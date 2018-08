“Običan malecki san” ostavlja prepoznatljiv trag

Običan malecki san predstavljen kroz 17 eksponata crnogorskog slikara Milutina Obradovića publika će moći da vidi od 9. avgusta u Gradskoj galeriji u Kotoru.

Izložba koja će biti otvorena u 20 časova samo je jedan od programa ovogodišnjeg KotorArt festivala. Nakon Podgorice, Risna, Bara, Beograda izložba “Običan malecki san” seli se u Kotor, a umjetnik ističe da je za ovu priliku serija fotografija proširena:

“Veliko je zadovoljstvo mi je kao stvaraocu biti izlagač na KotorArt festivalu, još ako tome dodam i činjenicu da je moja izložba smještena u finalne večeri KotorArt festival onda je sve posebno i u meni i mom osjećaju jednostavno neopisivo. Izložba “Običan malecki san” je najzad oživjela i njeno “putovanje” ostavlja bitan, i što je najvažnije, umjetnički prepoznatljiv trag. Na KotorArtu izložba će biti dopunjena sa dva eksponata koja je trebalo izložiti u Beogradu, ali eto suđeno je da ipak budu “poklon” kotorskoj likovnoj publici”, ispričao je u razgovoru za Vijesti Obradović.

Istoričari umjetnosti kao i likovni kritičari izložbu Milutina Obradovića svrstali su u najinovativnije i najcjelovitije izložbe mladog autora u Crnoj Gori i okruženju, a o tome kako je publika reagovala na njegove slike na dosadašnjim izložbama, Obradović otrkiva:

“U svakom gradu i na svakom mjestu ili bilo gdje i bilo kada čovjek reaguje samo i isključivo emocijom. Takav je slučaj i kada grupa ljudi preuzme ulogu posmatrača ili publike. Ljubitelji umjetnosti na mojim izložbama dolaze željni oduševljenja i što mi je posebno drago pod takvom impresijom i odlaze. Valjda ta spona emotivnog i životnog na mojim platnima probudi svako emocionalno čulo posmatrača i onda se dešava “čarolija” gdje sjećanja ostaju jedina sadašnjost i stvarnost”, priča Obradović.

Ljubitelji umjetnosti Obradovićeve slike moći će da pogledaju do 30. avgusta, a kao i na dosadašnjim otvaranjima i za početak izlaganja u Kotoru umjetnik je pripremio prigodan performans.

“Volim kada se umjetnosti međusobno prožimaju i dopunjuju, bilo da se radi o muzičkoj, likovnoj, pozorišnoj ili bilo kojoj drugoj. Stoga volim i uvjek posebno naglasim, same svečanosti otvaranja svojih izložbi. Ovaj put ću zamoliti vase cijenjeno čitalaštvo za strpljenje i uputiti molbu da svi zainteresovani svojim prisustvom na noć otvaranja izložbe “dođu po odgovor” na Vaše pitanje”, poručio je on.

Obradović svoju kreativnost ne pokazuje samo na platnu, već često i kroz stihove, a na pitanje hoće li publika te večeri čuti neke od njih, umjetnik je kratko kazao:

“Pisati to samo znači pričati sa svojom beskonačnošću. Neću otkriti šta će se desiti na otvaranju, ali sam siguran da će to biti veče gdje će moja umjetnost otvoriti svoju dušu gradu od umjetnosti prelijepom drevnom Kotoru”, bilo je što je želio da otkrije Obradović.

U samom nazivu izložbe ima dosta simbolike, a umjetnik tvrdi da se mali snovi najprije ostvaruju.

“Sve na ovom svijetu se sastoji iz malog. Čak i to malo se sastoji iz još manjeg dok sve što se u ljudskom životu pretvori u stvarnost prije toga je živjelo samo u malim snovima i malim željama. Tako da mogu sada već sa velikim pravom reći da male stvari i mali snovi jedino mogu postati velika stvarnost”, priznaje on i ističe da su neke slike iz kolekcije “Običan malecki san” već prodate.

“To me čini posebno ostvarenim jer nisu sa mnom i kod mene ostale da gledaju kako starim i sve više strahujem za njihovu “mladost” i to što su ostale u punoj svojoj snazi, već mi je drago što su se odvojile od mene i nastavile svoj život u prostoru, pogledima i osjećanjima drugog životnog okruženja”, ponosan je umjetnik.

Obradović je još na izložbi u Baru koja je bila početkom godine u okviru zimske scene Barskog ljetopisa, a umjetnik je još tada najavio da će njegove slike imati priliku da ih vide i ljubitelji umjetnosti u dalekom inostranstvu.

“’Običan malecki san’ u oktobru ‘putuje’ za Ljubljanu, dok će u maju naredne godine biti izložen u Novom Sadu, a već u aprilu u Banja Luci, i septembu 2019. u Beču”, obećava Obradović.

Sagovornik Vijesti je u jednom intervjuu izjavio da su njegove slike, u stvari, ogledalo publike i njihove impresije, a šta je ono što ljudi najčešće vide u njegovim slikama, Obradović otkriva:

“Tačno je da sam rekao da su moje slike ogledalo publike. Svrha umjetničke izložbe jeste da ona upozna posmatrača a nikako da posmatrač upozna nju. Kada to kažem mislim na to da izložba svojim senzibilitetom ogoli dušu posmatrača i dođe do njegove jedine istine koja se zove osjećanje. Valja je tu ona tajna odgovora koji nam se da, ali i dijelom ostaje neobjašnjivo skriven i umjetnost ostavi pod utiskom kontra pitanja, a to je šta je njegova konačna spoznaja. Mozda su moje slike jedini istinski dokaz da čovjek sa godinama je sve bliži djetinstvu, mašti i možda je to jedini susret oči u oči posmatrača i mog djela”, smatra Obradović.

Najčešći motiv na Obradovićevim slikama je konji, a kroz fuziku boja i pažljivo oslikanim detaljima umjetnik pokušava da prenese najrazličitije emosije.

“Konj je snaga, muškost, brižnost i vječiti simbol da će i najdalja budućnost rađati svoju budućnost. Možda je to razlog njegove dominacije na mojim platnima”, priznaje Obradović.

Njegova priča “Običan malecki san” kroz 17 slika je već uveliko zaživjela, a na kakvim pojektima trenutno radi i šta mu je inspiracija, Obradović otkriva:

“Za daleke puteve zvijezde nebo sašiju. Ne mogu znati šta će biti i šta ću ja biti za koju deceniju, ali “Običan malecki san” je samo malecki san i ubijeđen sam da će sanjati i kroz svoje usnule želje putovati”, zaključuje umjetnik.

