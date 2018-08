Nikšić u znaku Festivala uličnih svirača, Bedem i Lake festa

Avgustovski repertoar "Nikšičke kulturne scene 2018" biće u znaku festivala – Bedem i Lake festa i Festivala uličnih svirača.

Boris Todorović je kazao da je Bedem fest sa ovogodišnjim izborom izvođača napravio još jedan iskorak pa će za svakoga biti po nešto i niko ko od 3. do 5. avgusta posjeti nikšićku tvrđavu neće biti razočaran.

Odlika Bedem festa, kazao je Todorović na konferenciji za novinare, je i to što su mladi ljudi uključeni kako u samu organizaciju festivala, tako će za nih mjesta biti i na pozornici jer im je cilj, kako je poručio, da “budu predvodnici talasa emancipacije mladih”.

"Ove godine neće biti organizovan kamp i ukoliko se neko sa strane odluči da ostane ta tri dana to može uraditi uz odobrenje vlasnika livade ispod bedema”, kazao je Todorović.

I Nina Milatović, takođe ispred Bedem festa, uvjerena je da će “svi koji dođu na tvrđavu otići sa puno impresija”.

Sandra Vahtel je najavila Lake fest koji se održava od 9. do 11.avgusta, predstavila izvođače i kazala da će publika imati priliku da čuje 21 izvođača, odnosno sedam dnevno.

"Program sve tri večeri počinje od 19 časova, a po prvi put na festivalu će nastupiti i tribjut bendovi kao što su The Prodigy tribute band i Rage against the machine", kazala je Vahtel.

I ove godine biće organizovan prevoz na relaciji Krupac-Podgorica, kao i besplatan kamp, a tu su i brojne ekološke akcije.

Festival uličnih svirača, treći po redu, ove godine biće organizovan 24. i 25. avgusta, sa popodnevnim i večernjim segmentima programa, a novina je filmski segment. Prema riječima Ivana Radojičića odlučili su da ove godine pored muzičkog, zabavljačkog programa za djecu i umjetničkog programa, uvrste i filmski repertoar, a za selekciju filmova je zadužen reditelj Sejo Šabotić.

"U programskom segmentu imamo devet filmova i biće prikazan i film Fondacije ‘Marija Kotri’. Svi programi su besplatni, a ovo je svojevrstan poklon ‘Zahumlja’, u jubilarnoj godini, 120. godišnjici ‘Zahumlja’“, kazao je Radojičić.

Prema njegovim riječima novina festivala, na kome će nastupiti 50 učesnika iz zemlje i inostranstva, je i to da neće biti centralne bine na gradskom trgu već će javni prostor biti iskorišten kao svojevrsna scena ili bina za sve nastupe.

Sva tri festivala, kako je kazala Kristina Radović, podržana su od opštine Nikšić i Ministarstva kulture Crne Gore, u okviru Programa kulture mladih Nikšića 2018.

Osim festivala, u okviru avgustovskog repertoara biće organizovana i izložba „Šobajići, portret jedne porodice“. Hor „Zahumlja“ ima zakazano gostovanje u Ohridu, dok će Dječiji folklorni ansambl "Zahumlja" nastupiti na Međunarodnom festivalu folklora u Varni, Bugarska.

