni violinista Vili Ferdinandi. Dali smo mu ime ‘Montenegro Strings’, želeći na taj način još jednom pomenuti međunarodno ime naše zemlje na CD-u koji će biti prisutan širom svijeta”, ponosan je Nikčević na saradnju sa orkestrom sa kojim su sarađivali.

“Srećom, u Crnoj Gori ima dosta kvalitetnih muzičara koji mogu kvalitetno odgovoriti na razne zadatke. Tu je Vili, vrhunski violinista i profesor, koji odabere kvalitetne muzičare, napravi od njih orkestar sa kojim snimimo sve što zamislimo”, dodaje Bulatović.

Ovaj album bolje će ih pozicionirati na inostranoj muzičkoj sceni, no još uvijek ne znaju kad će krenuti sa pomo turnejom novog albuma.

“O tome ćemo razmišljati tek kad dobijemo prve primjerke. Pustićemo malo da zaživi i da dopre do što više slušalaca”, skroman je Nikčević, dok Bulatović priznaje da za sada jedino razmislja i prati kako Naxos reklamira CD u svijetu.

“Svakoga dana izlazi i reklamira se na nekom novom sajtu. Ne znam šta će se još dešavati do njegovog zvaničnog objavljivanja. Za sada smo u stalnoj komunikaciji sa ljudima iz te kompanije. Imamo već nekih zakazanih koncerata kod nas i u inostransvu koji nisu vezani za promociju albuma”, kaže Bulatović.

Neke od kompozicija sa albuma “The Sea” već su na repertoaru, te ih duo izvodi na koncertima.

“Dodavaćemo i ostale uskoro. Radimo na tome da se album distribuira i po Crnoj Gori, nadamo se da ćemo uspjeti u tome”, nada se Nikčević.

“Naxos svoja izdanja fizicki distribuira u cijelom svijetu. Nekada su se njihova izdanja djelimicno prodavala i u Crnoj Gori. Da li sada postoji njihov distributer za Crnu Goru, to ne znam. Vjerovatno ćemo od jeseni praviti plan za promociju CD-a kod nas”, zaključuje Bulatović.

Kompoziciji “Alma” nedostajao klavir

Tokom stvaranja kompozicija nije sve išlo glatko, pa Nikčević i Bulatović otkrivaju koje su im zadale “najviše muke”.

“Kompoziciju ‘Alma’ sam davno snimio i puno je preslušavao, uvijek osjećajući, da bih joj mogao još nešto dodati. Nijesam znao šta je to, dok u jednom neobaveznom razgovoru, koji se nije ni odnosio na tu kompozicije, moj šura nije pitao da li razmisljamo o saradnji sa nekim pijanistom. Odmah mi je sinula ideja da je upravo to ono sto fali ‘Almi’ - klavir. Odmah sjutradan sam sam odsvirao klavir u drugom dijelu kompozicije i snimio sebe i odmah osjetio ispinjenost i zadovoljstvo. To je bilo to”, prisjeća se Nikčević, dok Bulatović dodaje da sve njihove kompozicije prije nego što budu snimljene prolaze kroz razne faze testiranja, te u odnosu na to ulaze u tonsku realizaciju ili ne.

“Neke lako nastanu, druge pak pretrpe mnoge izmjene, dok neke skoro potpuno budu izmijenjene. Kompozicija kojoj sam posvetio najviše pažnje je ‘Putovanje’. Ona me je poprilično namucila, i nju sam u odnosu na prvobitnu verziju promijenio toliko da na albumu zvuci potpuno drugacije od prvobitne verzije” priznaje Bulatović.

Živjeti i stvarati među svojima je nezamjenljivo

Nikčević i Bulatović mogu se pohvaliti uspješnim peridom koji će zaokružiti objavljivanjem albuma za “Naxos Records”. Imali su i veliki broj koncerata od kojih je svakako najznačajniji koncerti u Karnegi holu, a na pitanje da li to znači da muzičari odavde ne moraju da se sele iz Crne Gore da bi napravi uspjeh van nje, odgovaraju:

“Svakako je lakše graditi karijeru iz velikih zemalja kao što su Velika Britanija ili SAD. Tako je mnogo lakše doći do velikih izdavača kada oni postoje u zemlji u kojoj živite. Kada zivite u Njujorku ili Londonu praktično svi ljudi iz muzičke industrije vam se nalaze u komšiluku. Problem je doći do njih kada živite u maloj i nedovoljno poznatoj zemlji. Mi to uspijevamo isključivo zahvaljujući sopstvenom proizvodu” kaže Bulatović.

“Da živimo bilo gdje drugo pitanje je kakva bi onda bila naša muzika. Iako je teže putovati iz male zemlje i doći do značajnih adresa, i to ima svoje prednosti. Živim i stvaram među svojima i u jedinoj zemlji na svijetu koju osjećam kao svoju, a to je za mene nezamjenljivo, jer i moja djela odišu autentičošću, koja se uvijek cijenila u umjetnosti”, smatra Nikčević.

