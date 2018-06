Nikšićanin u filmu sa svjetskim zvijezdama: Iznenadili su me spontanošću

Nikšićanin Ognjen Damjanović (24), prije dvije godine je imao priliku da se nađe na setu sa svjetskim zvijezdama, a tokom snimanja rimejka kultnog filma “Papillon” iz 1973. što je rezultiralo i njegovim pojavljivanjem u trejleru nove verzije, koja 24. avgusta stiže u bioskope.

U razgovoru za “Vijesti” ovaj 24-godišnjak je otkrio kako je došlo do njegovog manjeg angažmana na filmu u kojem između ostalog igra i Rami Malek, poznat po ulogama u seriji “Mr. Robot” i biografskom filmu o Frediju Merkjuriju “Bohemian Rhapsody”.

“Nakon ljetnjeg odmora, do mene je došla vijest da u Crnu Goru dolazi holivudska produkcija, kasting je napravljen, prvobitno za statiste, a nakon toga je odlučeno da će se neki ljudi zadržati u filmu. Kada sam čuo za to, prvo sam želio da samo budem prisutan na snimanju, da vidim kako to radi najveća filmska i TV industrija. Potajno sam želio da istinski budem dio tog projekta, jedinstvena je prilika i dao sam sve od sebe na kastingu. Dopalo im se to što sam ponudio i ubrzo je uslijedio poziv”, pojasnio je Damjanović.

On je bio raspoložen i da otkrije koji je bio njegov zadatak na setu, odnosno u filmu.

“Radnja se odvija u ozloglašenom zatvoru u Francuskoj Gvajani, a ja sam jedan od oficira. Poslije ‘Slučajeva pravde’, gdje sam ušao u lik baletskog igrača iz pozorišta, manji izazov mi je bio da budem oficir. Ipak, težina cijelog filma se nalazi upravo u tom zatvoru, i svi mi koji ga činimo od nadležnih smo prilično surovi. Bilo je zabavno, a loši vremenski uslovi, hladnoća, teške puške i pomalo neudoban kostim je učinio da budem baš grub, kako je i scenario nalagao”, prisjetio se on.

Rimejk “Papillona” snimao se u Kotoru, Nikšiću i Ulcinju, a Damjanović prenosi utiske sa svog seta.

“Na snimanjima uvijek bude zabavno, a na ovom je bilo posebno zanimljivo. Nekako holivudski, baš kako sam i očekivao. Oni mnogo rade, ali se i mnogo šale kada su pauze”, prepričava on, a potom otkriva da je imao priliku da se upozna i sa velikim zvijezdama.

“Sa Čarlijem Hananom sam imao scenu, gdje stojimo na ulazu podruma gdje je promaja, i samo smo se gledali onako ljutito u isto vrijeme, i smijali kada je pauza. Drugi glumci u filmu su se takođe u pauzama šalili sa mnom, htjeli su da me tuku, pošto sam u filmu, bio grub prema većini. Rami Malek mi je dao par značajnih savjeta, i mnogi od njih su me iznenadili svojom spontanošću i jednostavnošću. To je nešto i čemu ja težim u ovom poslu. Pun sam utisaka i lijepih iskustava sa snimanja, i jedva čekam avgust kada će film konačno biti u bioskopima”, priznaje on.

Foto: Privatna arhiva

Damjanoviću ovo nije prvi filmski projekat, a kao najznačajnije izdvaja:

“Za mene, do sada najznačajniji projekat je bio kada sam prije par godina, dvije sezone zaredom predstavljao Crnu Goru na brodvejskom programu muzičkog pozorišta. Sa Amerikancima uvijek imam i više nego lijepu saradnju”.

Jednako značajni za njega su i domaći projekti, među kojima je i film “The Books Of Knjige: Slučajevi pravde”.

“Sa domaće scene izdvajam prvi filmski angažman sa Zonjom (Zoran Marković), ‘Slučajevi pravde’. On mi je dao priliku da se oprobam i na domaćem platnu. Raširenih ruku spreman sam za nove angažmane. Takođe, od domaćih saradnji veoma su mi drage sve sa našom istoričarkom umjetnosti i rediteljkom Kristinom Radović. Sa njom uživam da radim, jer mi uvijek pruži maksimalnu slobodu da sam kreiram lik, da dodajem, oduzimam, da istražujem...”, istakao je on.

