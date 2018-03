Novi album Filipa Gavranovića u aprilu

Crnogorski gitarista Filip Gavranović, koji nastupa pod pseudonimom Pippo Corvino, snimio je novi studijski album “Another World”, koji će izaći idućeg mjeseca, saopštio je muzičar putem društvene mreže Fejsbuk.

Na izdanju koje izlazi tri godine nakon Gavranovićevog posljednjeg solo studijskog izdanja “The Parting of the Ways” naći će se deset kompozicija, a trominutni presjek albuma moguće je poslušati na Soundcloud stranici Pippo Corvino. “Another World” je takođe već moguće naručiti po cijeni od 15 eura za CD, odnosno 10 za digitalno izdanje na Bandcamp profilu jednog od najboljih crnogorskih gitarista.

On je otkrio da će se na njegovom predstojećem albumu naći i troje gostiju, a to su: letonska džez pjevačica Kristina Trezune, njena koleginica iz Austrije Angela Trendl sa kojom je crnogorski gitarista prošle godine objavio zajedničko izdanje “Getting Out of the Envelopes”, te još jedan Gavranovićem saradnik - turski pijanista Anil Bilgen sa kojim je uz Martina Ramsbela takođe lani izdao album “How Far Is the Moon” i u okviru Mjeseca poštovanja džeza nastupao u Crnoj Gori.

“Angelu sam otkrio prošlog januara švrljajući po Internetu i preslušavajući muziku različitih autora. Kupila me je u roku od minute. Muzika toliko dirljiva, intimna i jednostavna, koja mi je otovorila jedan beskrajan novi pogled”, otkrio je Pippo Corvino ranije za “Vijesti”, dok je za saradnju sa Bilgenom i Ramsbelom, inače jednim od najtraženijih evropskih kontrabasista, kazao da je došla na inicijativu ovog drugog.

Gavranović, koji inače živi i radi u Austriji, jedan je i od najvrijednijih crnogorskih muzičara, pa će “Another World” biti njegovo četvrto izdanje u posljednje dvije godine. Svojevremeno saradnik poznatog crnogorskog džez gitariste Šuleta Jovovića, kao i bendova Autumn For Free, Sevdah i Baltazar, on se 2010. otisnuo u Austriju, gdje je primljen na najstraiji džez institut u Evropi i od tada uspješno gradi karijeru na kontinentalnom nivou sarađujući sa umjetnicima iz raznih zemalja i nastupajući širom svijeta.

