Nikšić: Počinje Festival uličnih svirača

Festival uličnih svirača, treći po redu, biće održan 24. i 25. avgusta u Nikšiću a posjetioci će u gradskom parku, na Trgu, na platou ispred Robne kuće i u “Njegoševoj” ulici imati priliku da vide brojne muzičare i zabavljače.

Prema riječima Ivana Radojičića, umjetničkog direktora, prošlogodišnje izdanje festivala postavilo je ozbiljan temelj koji se nadaju da će ove godine biti nadograđen.

"Zadovoljni smo i ponosni što smo uspjeli da za kratak vremenski period damo novu vrijednost festivalskoj kulturi, ne samo u Nikšiću i Crnoj Gori, nego i šire i što smo uspjeli da mapiramo Nikšić kao poželjnu kulturnu destinaciju koja ima šta da ponudi”, kazao je Radojičić i dodao da je sve to motivacija više, ali i obaveza da nastave da rade još bolje.

Foto: Svetlana Mandić

Boško Milović je na konferenciji za novinare kazao da će tokom tri večeri, uključujući i promotivni dio koji će biti održan večeras, biti organizovana 24 programa na kome će nastupiti preko 60 učesnika iz deset zemalja – Australije, Japana, Argentine, Norveške, Austrije, Rusije, Ukrajine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske.

Prema njegovim riječima program će počinjati u 18 časova segmentima koji su namijenjeni najmlađima, a zatim slijedi muzički dio koji se završava u 22,30h.

Najmlađi, ali i oni stariji, moći će da uživaju u cirkuskim tačkama dua iz Argentine Cocote Circo, klovnova zabavljača Fermin Mora, Cia Palma i Brilla, performera Monka iz Japana, dok su za šou sa vatrom, štule i pokretne skulpture zaduženi Kreativni pogon i Miror crew.

Što se muzičara tiče Nikšićani, ali i ostali posjetioci koji odluče da posjete grad pod Trebjesom, imaće priliku da čuju multinstrumentalistu Ice cream man-a (Mića Luković) iz Beograda, Country duo (Strahinja Jajić i Aleksandar Laćarac) iz Novog Sada, sedamnaestočlanu trupu JeboTon iz Zagreba, Magister ludi man (Davor Peršić) i njegov neobični ručno sklopljeni instrument, kantautorku iz Velike Britanije Laure Guarch, Šveđanina Steffana Rundquista, ukrajinski duo More More, austrijski trio DUSHA conection, kao i Marcela Huttera, takođe iz Austrije…

Večeras će, u promotivnom dijelu, nastupiti More More i Cia Palma.

Foto: Svetlana Mandić

Ovogodišnje izdanje Festivala ima i novitet – filmski program, koji će početi večeras prikazivanjem dugometražnog dokumentarnog filma "Gora" Stefana Maleševića o životu Goranaca sa Šar planine.

Tokom Festivala, kako je kazao reditelj Sejo Šabotić koji je bio zadužen za selekciju, biće prikazano deset filmova, po pet tokom večeri.

Riječ je o filmovima, kako je istakao, koji tretiraju odnos čovjeka i javnog prostora, koji su društveno angažovani i koji su nagrađivani na raznim festivalima.

Sjutra veče će na platou Gradske kuće u parku biti prikazani filmovi “On bike” Gorjana Atanasova, “Točkovi” Ivana Čobajšića, „Najtopliji dani leta“ Maše Šarović, „Agorafobija“ Milorada Milatovića i „Life has no replay“ Fondacije Marija Kotri, o tragično preminuloj Nikšićanki koji je režirao Nil Diamond.

Subotnji “street film” počinje ostvarenjem Marka Grbe „Abdul i Hamza“, zatim slijede filmovi „Lost City“ Sare Radusinović, “It look like we are alone” Katarine Koljević i „Bars, walls“ Sare Stijović. Obje večeri filmske projekcije biće prikazane u terminima od 20 do 22,30 časova.

