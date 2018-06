Novi trend u Australiji – kafa sa ukusom brokolija

Australijski naučnici našli su zanimljiv način da se u organizam unosi više zeleniša – kafu sa prahom od brokolija.

Za dobru šoljicu kafe nije potrebno puno sastojaka, ali se ipak u svijetu stalno eksperimentiše s novim ukusima dodatim ovom omiljenom piću, a posljednji je ukus brokolija.

Nakon ukusa kurkume i bundeve, najnoviji trend su espreso i kapućino od brokolija, prenosi RTS.

Beetroot, coconut, turmeric and blue algae have all had their turn as the 'it' coffee additive, but now the national science agency says its time for broccoli to take centre stage. https://t.co/MPccCjb0xm pic.twitter.com/FuDZqvSDnb