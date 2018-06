O borbi za slobodu, o slobodi za borbu

Od mnoštva razgovora koje je objavila u štampi sa velikim stvaraocima Branka Bogavac je već sklapala knjige od izuzetnog značaja, poput Od beznađa do nade, rijetkog svedočanstva o patnji i uznošenju putem umjetnosti.

Njen najnoviji projekat zove se “U sazvježđu velikana” i zamišljen je tako da se u nekoliko tomova na još jedan način skrene pažnja na izuzetne ljudske sudbine, ali i veličanstvena imena i djela iz raznih oblasti kulture. Deset nobelovaca je nimalo slučajni početak i osnova ovog istovremeno edukativnog i inspirativnog autorskog i izdavačkog poteza.

U Francuskoj bi takvo djelo imalo i jasnu marketinšku poruku, ali se u “našim” uslovima (misli se na cio Balkan) ne može govoriti o tome. Zato je i lijepa anegdota činjenica da su neki intervjui u ovoj knjizi urađeni s piscima koji u to vreme još nijesu bili “nobelovci”. Napomena je važna, jer ukazuje na ozbiljnost poduhvata, iako autorka nikada nije krila svoje divljenje prema ovim i životno i sudbinski obilježenim stvaralačkim veličinama.

Tako se riječi Gao Singđiana, Kloda Simona, Nadin Gordimer, Česlava Miloša, Marija Vargasa Ljose, Toni Morison, Imre Kertesa i Orhana Pamuka čitaju kao izuzetno svjedočanstvo jedne epohe i jednog duha (ili bolje reći upravo njegovog nedostajanja), a pridružuju mu se i riječi Elija Vizela i Mihaila Gorbačova, dobitnika Nobelove nagrade za mir, kao i sina pisca Borisa Pasternaka, koji je nagrađen za književnost, Jevgenija Borisovića, što ne samo da zaokružuje ovu sliku vijeka već joj daje i dodatnu dramsku notu.

Jer skoro svi životi ovih istinskih junaka knjige su počivali na nekoj drami, nesreći ličnoj ili kolektivnoj, na tragediji koja je bila kao neka kob u vazduhu koju je nemoguće bilo izbjeći. A svi su, i oni koji nisu “morali” da pate zbog nečeg ideološkog ili istorijskog, poput Kloda Simona, u stvaralaštvu tražili ne samo spas već iznad svega izraz te volje za životom naspram njegovog rušenja i unižavanja. Riječ je za pisce osnova svega i sam svijet.

Tako Toni Morison kaže da nije imala ništa drugo osim mašte, smisla za ironiju i melanholiju i nevjerovatno poštovanje prema riječima. A njena koleginica po peru i svakako po određenom senzibilitetu Nadin Gordimer kao da se nadovezuje na taj ispovjedni ton o smislu riječi i kaže da je ona stvaralac riječi i da je puna riječi. To je njen način shvatanja svijeta. Kod svakog ovdje zastupljenog pisca čitalac može da otkrije (ako ga na određeni način već nije poznavao) upravo taj specifični umjetnički svijet koji se iznova potvrđuje putem prisnosti razgovora, to je jedna vrsta povjeravanja, a ne samo javno iznošenje mišljenja o sopstvenom djelu, epohi ili sudbini.

Kada Toni Morison kaže da bi voljela da njene knjige imaju osobinu praistorijske umjetnosti, ona misli na afričku masku koja je istovremeno stara i primitivna i snažna, kao i savremena i moderna. To je projekcija iz surovog sveta borbe za prava crnaca i sirove realnosti u kojoj je živela. Ona nam pomaže da shvatimo suštinski značaj džeza za crnce, koji su izmislili tu neobaveznu i lagodnu muziku, uz koju su prestali da budu robovi, jer su im njihova tijela ponovo pripala. Tako se cjelokupno djelo stavlja u jedan kontekst koji nije redukcionistički, već, naprotiv, omogućava njegovo potpuno razumijevanje. To je slučaj u svim razgovorima.

