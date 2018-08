Novi singl “Antonia Sancheza i Kurvinih sinova”: Ludilo je kad imaš tri golmana u timu

Podgorički bend “Antonio Sanchez i Kurvini sinovi” objavio je singl “Blues za moju majku” kojim najavljuje treći studijski album čiji izlazak je planiran za početak iduće godine. Pjesma se može poslušati na Jutjub servisu.

“Dvije godine smo radili na novom materijalu. Snimanje nije imalo najsrećniji početak. Naime, iz kuće u Tološima otjerani smo poslije svega nekoliko dana, jer su komšije prijavile policiji da se u istoj skupljaju satanisti koji sviraju, drogiraju se i muče životinje. Na sreću, Marko Perić nam je izašao u susret i širom otvorio vrata svog Studija 9. Osim svakodnevnih žalbi radnika sa obližnjeg gradilišta koji su se žalili da od silne buke ne mogu da rade, više nismo imali nikakvih problema i snimanje je moglo da počne”, prenio je “Vijestima” Filip Ferdinandi kako je teklo snimanje.

Mada je Ferdinandi muzički mastermajnd u podgoričkom bendu, za novi singl zaslužan je frontmen Dušan Đurović koji je kazao da je “Blues za moju majku” nastao za vrijeme njegovog boravka na Islandu.

“Najveća pohvala koju sam dobio u 25 godina karijere je Filipovo priznanje da je plakao dok je uvježbavao ovu pjesmu”, pohvalio se Đurović.

Osim njih dvojice koji su bili zaduženi za gitare i vokale, na singlu je svirao i Vukša Vujošević, njihov “najoriginalniji bubnjar”, budući da je aktuelni Cokula (Zarija Pejović) prema riječima njegovih kolega otputovao na Novi Zeland u budistički hram. Osim promjene studija i nedostatka bubnjara, bilo je još problema sa kojima su se Kurvini sinovi suočili.

“Nakon završetka snimanja, Dušan se šepurio kako je na pjesmi zvučao kao Bare iz Majki. U tom trenutku naišao je Vukša i prokomentarisao kako je svirka odlična, ali mu nije jasno zbog čega Dušan zvuči kao Tifa. Dušan je pobijesnio i izbacio Vukšu iz studija. U međuvremenu, drug Cokula se vratio sa Novog Zelanda i rekao da Dušan zvuči kao Mladen Vojičić i snimanje albuma je moglo da se nastavi”, otkrio je Ferdinandi.

Mastering novog singla radio je Nemanja Bečanović, dok je za snimanje i miks odgovoran pokretni studio „Gluva muva“, u vlasništvu “Kurvinih sinova”.

“Snimili smo desetak stvari, ostaje još dosta posla da se sve to sklopi i da zvuči je*ački. Za taj dio je zadužen doktror audio manipulacije, ali ne i medicine Filip Ferdinandi. On je ovog puta uzeo volan u svoje ruke. Na njegovo insistiranje smo na nekoliko pjesama sarađivali sa pjevačicom Katarinom Cvijović, za koju je moj tata kad je vidio pitao ko vam je ova skubna, na što sam mu ja odgovorio da je možda skubna, ali da pjeva kao zmaj”, ispričao je Đurović.

On je otkrio i što se može očekivati novo na predstojećem izdanju.

“Ono što je drugačije u odnosu na prethodnih par izdanja, na kojima da se ne lažemo ima samo par dobrih pjesama, je to da smo ovog puta imali tri bubnjara. Kao neki fudbalski tim sa glavnim golmanom i dvije dobre rezerve. Ludilo je osjećaj kad imaš tri golmana u timu, jer onda ne možeš doći u situaciju koju Nikola Vranjković opisuje u pjesmi ‘Tri korne penal’. Drug Cokula, Vukša Vujošević i Ilija Đurović odvozili su svoje vožnje“, ispričao je Đurović.

“Antonio Sanchez i Kurvini sinovi” skrenuli su pažnju na sebe 2011. pjesmom “Pirsing” koju su posvetili potpredsjedniku SDP-a Rašku Konjeviću.

Debi album “Ništa bez krvi, sperme i go*ana” objavili su 2015, da bi tri godine kasnije uslijedio nastavak u vidu izdanja “Mojoj majci”. U međuvremenu, podgorički rokeri objavili su i lajv album “Ludnica u Berlinu”, ekranizovali nekoliko pjesama, ali do sada nisu ponovili uspjeh pjesme “Pirsing”.

Iz benda “Antonio Sanchez i Kurvini sinovi” nastala su još dva - “Nervni bolesnici” koji su objavili jedan singl, te “Funny Badlands” koji je izdao album “No Regrets”.



Sljedeći singl za nekoliko mjeseci, spotovi i koncerti na ljeto

“Antonio Sanchez i Kurvini sinovi” uvjeravaju da to što Cokule nema na aktuelnom singlu ne znači da je napustio bend, a kažu da će kao dokaz za to poslužiti naredna pjesma. Kad su u pitanju koncerti, mala je vjerovatnoća da ćemo podgorički sastav slušati uskoro uživo.

„Sigurno ćemo izbaciti još jedan singl za nekoliko mjeseci, i to singl na kojem je bubnjao Drug Cokula. Hoćemo da uvjerimo svoje fanove da on nije izašao iz benda, iako je na pjesmi ‘Blues za moju majku’ svirao Vukša. Spotove ćemo snimati idućeg ljeta, a što se tiče svirki, otvoreni smo za nastupe na festivalima tokom ljeta. Ako je neko spreman da mi plati put od Rejkavika do Podgorice iako bi me šefica pustila sa posla, onda možemo i da rokamo tokom godine“, zaključio je Đurović.

