Noć vještica u Crnoj Gori: Pomodarstvo ili bijeg od svakodnevice?

Posljednji dan oktobra već godinama unazad rezervisan je za proslavu Noći vještica (Halloween), pa gotovo da nema grada u Crnoj Gori u kojem se uz maskenbal ne proslavlja. Inače, iako ovu svečanost mnogi vežu za zapadnjačku kulturu, naime, proslava Noći vještica u Ameriku je stigla sa irskim doseljenicima. U pozadini fenomena Halloween je jedan od najstarijih svetih slavlja hršćanskog Zapada. Vjekovima unazad, Kelti su imali veliko slavlje za 1. novambar, dok je 31. oktobar bila proslava Svih svetih, a upravo na taj dan slavljen je gospodar smrti i vjerovalo se da mrtvi te noći napuštaju grobove i dolaze u svoje domove, pa su se ljudi maskirali kako bi ih otjerali. Halloween je, u stvari, jedna od verzija tog slavlja. Organizatorima proslave Noći vještica možda i nijesu poznate ove činjenice, ali mnogi su saglasni da je postalo moderno praviti maskenbale upravo za 31. oktobar.

Sa ovom činjenicom saglasni su i sagovornici Vijesti - muzičari Marko Vlahović,Danijel Alibabić,Ivan Dečak, Srđan Bulatović, ali i slikar Milutin Obradović.

“Znam da se ne gleda baš blagonaklono na preuzimanje ‘tuđih’ tradicija, jer se pojedini običaji plasiraju zbog svoje komercijalne strane, ali samo se djelimično slažem sa tim stavom. Uvijek sam za to da ljudi slave i smiju se, bitno je da nije isforsirano i na silu, odnosno da je slavlje iskreno, a to da li je običaj ‘naš’ ili ’njihov’ me ni najmanje ne interesuje. Ucrtane granice već postoje, zašto praviti još prepreka i granica u glavama, a naročito na Balkanu koji je mješavina mnogih kultura i običaja. Upoznajmo druge da bismo upoznali sebe”, poručuje pjevač Marko Vlahović, a sličnog je mišljenja i gitarista Srđan Bulatović.

“Ne smeta mi proslava Noći vještica. Sve što donosi druženje, zabavu i pravi lijepu i ugodnu atmosferu, prija mi. Dobro je uz pomoć takvih događaja malo pobjeći od svakodnevice”, smatra Bulatović.

Frontmen benda “Vatra” Ivan Dečak proslavu Noći vještica opravdava time što živimo u vremenu konzumerizma.

“Suludo je za očekivati da će takve situacije proći mimo nas, jer one su na kraju dana, budimo realni, prilika za biznis”, napominje Dečak, dok slikar Milutin Obradović kaže da je svijet oduvijek podijeljen na dva dijela.

“Isto tako se zna da se u svijetu u kome živimo podjednako slave i pozitivne i negativne vrijednosti. Tako se obilježavaju proslave u čast kulta ličnosti, nezavisno da li dolaze iz osnove pozitivnih ili negativnih konotacija. Želim reći da Noć vještica koja se proslavlja nije ni u svijetu novost, a ni kod nas. Istina je da je u posljednjih nekoliko godina značajno dobila na publicitetu”, ističe Obradović koji do sada nije imao priliku da učestvuje na maskenbalima ovim povodom.

“Ako bih dobio priliku bio bih možda maskiran u vilenjaka ili neku njemu sličnu mističnu ličnost”, dodaje Obradović. Za razliku od ostalih sagovornika Danijel Alibabić vjeruje da će doći dan kada će se 31. oktobar iskoristiti u praznične svrhe.

“Mi kao nacija obožavamo neradne dane”, kaže Danijel koji nije ljubitelj maskenbala.

“Postoji teorija da su me kao klinca odveli na maskenbal i da sam preživio neki stres, jer od kad znam za sebe nisam ljubitelj maskenbala i sličnih manifestacija”, priznaje Alibabić.

Bulatović je pretodne dvije godine sa svojim kolegom Darkom Nikčevićem svirao u Njujorku krajem oktobra, no nije imao priliku da osjeti čari ovog praznika u toj zemlji.

“Nažalost, nijesam imao prilike prisustvovati maskenbalima van Crne Gore. Prije dvije godine bio sam blizu i umalo da mi se ostvari želja da osjetim prave čari proslave Noći vještica i to u Njujorku. To je bilo najbliže, ali nažalost nije se ostvarilo, jer sam se morao vratiti u Crnu Goru”,

ispričao je Bulatović koji bi rado učestvovao na ovakvom eventu.

