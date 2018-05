Novo vrijeme, nove cifre: Pogledajte koliko zarađuju zvijezde Holivuda

Svima je više-manje poznato da se američka filmska industrija u posljednjih petnaestak godina drastično promijenila. Bioskopi su očito namijenjeni isključivo blokbasterskim franšizama, streaming servisi preuzeli su na sebe snimanje filmova osrednjeg budžeta, a pojaviti se u nekoj seriji više nije "korak unazad" kao što se to smatralo u osamdesetima ili devedesetima.

Međutim, čini se da se sve ovo odrazilo i na honorare velikih filmskih zvijezda.

Zlatne devedesete

Mnogi se sjećaju devedesetih i ranih dvijehiljaditih, kada su velike zvijezde poput Toma Henksa, Toma Kruza, Džima Kerija, Džulije Roberts ili Vila Smita po filmu redovno dobijale vrtoglave iznose koji prelaze 20 miliona dolara, a taj je iznos rastao zavisno o tome je li se u njihovom ugovoru našla i stavka vezana za dio zarade s bioskopskih blagajni.

No, ta su vremena iza nas, a broj glumaca koji mogu tražiti iste takve iznose drastično se smanjio. Iako su honorari u određenoj mjeri oduvijek zavisili od uspjeha filmova u kojima se velike zvijezde pojavljuju, posljednjih nekoliko godina sve češće slušamo priče o računovođama koji su počeli aktivnije analizirati isplativost pojedinih imena, a nekad velike zvijezde odjednom su postale neisplative.

Novo vrijeme, nove cifre

Istina je da se sjaj nekih zvjezdanih imena osjetno smanjio, ali dio krivice pada i na to da publiku više ne privlače veliki glumci već veliki spektakli. Super junaci i džedaji postali su glavni magnet za publiku koja više nije zainteresovana za to ko se iza kostima nalazi. Velika otvaranja ne zavise od imena na plakatu već specijalnim efektima. Specijalni efekti su zvijezde, a to su prepoznali i veliki studiji koji najveći dio novca troše upravo na to da im film izgleda spektakularnije od konkurencije.

Da ne bilo zabune, još uvijek postoje velike zvijezde i te zvijezde i dalje zarađuju ogromne iznose, ali danas govorimo o imenima kao što su Dvejn Džonson, Vin Dizel i Robert Dauni mlađi koji i dalje mogu zaraditi 20 miliona dolara, ali to nije lako kao što je nekad bilo. Na primjer, glumci se moraju obavezati na pojavljivanje u nekoj franšizi što im onemogućuju da se pojave u filmovima u kojima bi se zaista željeli pojaviti.

Isto tako, njihovi honorari zavise i o mnogim drugim faktorima vezanim za uspjeh na bioskopskim blagajnama, podsjeća Index.

Za 15 minuta, 10 miliona dolara

To s jedne strane može biti otežavajuća okolnost, ali u slučaju Roberta Daunija mlađeg i sasvim unosan posao. Na primjer, za petnaestak minuta pojavljivanja u "Spider-Man: Homecoming" Dauni je zaradio deset miliona dolara. Uzmemo li to u obzir, nije teško predvidjeti da taj iznos dvostruko raste za filmove u kojima ovaj super junak ima glavnu ulogu.

Glumci poput Leonarda Dikaprija neprestano žongliraju između hitova i umjetnosti čak i ako to znači da će morati da pristanu na daleko manje honorare. Dikaprio ima cijenu od 20 miliona ako se radi o bioskopskim hitovima kao što je bio slučaj s "Inception", ali taj će iznos biti više nego upola manji za novi film Kventina Tarantina "Once Upon a Time i Hollywood" koji teško da će postati veliki holivudski blokbaster.

Malo kockanja

Sve češće od glumaca se traži da se klade na sebe same. Glumci i reditelji koji rade za Blumhouse Productions koji se specijalizirao za niskobudžetne horore rade za platu koja iznosi nekoliko hiljada dolara sedmično, ali to im pomaže da budžet održe na nekoj prihvatljivom nivou. U toj varijanti, sve zavisi o uspjehu filma na blagajnama, a to se u slučaju Itana Houka pokazalo kao pametna odluka. Naime, Houk je za "The Purge" iz 2013, koji je zaradio oko 90 miliona dolara, dobio itekako izdašan bonus od dva miliona dolara.