Kod Nadin Godimer to je, osim te iste borbe za prava crnaca, potreba da se pomire sumnja i ljubav. Sumnja, jer je opasno ako je čovjek suviše siguran, ljubav (u njenom slučaju i politika, ali politika kao oslobađanje), jer je misteriozna i ne može da bude svedena na samo jedan (seksualni) oblik.

Pisanje Česlav Miloš vidi na osobeni, pesnički način. Jer to je čisto pjesničko osećanje - da toliko mnogo ljudi i generacija umiru bez ostavljenog traga. „Vještina pisanja bila je luksuz jedne manjine… Većina čovječanstva je prolazila, umirala bez traga.“ Suština njegovog književnog djela ne može da se shvati bez uvažavanja postojanja tog straha da se ne ostavi trag. U tom smislu neostavljenog traga on pominje koncentracione logore i koliko je od toga ostalo neiskazano. Neiskazano je za Miloša magična nit same poezije. Poezije koja mu je bila kreativni način da spase svoje djetinjstvo, jer je u njemu vidio one ideale koje čovjek često napusti kad odraste. I istovremeno da zadrži divljenje prema svijetu, i tu zainteserovanost za svijet, kao radost postojanja.

Klod Simon Foto: Wikimedia Commons

Jer ova se knjiga čitalački doživljava kao čitanka za djecu i odrasle, za osjetljive, za one koji imaju brigu o svijetu i brigu o duši. Ne mora ona da se čita linearno, već može da se preskače, od pisca do pisca, od stranice do stranice, da bi se na svakoj našlo nešto sto može čovjeka da ozari. Kada se shvati zašto je Klod Simon kao moto za jednu svoju knjigu uzeo Pasternakovu rečenicu. Niko ne stvara istoriju, ona se ne vidi kao što se ne vidi ni trava kad raste. Jer to prevazilazi priču o takozvanom novom romanu, gdje se skreće paznja na ono što je često bilo zaboravljeno ili odbačeno u samom književnom prosedeu. Jer je suština negdje drugdje. Na šta Simon ukazuje kada citira jednog filozofa koji je rekao da „čak i onaj koji spava učestvuje u istoriji.“

Za Marija Vargasa Ljosu presudno je kod pisanja osjećanje pobune: „To je način ispoljavanja nezadovoljstva prema življenju.“ Pisanje je u tom smislu potraga za nečim drugim iako ni sam autor ne zna jasno šta želi. „Ja mislim da u biti svakog književnog stvaralaštva postoji izvjesna želja za pobunom protiv onog što postoji i volja da se stvori neka vrsta drugog života kroz riječi i maštu.“

Ispada da svi pisci s Brankom Bogavac uvek imaju potrebu da ispričaju onaj iskonski osjećaj koji u njima budi pisanje, ne kao poziv, vec kao poslanje. Jer ovdje se radi upravo o tome, o kulturi, umjetnosti, kao poslanju, kao izvoru nade nad dramom postojanja. Jer je u XX vijeku život zaista bio drama za ogromnu većinu čovečanstva.

Imre Kertes je bio u Aušvicu, ali je uprkos tome razvio sasvim drugačiju koncepciju svjedočenja od uobičajene. On je sumnjao u direktnu transmisiju koja nije umjetnički obrađena. Kaže da se o holokaustu mora učiti kao o istorijskom faktu, ali napominje: “Za mene je pisanje sposobnost da se život pretvori u nešto bogato, a ne samo u niz faktografskih činjenica i ređanje golih brojeva.“ Zastrašujuće je njegovo osjećanje da se logor ne može preživjeti, jer nema pobjede u koncentracionom sistemu. A zbog toga što je preživio nije osjećao grižu savjesti, vec stid. „Preživjeli je izuzetak, to je posljedica kvara mašine smrti.“

Da razuvjerimo moguće čitaoce ove knjige, ona nije samo „mračni“ bilans jednog vremena, već takođe i iznad svega priča o slobodi, o borbi za slobodu, o slobodi za borbu.

I to kroz stalno, uporno, suštinsko podsjećanje da je život nešto veličanstveno i da je pisanje i svaka umjetnost uopšte velika samo kad je u službi života i kad se ispoljava s njegovim opojnim dejstvom i misterijom koja ga prati.

