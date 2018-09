Novi film o Džejmsu Bondu režiraće Keri Fukunaga

Producenti filmova o Džejmsu Bondu rekli su danas da će režiser narednog filma o tom britanskom tajnom agentu biti Amerikanac Keri Džodži Fukunaga.

Saopšteno je da će snimanje 25. filma o Bondu početi 4. marta naredne godine, a u bioskopima će se pojaviti 14. februara 2020.

Fukunaga će zamijeniti Britanca Denija Bojla, čiji odlazak je pomjerio planirano prikazivanje. Bojl je napustio projekat zbog, kako je navedeno, kreativnih razlika.

Američki režiser je do sada radio na televizijskoj seriji "True Detective" i ratnom filmu "Beasts of No Nation", gdje je glavnu ulogu tumačio Idris Elba, za kog se često govori da bi mogao da naslijedi Danijela Krejga u ulozi agenta 007.

Producenti su naveli da Fukunagu "svestranost i inovativnost čine idealnim izborom za sljedeću Bondovu avanturu".

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)