“Nisam nikada bio na maskenbalima toga tipa. Priznajem da bih volio da se nađem na jednom takvom događaju. Izgleda interesantno i privlačno. Nemam ideju u šta bih se maskirao, zavisi od maske koja bi me inspirisala da je kupim za taj maskenbal”, kaže Bulatović.

Ivana Dečaka maskenbali podsjećaju na djetinjstvo.

“Od kako sam bio mali nisam se maskirao. Mi smo za Noć vještica sa svojim vršnjacima obilazili svoj tadašnji kvart, pjevali smo dječije pjesmice, ne bismo li skupili što više slatkiša”, prisjeća se Dječak kako je to bilo nekad, dok maskiranja Obradović veže za rođendanske zabave.

“Moja učešća na maskenbalima su uvijek bila privatnog tipa. Uglavnom rođendanske zabave mojih prijatelja. Sjećam se da sam na jednom od posljednjih maskenbalskih zabava bio maskiran u tubu slikarske boje. Na tim zabavama se moje iskustvo sa maskenbalima i završava, ali se iskreno nadam da ću možda jednom uzeti učešće i na maskenbalu koji nosi nazi Noć vještica”, nada se Obradović.

Kao neko ko je odrastao na primorju gdje su maskenbali sastavni dio kulture, Vlahović je rado učestvovao na ovakvim događajima.

“U Herceg Novom postoji nekoliko fešti godišnje, ali najpoznatije maškare, kako ih u Boki zovemo se već godinama održavaju u Institutu ‘Simo Milošević’. Obično sam se sa društvom maskirao u nešto što ima veze sa aktuelnim temama, ne moraju bit političke, ali je bilo sprdnja na tekuće događaje, jer maškare se u Boki pored dobre zabave često koriste i kao vrsta bunta”, objašnjava Vlahović i dodaje:

“Ono što najviše pamtim je kad sam se sa drugarima iz bivšeg benda Toć maskirao u kralja, a oni u musketare. Nosio sam kraljevsku odoru koju Aleksandar Radunović Popaj nosi u spotu za pjesmu ‘Svuda oko tebe’ organizacije The Books of Knjige”, kroz smijeh se prisjeća Vlahović.

Danijela Alibabića samo bi posao mogao da natjera da učestvuje na maskenbalu.

“Nikada nisam učestvovao niti imam želju i namjeru, sem ako to ne iziskuje posao kojim se bavim pa u toj varijanti ne bih mogao da izbjegnem”, zaključuje Alibabić.



Kada se maskiraju, ljudi kao da se opuste

Vlahović i Dečak imali su priliku da nastupaju na ovim maskenbalima.

“Pjevao sam više puta i mogu reći da su ljudi mnogo opušteniji jer ih to distancira od osjećaja srama i straha da će ih neko osuđivati jer su se dobro provodili (smijeh). Kod nas kad neko malo više pleše, obično se danima priča: ’a kako je bio pjan, jesi li vidio?’ ili ’što je njemu?’”, priča Vlahović, a slična iskustva imao je i Dečak.

“Nastupili smo do sada na nekoliko događaja tog tipa i moram priznati da je to super. Kada se maskiraju, ljudi kao da se opuste”, tvrdi Dečak.



Dečak i Obradović rado pomažu svojoj djeci pri maskiranju

Kada bi imao priliku da češće učestvuje na maskenbalima povodom Noći vještica Obradović bi koristio svoje slikarske vještine.

“Moje slikarske vještine bile bi neophodne i u tom slučaju pune originalnosti”, siguran je Obradović koji često svojoj djeci pomaže da osmisle svoje maske za ovakve događaje.

“Moja djeca su do sada učestvovala na predškolskim i školskim maskenbalima i bilo je nekoliko učešća na maskenbalima rođendanskih proslava. Naravno da sam svojoj djeci bio od koristi u kreiranju njihovih maski”, kaže Obradović, dok je Dečakova supruga zadužena za kreacije ovog tipa.

“Upravo dok ja odgovaram na intervju, moja supruga izrađuje masku za našu kćerku koja je u vrtiću. Ovoga puta osmislila je masku od lišća i kestenja koje smo skupili u parku, kako bi naša Dita na nekoliko sati postala jesenja princeza”, otkriva Dečak.