Međutim, veliki studiji postali su škrti što se dijela zarade tiče, a što je budžet veći manja je šansa da će dio kolača pripasti glumcima. Ipak, neki su se uspjeli snaći.

Vin Dizel je prve "Brze i žestoke" snimio još 2000. kada je malo ko mogao pretpostaviti da će se franšiza pretvoriti u hit od osam nastavaka s ukupnom zaradom od nekoliko milijardi dolara. Iz nastavka u nastavak Dizel je sklapao sve bolje ugovore, a na kraju je došao i do statusa producenta. Uzmemo li u obzir bonuse, Dizel je na posljednjem nastavku zaradio više od 20 miliona dolara. Brajs Dalas Hauard i Kris Prat uspjeli su se izboriti za velike povišice za nastavak "Jurassic Worlda" koji je postao jedan od najuspješnijih filmova svih vremena. Isto vrijedi i za rediteljku Peti Dženkins koja je utrostručila zaradu za nastavak DC-jevog hita "Wonder Woman" pa se njen honorat popeo na devet miliona dolara.

Sve se može (i mora) naplatiti

I dok neki u ovom vide problem, drugi će reći da je ovo očekivani ishod i da su holivudske glavešine postale opreznije nakon perioda sumanutog trošenja ne gomilu neuspješnih naslova. Glumci i reditelji jednostavno moraju opravdati svoj angažman i premda to u krajnjem znači gomilu jednoličnih projekata od kojih većinu čine upravo filmovi o super junacima, ne smijemo zaboraviti da je ovo ogroman biznis i da industriju ne pokreću umjetnički integritet niti želja da se stvori nešto novo i nikad viđeno već stara dobra glad za novcem.

Glumci se snalaze na sve moguće način pa pokušavaju naplatiti doslovno sve.

Jedni igraju na kartu stare slave pa Tom Kruz i Bred Pit svoje bonuse zahtijevaju i prije nego film završi sa snimanje. I dok Tom Kruz ima razloga tražiti novac unaprijed jer nije doživio neuspjeh od "Rock of Ages" iz 2012, zahtjevi Breda Pita pomalo su misteriozni jer Pit više od deset godina nije iznio hit na vlastitim leđima.

Dvejn Džonson je pak uspio zaraditi i od svog Instagram profila, pa ćete za angažman glumca koji ima 104 miliona sljedbenika morati dodati i bonus od milion dolara. Upravo je toliko i tražio za nadolazeći "Red Notice" koji će uz ovaj izdašan iznos dodatno promovisati na svom profilu na Instagramu.

A ako želite vidjeti koliko zarađuju najveće zvijezde današnjice, Page Six objavio je i detaljnu listu:

Danijel Krejg - 25 miliona za “Bond 25” (2019)

Dvejn Džonson - 22 miliona za “Red Notice” (2020)

Vin Dizel - 20 miliona za “The Fate of the Furious” (2017)

En Hatavej - 15 miliona za “Barbie” (2020)

Dženifer Lorens - 15 miliona za “Red Sparrow” (2018)

Set Rogen - 15 miliona za “Flarsky” (2019

Tom Kruz - 11-13 miliona za “The Mummy” (2017)

Harison Ford - 10-12 miliona za “Indiana Jones 5” (2020)

Sandra Bulok - 10 miliona za "Minions” (2015)

Leonardo Dikaprio - 10 miliona za “Once Upon a Time In Hollywood” (2019)

Robert Dauni mlađi - 10 miliona za “Spider-Man: Homecoming” (2017)

Kevin Hart - 10 miliona za “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017)

Kris Prat - 10 miliona za “Jurassic World: Fallen Kingdom” (2018)

Emili Blant - 8-10 miliona za “Jungle Cruise” (2019)

Brajs Dalas Hauard - 8 miliona za “Jurassic World: Fallen Kingdom” (2018)

Tom Hardi - 7 miliona za “Venom” (2018)

Rajan Gosling - 6,5 miliona za “First Man” (2018)

Džek Blek - 5 miliona za “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017)

Majkl B. Džordan - 3-4 miliona za “Creed 2” (2018)

Itan Houk - 2 miliona za “The Purge” (2013)

