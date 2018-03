O Džej Simpson u emisiji "hipotetički" priznao dvostruko ubistvo

Orental Džejms Simpson (70), nekadašnji sportski i glumački as, "hipotetički" je priznao ubistvo svoje supruge Nikol i njenog novog partnera Rona Goldmana.

U nedelju veče, američka televizija emitovala je ekskluzivno intervju snimljen 2006. godine, koji je, najblaže rečeno, zbunjujući. O Džeja je prije 12 godina intervjuisala Džudit Regan, spisateljica i voditeljka, ali je televizija "Foks" tada odlučila da intervju ipak ne emituje, nakon što su saznali da je Simpson dobio novac za gostovanje u emisiji. Razgovor je pretočen u knjigu "If I Did It" koja je postala bestseler.

U intervjuu, O Džej pristaje da "hipotetički" priča šta se dogodilo 1994. kada su njegova supruga Nikol i Goldman ubijeni sa više uboda nožem, prenosi Mondo.

"Da kažemo da sam imao prijatelja Čarlija, koji je njuškao oko kuće u kojoj je Nikol živjela. Hipotetički, došao je kod mene i rekao mi da švrlja. Hipotetički, otišli smo zajedno do njene kuće, imali smo kapu, rukavice i nož ispod sjedišta. Teoretski, sreo sam Rona i posvađao se sa njim, onda je izašla Nikol," ispričao je Simpson, ali je onda izbacio "hipoteze" i u prvom licu, jasno, izgovorio sljedeće riječi.

"Uzeo sam nož, toga se sjećam," rekao je on, prije nego što je shvatio da se nije ogradio rečju "hipotetički" i počeo da se smije.

Simpson je 1989. pred zakonom odgovarao zbog nasilja u porodici, pošto je napao svoju suprugu Nikol. Šest godina kasnije, cijeli svijet je bez daha gledao suđenje Simpsonu, optuženom za ubistvo Nikol, od koje se u međuvremenu rastao, i njenog novog partnera Rona Goldmana.

Kada su ga hapsili zbog sumnje da je ubio suprugu i njenog partnera, O Džej je bježao bijelim kamionetom, a to su uživo prenosili svi američki mediji koji su te 1995. imali mogućnost za živi prenos. Kasnije suđenje sportisti i glumcu takođe je bilo uživo prenošeno na američkoj televiziji, i mnogi upravo to suđenje smatraju "začetkom" rijalitija o poznatima, pošto je dokazalo da interesovanje javnosti nema kraja kada je poznata ličnost u nevolji.

O tom suđenju snimljena je i serija "The People vs OJ Simpson", koju su kritika i publika odlično ocijenile.

Simpson je, u jednom od najkontroverznijih suđenja u istoriji Amerike, oslobođen optužbi za ubistvo supruge i Goldmana. Po privatnoj tužbi porodica žrtava, bilo je određeno da mora da plati 58 miliona dolara odštete, ali je isplatio samo djelić te sume.

Simpsonu se u šali "zamjera" što, zbog njegovog suđenja, cijeli svijet danas zna za sestre Kardašijan. Atraktivne kalifornijske brinete ne bi bile zanimljive paparacima i javnosti, da njihov pokojni otac Robert Kardašijan nije bio jedan od Simpsonovih advokata, podsjeća Mondo.

Pretprošle godine, snimljen je i dokumentarni film o njemu koji je proglašen jednim od najboljih u Americi te godine.

On je 2017. izašao iz zatvora gdje je bio zbog napada smrtonosnim oružjem i teške pljačke koji su se odigrali u hotelu u Las Vegasu 2007. godine. Simpson je tada upao u sobu jednog gosta kako bi povratio vrijedne sportske kolekcionarske predmete, za koje je tvrdio da su njegovi.

